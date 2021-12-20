Почему Сталин запретил публиковать воспоминания советских маршалов о войне

Ответ, конечно, лежит на поверхности: потому что не хотел, чтобы раскрылась правда о неподготовленности СССР к войне и о чудовищных потерях Красной Армии и всего советского народа в ней. Но такой предельно обобщённый ответ, конечно, требует пояснений. Ведь конкретных предписаний, директив, инструкций Сталина, запрещавших то и другое, не существовало.

C другой стороны, ведь любая книга такого уровня и любая общественная организация в СССР могли появиться только с санкции и даже по указанию руководства страны. А в тот период это руководство воплощалось в лице Сталина. Он же не санкционировал ни то, ни другое. Только ли потому, что никаких инициатив подобного рода не возникало? Или были другие причины?



Правду о войне устанавливал только Сталин

Только что отгремели последние салюты в честь побед советских войск. Страна ещё лежала в руинах, жгла боль потерь, не забылся страх первого года войны, в том числе и страх самого Сталина, когда он 3 июля 1941 года дрожащим голосом призывал «братьев и сестёр» к священной Великой Отечественной войне с врагом.

24 мая 1945 года Сталин устроил в Кремле торжественный приём высшему комсоставу РККА. В разгар фуршета Сталин провозгласил вошедший в историю тост «за здоровье русского народа». В этой речи «отец народов» не мог не вспомнить того тяжелейшего положения, в котором оказался СССР в первые месяцы войны. И, конечно, все понимали, что это положение было создано именно характером руководства Сталина.

Сталин тогда признал, среди прочего: «У нашего правительства было немало ошибок, были у нас моменты отчаянного положения в 1941-1942 годах, когда наша армия отступала, покидала родные нам сёла и города... Иной народ мог бы сказать правительству: вы не оправдали наших ожиданий, уходите прочь, мы поставим другое правительство, которое заключит мир с Германией и обеспечит нам покой. Но русский народ не пошёл на это, ибо он верил в правильность политики своего правительства и пошёл на жертвы, чтобы обеспечить разгром Германии».

Это был, как бы предел покаяния власти за собственные ошибки, предел, который мог определить только лично Сталин. Никто не имел права идти дальше в критике действий власти. Вскоре же начала создаваться официальная легенда о войне, которая была призвана показать выдающуюся роль Сталина в организации победы. Здесь не должно было быть места ни более значительной роли каких-то военачальников, ни сомнениям в непогрешимости вождя.

Тем более, что имена многих военачальников вообще не должны были упоминаться. Маршал Жуков уже в 1946 году подвергся опале и был отправлен на второстепенную должность. Говорить во всеуслышание о том, что это под его командованием советские войска отстояли Москву и брали Берлин, было нельзя. Некоторые военачальники и государственные руководители, как, например, маршал Кулик, маршал авиации Новиков, генералы Павел Понеделин и Николай Кириллов, председатель Госплана Николай Вознесенский и другие были репрессированы в 1946-1950 гг.



Сталин: «В мемуарах не будет объективности»

В мемуарах военачальников нельзя было отмолчаться в ответ на естественный вопрос: почему немецкие армии промаршировали до Невы, Москвы и Нижней Волги, и Красная Армия, столь прославляемая накануне войны, не смогла их остановить? И невозможно было обойти тему попадания целых советских фронтов в устроенные вермахтом «котлы».

Маршал Василевский вспоминал, что в 1950 году в Воениздате уже лежали рукописи двух сборников воспоминаний: «От Сталинграда до Вены» и «Штурм Берлина». Они повествовали всё-таки о победном периоде Великой Отечественной войны. Но Сталин не дал добро на их опубликование. По его словам, «писать мемуары сразу после великих событий, когда ещё не успели прийти в равновесие и остыть страсти, рано, в них не будет объективности». При всей внешней формальной справедливости этих слов нетрудно увидеть в них и боязнь того, что выплывет нежелательная правда.

Ветеран войны писатель Лазарь Лазарев в статье, опубликованной в журнале «Знамя» No 3 за 2005 год, дал точную характеристику того, почему Сталин не мог дать права высказаться о войне кому-то, кроме себя и проверенных пропагандистов: «Когда по-настоящему припёрло, как в первой половине войны, ему пришлось с военачальниками считаться, с их знаниями, с их способностями, принимать во внимание их мнение, порой поступаться своим. К тому же многие из них выдвинулись в тяжелейших обстоятельствах поражений и отступления, в огне ожесточённых сражений показали, на что способны... Сталин не мог забыть того, что ему пришлось с кем-то считаться, к кому-то прислушиваться».



Политика в отношении ветеранов

Вопрос о том, почему не было ветеранских организаций, неуместно адресовать одному Сталину. Всесоюзная организация ветеранов Великой Отечественной войны была создана, для справки, только в 1986 году, при Горбачёве! Все «общественные организации» в СССР создавались только по указанию высшей власти, а она не чувствовала потребности в организации ветеранов.

Но политика принижения ветеранов была характерна как раз для Сталина. Он вообще не хотел, чтобы что-либо навевало народу тягостные воспоминания о войне, потому что сам факт таких воспоминаний мог посеять сомнения в правильности политики «вождя». В 1947 году он приказал закрыть открывшийся было музей обороны Ленинграда и отменил празднование Дня Победы. Он также отнял у ветеранов ранее данные им льготы: право на бесплатный железнодорожный билет раз в год и доплату 1 р. 20 коп. в месяц за орден. Как считал цитированный Лазарев, «для Сталина была важна не экономия денег, а девальвация фронтовых заслуг».



Число инвалидов войны

Время от времени возникают публикации о некоей операции очищения улиц советских городов от нищенствующих инвалидов, якобы проведённой вскоре после войны по личному указанию Сталина. Не разбирая споры о том, было такое на самом деле или нет, приведу свидетельство генерал-полковника Степана Кашурко о его разговоре с маршалом Коневым в 1970 году. Конев, по его словам, показал ему подготовленную им секретную справку о количестве инвалидов Великой Отечественной войны:

«Ранено 46 миллионов 250 тысяч. Вернулись домой с разбитыми черепами 775 тысяч фронтовиков. Одноглазых 155 тысяч, слепых 54 тысячи. С изуродованными лицами 501342. С кривыми шеями 157565. С разорванными животами 444046. С поврежденными позвоночниками 143241. С ранениями в области таза 630259. С оторванными половыми органами 28648. Одноруких 3 миллиона 147 [тысяч]. Безруких 1 миллион 10 тысяч. Одноногих 3 миллиона 255 тысяч. Безногих 1 миллион 121 тысяча. С частично оторванными руками и ногами 418905. Так называемых „самоваров“, безруких и безногих, – 85942».

Позволить этим людям объединиться в какую-то организацию взаимопомощи – значило признать огромные масштабы человеческой трагедии, постигшей советский народ под мудрым руководством Сталина.

Ярослав Бутаков



Источник : https://russian7.ru/post/na-shakhte-v-kemerovskoy-oblasti-pr...

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Трудно согласиться с автором этой статьи, что якобы палач народов Сталин не хотел, чтобы раскрылась правда о неподготовленности СССР к войне и о чудовищных потерях Красной Армии и всего советского народа в ней.Ведь однозначно, что изувер и авантюрист Сталин, придерживаясь тактики победы мировой революции, усиленно готовился к мировой войне, не жалея средств на приобретение новейших образцов оружия. Ведь именно поэтому в начале войны по количеству и оснащенности Красная армия по многим параметрам , как ни странно, превосходила немецкие войска.

Например, в сентябре 1941 года Гитлер говорил о том, что если бы он знал раньше о количестве танков в Красной Армии, он бы не напал. Здесь весьма кстати придется одна из цитат Черчилля, где он говорит, что сам готов стать коммунистом, чтобы иметь 10 тыс. танков. В 1941 году никто не верил, что есть армия, имеющая такое количество танков. Самолетов же в Красной Армии и авиации ВМФ было 18 914 единиц.

Ведь именно поэтому Сталину нужен был пакт Молотова-Риббентропа в первую очередь для разжигания с помощью Германии кровопролитной войны в Европе, чтобы максимально ослабить европейские страны и потом уже оккупировать Европу, навязав ей утопический социалистический путь развития! Осуществить же подобный заветный и коварный замысел можно было единственным способом –достигнув соглашения с Гитлером, который без страховки на Востоке никогда не напал бы на Польшу,Францию и другие европейские страны! Причем, сам Гитлер не раз заявлял, что если бы не был заключен пакт с Советским Союзом, он никогда бы не напал на Польшу и тем более на СССР.

Как не парадоксально , но именно тогда Сталин помогал усилить Германию для более кровопролитной войны с Англией, Францией и другими европейскими странами, поскольку ему было крайне важно существенно ослабить эти страны для будущей их оккупации! Фактически Сталин помог Гитлеру вместе оккупировать Польшу, которая была буфером между двумя странами, а затем благодаря советским поставкам топлива позволил уничтожить французскую армию, отвлекавшую вермахт на западе.

Таким образом, к тому времени не СССР был не подготовлен к войне , а сама Германия, которая ,как ни странно, благодаря «отцовской» заботе и помощи товарища Сталина стала самой боеспособной армией в мире, которая смогла бы полностью захватить весь мир!

Безусловно, Сталин , готовясь к наступательной войне, допустил непростительный пpосчет , pазместив войска, основные запасы матеpиальных сpедств и аэродромы вблизи госудаpственной гpаницы , в результате чего они с пеpвых же часов войны оказались в зоне огневого воздействия пpотивника. Именно этим в первую очередь можно объяснить катастрофические потери в начале войны , поскольку советское военно-политическое руководство ничего не делало для надежной обороны страны. Кроме того, дожидаясь существенного ослабления европейских стран в результате кровопролитной войны с Германией , Сталин опоздал с готовящейся наступательной операцией, в результате чего Гитлер опередил его и первым напал на СССР !

Таким образом, Гитлер обвел Сталина вокруг пальца, как лоха! Что же касается победы СССР в этой войне ,то о какой победе можно говорить, сравнивая собственные потери с потерями врага.

Как не парадоксально, но по разным оценкам, на одного убитого немца приходится три и даже четыре советских солдата. Во многом это объясняет, почему в Красной Армии к похоронам погибших относились не столь «щепетильно», как в вермахте. Если фашисты рыли для своих бойцов одиночные могилы, то миллионы красноармейцев лежат в братских захоронениях, ямами для которых часто служили воронки от бомб. В соответствии с приказом No 138 «О порядке индивидуального погребения погибших военнослужащих» привилегированном положении оказался только старший офицерский состав.

Ведь именно поэтому этот кровавый диктатор и авантюрист в 1950 году приказал полностью уничтожить учетные карточки военнообязанных состава РККА, чтобы скрыть истинные чудовищные масштабы потерь. Ведь именно поэтому этот злодей запретил военнослужащим писать дневники и отменил солдатские жетоны, чтобы нельзя было идентифицировать катастрофический масштаб потерь. Ведь именно поэтому было даже категорически запрещено фотографировать и распространять фотографии лиц с тяжелыми увечьями. Ведь именно поэтому, начиная с 1947 года он отменил празднование Дня Победы, а в 1947 – 1950 гг. в СССР была отменена даже смертная казнь, чтобы она не повлияла на численность населения. Ведь именно поэтому Сталин, чтобы что-либо не напоминало народу о тягостных воспоминаниях о войне, не организовал ни одну ветеранскую организацию и лишил льгот многих ветеранов войны (Всесоюзная организация ветеранов Великой Отечественной войны была создана только в 1986 году)!

Ведь именно поэтому «гуманный вождь народов» Сталин совершил чудовищную по жесткости и цинизму акцию, когда после окончания войны по его приказу инвалидов войны насильно ссылали на Валаам, на Соловки, чтобы они – безрукие, безногие герои (тогда их цинично прозвали «самоварами товарища Сталина») не портили своим видом эйфорию победы! На фоне всего вышеописанного не кажутся неправдоподобными свидетельства многих очевидцев о том, что в 1948 году нищенствующих инвалидов, которые не подчинялись варварскому постановлению Сталина о высылке, тысячами отлавливали, доставляли в специальные лагеря, где их расстреливали и топили баржи, трюмы которых были загружены несчастными «самоварами товарища Сталина» !

В настоящее время доказано, что не будь лозунга «победа любой ценой», которым активно манипулировал палач народов Сталин из-за своих непростительных просчетов и преступлений , война ,безусловно, закончилась бы гораздо меньшими жертвами ! Безусловно, необходимо согласиться с мемуарами Никулина и однозначно считать победу во Второй мировой войне «Пировой победой»!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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