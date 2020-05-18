История возникновения карантина

Каранти́н – комплекс ограничительных и режимных противоэпидемических мероприятий, направленных на ограничение контактов (изоляцию) инфицированного или подозреваемого в инфицированности лица (группы лиц). В некоторых случаях карантин подразумевает полную изоляцию эпидемического очага с вооружённой охраной по периметру!

На протяжении долгого времени карантин используют для борьбы с распространением заболеваний. Сам этот термин происходит от первого известного случая использования методики изоляции. Когда в XIV веке Европу опустошала эпидемия чумы, в Венеции ввели правило, согласно которому прибывающие корабли должны были стоять на якоре 40 дней, прежде чем экипажу и пассажирам разрешат сойти на берег. Эту практику назвали "quarantino" – производное от итальянского "сорок". Непонятно, почему был выбран именно такой срок, однако многие ученые связывают это с описанным в Новом Завете 40 дням, которые Иисус провел в пустыне!

Питер Брейгель Старший – Триумф смерти

Опасаясь распространения заразы и того, что она попадёт в роскошные бордели славного города на воде, торговые корабли оставляли в гавани на сорок дней. Уточняли полный состав команды, записывали каждого поимённо, а через сорок дней сверяли списки. И не дай бог, чтобы хоть один человек в это время умер, тогда судно просто разворачивали назад, а усопших хоронили в лазарете. Кстати, остров, на котором отбывали карантин, назывался Лазаретто, от которого и произошло название лечебного учреждения "Лазарет"! Если же все были на месте, и никто не подавал признаков заразы, то кораблям давали добро на посещение Венеции, и те с песнями заходили в бухту Святого Марка, швартовались у причала и тут же шли в объятия местных куртизанок.

Гораздо опаснее была смерть одного из членов команды в море. Привозя труп в Венецию, вы автоматически закрывали себе вход в город и вас разворачивали обратно, не разбираясь в сути проблемы. Даже если это был столетний дед, которого горбатая старуха с косой в чёрном балахоне встретила ночью в кровати. Естественно, столь рисковый с точки зрения экономики бизнес был не сильно выгодным для купцов и торгашей, ведь сорок дней простоя судна отражался на товарообороте. При этом судно и вовсе могли развернуть назад в первый же день пребывания , поэтому капитанам выдавали распоряжение – выкидывать умерших людей за борт.

Об этом чуть позже узнали венецианцы и начали разрабатывать план борьбы с нечистыми на руку торгашами. Ну и ответ они нашли в самой известной тюрьме города. Ну в той самой, у которой есть известный мост вздохов, расположившейся недалеко от главной площади города. Короче, они предложили осуждённым на пожизненный срок сделку – свобода или смерть!

Узнику предлагали стать доносчиком. Его сажали на торговый корабль, а он должен был следить за здоровьем и усопшими на корабле. Если торговцы начинали выбрасывать трупы за борт, то доносчик обязательно должен был об этом сообщить в Венеции, тем самым обретя свободу. Если же корабль был здоровым, то такого узника по прибытию отпускали восвояси. Правда, никто не мешал капитану корабля вступить в сговор с подсадной уткой и подкупить его.

При раскопках, которые проводились на больничном кладбище острова Лазаретто, выкопали более полутора тысяч чумных скелетов. Со временем срок карантина сократился, но эта практика по-прежнему играет ключевую роль в ограничении распространения заболеваний. Любопытно, что сегодняшний карантин в Венеции в связи с пандемией коронавируса и связанного с этим отсутствия туристов и загрязнения воды моторными лодками в венецианских каналах принес и некоторые положительные тенденции! В частности, снизилось загрязнение воздуха ,в городских каналах вода стала прозрачной и в ней появились белые лебеди и утки , плавающие дельфины и рыбы.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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