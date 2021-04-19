Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Ершов
    Да ты, автор, подавился костью обглоданной, и изрыгаешь бред. Долбоёб бля!Зюганов назвал ви...
  • Александр Фишкин
    Вспомним, однако, о том, что когда свергали царя, большевиков ещё НЕ БЫЛО.Зюганов назвал ви...
  • Отари Хидирбегишвили
    Дорогой ты мой "образцовый" коммуняка Геннадий!Главными виновниками в беспредельной нищете россиян в первую очередь я...Зюганов назвал ви...

Преподобный Виталий (святой): житие и интересные факты

Бессмертие — это то состояние, о котором мечтает каждый человек, и оно реально существует. Истоком бессмертия является Воскресение Христово. В конце жизненного пути, после Христова Воскресения, смерть уже не властвует над человеком, верующим в Господа Иисуса Христа.

Христиане — это христоносцы, то есть носители и обладатели вечной жизни, которая дается по мере веры и по мере святости. Святые — это обычные люди по плоти и крови, но самые совершенные христиане, так как освятили себя подвигами во имя воскресшего и вечного Христа Спасителя.

Преподобный Виталий (святой): житие и интересные факты

Житие святых

С древних времен подвиги преподобных, мучеников, святителей записывались и свято хранились подвижниками благочестия. Постепенно набралось много сказаний, которые принято называть «Жития святых». В статье рассмотрим жизнь одного удивительного святого по имени Виталий.

Этот преподобный Виталий (святой) жил во второй половине шестого века. Его подвиг был единственным в своем роде, насколько известно, ни до него, ни после никто не осмелился повторить подобные действия, до того они были необычны. Но его пример духовной святости может научить многому любого человека, особенно это касается монахов.

Жизнь святого преподобного Виталия

Будущий преподобный Виталий с юношеских пор подвизался в монастыре преподобного Серида около города Газы, вблизи от Святой Земли.

До шестидесяти лет Виталий (святой) не покидал стен монастыря, но затем резко поменял свою жизнь.

Преподобный Виталий (святой): житие и интересные факты

В преклонном возрасте преподобный решает покинуть стены монастыря и селится в городе Александрии. В то время Александрия была огромным городом, как сейчас говорят, мегаполисом, и нравы ее жителей не отличались кротостью и смирением. Настоятели близлежащих монастырей в очень крайних случаях благословляли иноков войти в город, и то на этот подвиг снаряжали самых духовно крепких монахов, которые не поддались бы искушению, не впали бы в соблазн.

А святой Виталий записывает к себе в помянник всех блудниц этого города, а сам селится на частной квартире. С самого утра этот святой работает на поденных работах, вечером покупает себе немного еды (в житии говорится "бобов"), а остальные деньги он отдает одной из многочисленных блудниц Александрии. То есть он покупает ночь с этой женщиной. Жители города, узнав об этом, пришли в такое негодование, что день и ночь поносили святого человека, как только его ни обзывая.

Подвиг преподобного

Обычно люди в других видят те грехи, которые совершают сами, и им приятно, что не только они такие грешные. Сами жители Александрии были далеки от святости, и наверняка многие из них пользовались услугами жриц любви, но простить этот порок монаху, который до этого своей чистой жизнью укорял их совесть, они не могли. Этот случай очень показателен и для современных людей, которые с удовольствием обвиняют церковь и ее служителей, если в чем-то заметят несовершенство или порок.

Преподобный Виталий (святой): житие и интересные факты

Как потом узнали жители города, инок Виталий, святой жизни человек, запираясь с блудницами, давал этим несчастным женщинам хотя бы на одну ночь забыть о своей грязной работе, выспаться или же вместе с ним молиться Господу. Он никого из тех, с кем проводил время, не осуждал, не обличал, а только жалел. И многие проститутки стали на праведную дорогу. Одни из них покаялись, вышли замуж, родили детей и стали верными женами, другие ушли в монастырь и блюли чистоту до самой кончины.

Осуждение — это грех

Преподобный Виталий молился всю ночь за этих женщин, но рассказывать о себе строго им запрещал. С каждой из них он брал клятву, что она не расскажет правды о нем. Преподобный просто следовал словам Спасителя о том, чтобы левая рука не знала, что делает правая. Господь завещал добрые дела совершать в тайне, чтобы через них не тщеславиться. Св. Виталий до конца выполнил эту заповедь, он не только остался в тайне, но еще и терпел неправедные поношения от людей грешных. Святой Виталий (икона которого есть в любом православном храме) помогает всем, кто к нему обращается с просьбой уберечь от порока близкого человека или же молится о себе грешном.

Преподобный Виталий (святой): житие и интересные факты

Его пример говорит о том, что нельзя никого осуждать. Сердце человека видит лишь Бог, и Он ему судья, а остальные люди рассуждают по собственной мере греховности. Грех одного человека перед другим — это ничто по сравнению с тем грехом, который человек совершает перед Господом.

Поступок Иоанна Милостивого

И хотя преподобный скрывал свой подвиг, это не оправдывает тех, кто осуждал его или открыто поносил. Но в городе все же нашелся человек, который не осудил святого. Это был александрийский патриарх Иоанн Милостивый. Когда до него дошли слухи о поведении святого Виталия, Иоанн Милостивый отказался им верить и привел пример императора Константина Великого, который на Первом Вселенском Соборе, не читая, сжег письменные доносы на некоторых епископов и священников, сказав, что не его дело - судить священнослужителей. Еще император добавил, что если бы он своими глазами увидел священника или монаха с блудницей, то накрыл бы его собственным плащом, чтобы никто не смотрел.

Бесноватый юноша и Виталий (святой)

Преподобный Виталий за день до своей кончины повстречал одного юношу, направляющегося в дом разврата. Этот самоуверенный молодой человек подошел к святому Виталию и ударил его по щеке за то, что монах, по его мнению, позорит имя Христа. Святой спокойно воспринял это, но сказал, что и юноша за это получит такую пощечину, что на его крик соберутся все горожане.

Так и произошло: когда преподобный зашел к себе в келью и стал на молитву, то через некоторое время скончался, а юноше явился демон и, ударив его по щеке, заявил, что это ему пощечина от монаха Виталия. Молодой человек от этого впал в такое беснование, что катался по земле и исступленно кричал. На его крик сбежались люди, и, немного придя в себя, он вместе со всеми побежал к святителю домой. Там они увидели святого, стоящего на коленях, а в руках его свиток с надписью, которая гласила, чтобы александрийцы никого не осуждали прежде времени, пока не придет Господь, праведный судья.

Преподобный Виталий (святой): житие и интересные факты

Несчастный юноша исцелился только после того, как прикоснулся к святому, вместе с ним исцелилась от беснования и одна из блудниц, нарушившая клятву о неразглашении тайны преподобного Виталия. Другие женщины, знавшие тайну святителя и больше ею не связанные, рассказали про преподобного и восстановили его честь.

Иоанн Милостивый с большим почетом через весь город пронес останки святого. Хоронил его весь город. День святого Виталия (день памяти) отмечают согласно православному календарю 5 мая.

Покровители Виталия

Имя Виталий в переводе с латинского обозначает «жизненный». Помимо святого преподобного Виталия, еще известен мученик Виталий Римлянин, принявший мучительную смерть за Христа вместе с братьями и матерью, святой мученицей Фелицатой, живший в Риме около 164 года.

Преподобный Виталий (святой): житие и интересные факты

И Виталий Римлянин, и святой преподобный Виталий Александрийский, как святые покровители Виталия (любого человека, крещенного с этим именем), стоят на страже и приходят в трудную минуту, стоит лишь к ним обратиться.

Музыкант Виталий Ефремочкин

В музыкальном кругу стала известна история одного музыканта, который обратился к Богу и начал писать музыку и песни, посвященные Ему. Это произошло с Виталием Ефремочкиным — украинским музыкантом и композитором, вокалистом, автором импровизаций и аранжировщиком. Поверил в Господа Иисуса Христа и посвятил ему свое творчество Виталий Ефремочкин. «Святой Царь» - композиция, которую он написал не так давно, но она стала популярной среди верующих.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2194854928824928500/

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть 

Роботы прошлого: какими они были(https://otari.mirtesen.ru/blog/43111202124) 

 4 причины, по которым мужчины сбегают от женщин(https://otari.mirtesen.ru/blog/43908734214)

Кто из этих милашек всех милее и краше? https://otari.mirtesen.ru/blog/43301971120/

Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенООО УК "Жилищник" 561-17-22

Устав

Читать
Архитектура, которую мы не хотим терять: улица Ленина в ожидании реконструкции
Материал, выбранный редакторами МиртесенПервые новости Севастополя | Телеканал НТС

Архитектура, которую мы не хотим терять: улица Ленина в ожидании реконструкции

1
☠️ 4 научных способа стать бессмертным
Материал, выбранный редакторами МиртесенSnatch

☠️ 4 научных способа стать бессмертным

50 самых вкусных блюд мира по версии CNN
Материал, выбранный редакторами МиртесенМы соседи по планете

50 самых вкусных блюд мира по версии CNN

10 ярких фото, которые доказывают, что Киркоров косплеит персонажей видеоигр
Материал, выбранный редакторами МиртесенSnatch

10 ярких фото, которые доказывают, что Киркоров косплеит персонажей видеоигр

3 ФАКТА : Почему покупать новостройку выгоднее через риэлторов.
Материал, выбранный редакторами Миртесенvtop21.ru

3 ФАКТА : Почему покупать новостройку выгоднее через риэлторов.

В Тамбове украшают "Окна Победы"
Материал, выбранный редакторами МиртесенНовости Тамбова like 68

В Тамбове украшают "Окна Победы"

КМБ. От заката до рассвета
Материал, выбранный редакторами МиртесенБАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

КМБ. От заката до рассвета

Volkswagen улучшает годовой прогноз по продажам на фоне дефицита полупроводников
Материал, выбранный редакторами МиртесенCAR

Volkswagen улучшает годовой прогноз по продажам на фоне дефицита полупроводников

Издатель Elden Ring заявил о своём участие в выставке E3 2021
Материал, выбранный редакторами МиртесенRobotReview

Издатель Elden Ring заявил о своём участие в выставке E3 2021

Недорогие смартфоны Huawei исчезли из магазинов
Материал, выбранный редакторами МиртесенMyPhone. C гаджетом по жизни!

Недорогие смартфоны Huawei исчезли из магазинов

90-летний Иван Краско женится в пятый раз
Материал, выбранный редакторами МиртесенКультуромания

90-летний Иван Краско женится в пятый раз

Врач объяснил опасность электронных сигарет
Материал, выбранный редакторами МиртесенПарламентская газета

Врач объяснил опасность электронных сигарет

Москвичам рассказали, что делать в случае потери "Тройки"
Материал, выбранный редакторами МиртесенM24

Москвичам рассказали, что делать в случае потери "Тройки"

Туктамышева рассказала, как часто бывает на свиданиях
Материал, выбранный редакторами МиртесенRT НА РУССКОМ

Туктамышева рассказала, как часто бывает на свиданиях

Локализацию систем бронирования авиабилетов в России отложили до 2022 года
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭкономика сегодня

Локализацию систем бронирования авиабилетов в России отложили до 2022 года

Огонь уничтожил 25 построек в омском селе Каракуль
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнфореактор

Огонь уничтожил 25 построек в омском селе Каракуль

Фестиваль ´Vytoki´ стартует в Лиде 13-15 мая.
Материал, выбранный редакторами МиртесенBobruin.by . Мой Бобруйск

Фестиваль ´Vytoki´ стартует в Лиде 13-15 мая.

В Мали женщина выносила и родила сразу девятерых детей
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости

В Мали женщина выносила и родила сразу девятерых детей

Срок локализации систем бронирования авиабилетов в РФ перенесен на 2022 год
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Срок локализации систем бронирования авиабилетов в РФ перенесен на 2022 год

Суд арестовал управляющую московского отеля "Вечный зов"
Материал, выбранный редакторами МиртесенMeMo-Logic

Суд арестовал управляющую московского отеля "Вечный зов"

"Общалась с мертвыми": Шерон Стоун рассказала о клинической смерти
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

"Общалась с мертвыми": Шерон Стоун рассказала о клинической смерти

Леся Никитюк снова рванула на курорт: надеется подцепить заморского принца?
Материал, выбранный редакторами МиртесенOdnaminyta

Леся Никитюк снова рванула на курорт: надеется подцепить заморского принца?

В Тирасполе вор-рецидивист полгода «чистил» один дом
Материал, выбранный редакторами МиртесенДобрый День: новости Приднестровья и Молдовы

В Тирасполе вор-рецидивист полгода «чистил» один дом

«Единственный выход»: после липосакции Гоар Аветисян задумалась о разводе
Материал, выбранный редакторами МиртесенВыйти замуж

«Единственный выход»: после липосакции Гоар Аветисян задумалась о разводе

Картина дня

наверх