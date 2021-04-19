Преподобный Виталий (святой): житие и интересные факты

Бессмертие — это то состояние, о котором мечтает каждый человек, и оно реально существует. Истоком бессмертия является Воскресение Христово. В конце жизненного пути, после Христова Воскресения, смерть уже не властвует над человеком, верующим в Господа Иисуса Христа.

Христиане — это христоносцы, то есть носители и обладатели вечной жизни, которая дается по мере веры и по мере святости. Святые — это обычные люди по плоти и крови, но самые совершенные христиане, так как освятили себя подвигами во имя воскресшего и вечного Христа Спасителя.

Житие святых

С древних времен подвиги преподобных, мучеников, святителей записывались и свято хранились подвижниками благочестия. Постепенно набралось много сказаний, которые принято называть «Жития святых». В статье рассмотрим жизнь одного удивительного святого по имени Виталий.

Этот преподобный Виталий (святой) жил во второй половине шестого века. Его подвиг был единственным в своем роде, насколько известно, ни до него, ни после никто не осмелился повторить подобные действия, до того они были необычны. Но его пример духовной святости может научить многому любого человека, особенно это касается монахов.

Жизнь святого преподобного Виталия

Будущий преподобный Виталий с юношеских пор подвизался в монастыре преподобного Серида около города Газы, вблизи от Святой Земли. До шестидесяти лет Виталий (святой) не покидал стен монастыря, но затем резко поменял свою жизнь.

В преклонном возрасте преподобный решает покинуть стены монастыря и селится в городе Александрии. В то время Александрия была огромным городом, как сейчас говорят, мегаполисом, и нравы ее жителей не отличались кротостью и смирением. Настоятели близлежащих монастырей в очень крайних случаях благословляли иноков войти в город, и то на этот подвиг снаряжали самых духовно крепких монахов, которые не поддались бы искушению, не впали бы в соблазн.

А святой Виталий записывает к себе в помянник всех блудниц этого города, а сам селится на частной квартире. С самого утра этот святой работает на поденных работах, вечером покупает себе немного еды (в житии говорится "бобов"), а остальные деньги он отдает одной из многочисленных блудниц Александрии. То есть он покупает ночь с этой женщиной. Жители города, узнав об этом, пришли в такое негодование, что день и ночь поносили святого человека, как только его ни обзывая.

Подвиг преподобного

Обычно люди в других видят те грехи, которые совершают сами, и им приятно, что не только они такие грешные. Сами жители Александрии были далеки от святости, и наверняка многие из них пользовались услугами жриц любви, но простить этот порок монаху, который до этого своей чистой жизнью укорял их совесть, они не могли. Этот случай очень показателен и для современных людей, которые с удовольствием обвиняют церковь и ее служителей, если в чем-то заметят несовершенство или порок.

Как потом узнали жители города, инок Виталий, святой жизни человек, запираясь с блудницами, давал этим несчастным женщинам хотя бы на одну ночь забыть о своей грязной работе, выспаться или же вместе с ним молиться Господу. Он никого из тех, с кем проводил время, не осуждал, не обличал, а только жалел. И многие проститутки стали на праведную дорогу. Одни из них покаялись, вышли замуж, родили детей и стали верными женами, другие ушли в монастырь и блюли чистоту до самой кончины.

Осуждение — это грех

Преподобный Виталий молился всю ночь за этих женщин, но рассказывать о себе строго им запрещал. С каждой из них он брал клятву, что она не расскажет правды о нем. Преподобный просто следовал словам Спасителя о том, чтобы левая рука не знала, что делает правая. Господь завещал добрые дела совершать в тайне, чтобы через них не тщеславиться. Св. Виталий до конца выполнил эту заповедь, он не только остался в тайне, но еще и терпел неправедные поношения от людей грешных. Святой Виталий (икона которого есть в любом православном храме) помогает всем, кто к нему обращается с просьбой уберечь от порока близкого человека или же молится о себе грешном.

Его пример говорит о том, что нельзя никого осуждать. Сердце человека видит лишь Бог, и Он ему судья, а остальные люди рассуждают по собственной мере греховности. Грех одного человека перед другим — это ничто по сравнению с тем грехом, который человек совершает перед Господом.

Поступок Иоанна Милостивого

И хотя преподобный скрывал свой подвиг, это не оправдывает тех, кто осуждал его или открыто поносил. Но в городе все же нашелся человек, который не осудил святого. Это был александрийский патриарх Иоанн Милостивый. Когда до него дошли слухи о поведении святого Виталия, Иоанн Милостивый отказался им верить и привел пример императора Константина Великого, который на Первом Вселенском Соборе, не читая, сжег письменные доносы на некоторых епископов и священников, сказав, что не его дело - судить священнослужителей. Еще император добавил, что если бы он своими глазами увидел священника или монаха с блудницей, то накрыл бы его собственным плащом, чтобы никто не смотрел.

Бесноватый юноша и Виталий (святой)

Преподобный Виталий за день до своей кончины повстречал одного юношу, направляющегося в дом разврата. Этот самоуверенный молодой человек подошел к святому Виталию и ударил его по щеке за то, что монах, по его мнению, позорит имя Христа. Святой спокойно воспринял это, но сказал, что и юноша за это получит такую пощечину, что на его крик соберутся все горожане.

Так и произошло: когда преподобный зашел к себе в келью и стал на молитву, то через некоторое время скончался, а юноше явился демон и, ударив его по щеке, заявил, что это ему пощечина от монаха Виталия. Молодой человек от этого впал в такое беснование, что катался по земле и исступленно кричал. На его крик сбежались люди, и, немного придя в себя, он вместе со всеми побежал к святителю домой. Там они увидели святого, стоящего на коленях, а в руках его свиток с надписью, которая гласила, чтобы александрийцы никого не осуждали прежде времени, пока не придет Господь, праведный судья.

Несчастный юноша исцелился только после того, как прикоснулся к святому, вместе с ним исцелилась от беснования и одна из блудниц, нарушившая клятву о неразглашении тайны преподобного Виталия. Другие женщины, знавшие тайну святителя и больше ею не связанные, рассказали про преподобного и восстановили его честь.

Иоанн Милостивый с большим почетом через весь город пронес останки святого. Хоронил его весь город. День святого Виталия (день памяти) отмечают согласно православному календарю 5 мая.

Покровители Виталия

Имя Виталий в переводе с латинского обозначает «жизненный». Помимо святого преподобного Виталия, еще известен мученик Виталий Римлянин, принявший мучительную смерть за Христа вместе с братьями и матерью, святой мученицей Фелицатой, живший в Риме около 164 года.

И Виталий Римлянин, и святой преподобный Виталий Александрийский, как святые покровители Виталия (любого человека, крещенного с этим именем), стоят на страже и приходят в трудную минуту, стоит лишь к ним обратиться.

Музыкант Виталий Ефремочкин

В музыкальном кругу стала известна история одного музыканта, который обратился к Богу и начал писать музыку и песни, посвященные Ему. Это произошло с Виталием Ефремочкиным — украинским музыкантом и композитором, вокалистом, автором импровизаций и аранжировщиком. Поверил в Господа Иисуса Христа и посвятил ему свое творчество Виталий Ефремочкин. «Святой Царь» - композиция, которую он написал не так давно, но она стала популярной среди верующих.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2194854928824928500/

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