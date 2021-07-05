Сколько человек на самом деле погибло при штурме Зимнего дворца

Многие историки называют штурм Зимнего дворца бескровным. Однако это не значит, что при взятии дворца никто не погиб. Жертвы были как со стороны защитников дворца, так и со стороны восставших.

Странный штурм

Одно из ключевых событий Октябрьской революции произошло в ночь с 25 на 26 октября 1917 года. К вечеру 25 октября, как указано в учебном пособии «Очерки истории СССР: 1917-1941» (Высшая школа, 1978 год), лишь Зимний дворец оставался в руках Временного правительства. Его охраняли 750 юнкеров и ударницы 1-го Петроградского женского батальона смерти. Несмотря на небольшое количество защитников, первая атака большевиков оказалась неудачной. Даже Владимир Антонов-Овсеенко, готовивший захват Зимнего, признавал: «Беспорядочные толпы матросов, солдат, красногвардейцев то наплывают к воротам дворца, то отхлынивают».

Да и залпа «Авроры» по дворцу тоже не было: на самом деле стрелять по Зимнему в силу своего расположения крейсер не мог. Впрочем, холостой выстрел «Аврора» все-таки произвела. А вот орудия Петропавловской крепости сделали 35 выстрелов боевыми снарядами. Однако большая часть снарядов цель перелетела и только два немного задели карниз Зимнего дворца. Но все равно ожесточенного боя не случилось. Как утверждает Армен Гаспарян, автор книги «Крах Великой империи», охранялся лишь фасад здания, задние же двери и вовсе забыли запереть. Через них и просочились в помещение матросы и любители легкой наживы. Активного сопротивления революционеры не встретили.

Жертвы Зимнего

Поэтому неудивительно, что никто из восставших не пострадал. По крайней мере, так утверждает автор издания «Россия: ХХ век в фотографиях 1900-1917 редактор» Ф. Якубсон. Однако некоторые авторы заявляют, что со стороны революционно настроенных захватчиков Зимнего жертвы все-таки были, как, впрочем, и со стороны защитников дворца. Как бы то ни было, данные о погибших разнятся. Например, Сергей Михайлов в своей книге «Партия большевиков» (1960 год) упоминает о нескольких десятках погибших, не уточняя, правда, за кого те «воевали». А в издании «Лекции по истории КПСС» (Высшая партийная школа при ЦК КПСС, 1973 году) фигурирует уже просто «несколько человек».

Михаил Френкин на страницах издания «Русская армия и революция, 1917-1918» (1978 год) приводит более точные цифры. Френкин пишет, что, согласно сведениям находившегося в Петрограде комиссара Центрбалтфлота Н.А. Ховрина, у дворца погибло 5 матросов и 1 солдат. Однако Френкин считает данные комиссара Балтфлота преувеличенными. Между тем в современных исторических источниках чаще всего фигурируют именно 6 погибших. Такая статистика приводится и в школьных учебниках, например, в издании «Отечественная история» Владимира Фортунатова (2003 год). Причем Фортунатов отмечает, что в это количество входят жертвы с обеих сторон. Аналогичные сведения встречаются и в учебнике Юрия Кораблева «История СССР» (1989 год), и в пособии «Уроки истории» Ольги Бородиной (2019 год), и в других источниках.

Пострадавшие женщины

Но входит ли в эту шестерку погибших ударница, о которой пишет в своей книге «Неизвестный Ленин» Владлен Логинов? Якобы женщина из женского подразделения была убита одной из первых, после чего ударниц увели с площади во дворец. Это были те самые «бочкаревские дуры», о которых упоминал поэт Владимир Маяковский в своей поэме «Хорошо». По Маяковскому, «бабий батальон», объятый страхом, первым покинул позиции. К слову, часть женщин ушла от первой женщины-офицера Марии Бочкаревой еще до революции, потому что та била «морды как заправский вахмистр старого режима». Эти «отколовшиеся» и составили основу женского батальона в Петрограде. По предположениям Михаила Сухорукова, некоторые ударницы действительно проявили малодушие во время штурма Зимнего дворца, но другие сражались храбро.

Как бы то ни было, большинство из них постигла незавидная участь. Как вспоминала непосредственная участница тех событий Мария Расторгуева, ударниц, попавших в плен, увели в казармы Павловского полка и там «над всеми снасильничали». Об изнасилованиях женщин, оборонявших Зимний, пишут многие авторы. Например, Валерий Шамбаров в своей книге «Белогвардейщина. Параллельная история Гражданской войны» рассказывает о том, что солдаты восхищались пленницами: «Ну и бабы! Одна полроты выдержала!». Женщина, которой так восторгались захватчики Зимнего дворца, по словам Шамбарова, впоследствии покончила с собой, став седьмой жертвой главного события Октябрьской революции. И если рассматривать историю штурма в таком ключе, то жертв окажется гораздо больше.

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/155498-skolko-chelovek-na-samo...

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Любопытную версию тех трагических событий выдвинул признанный специалист по истории России доктор исторических наук Фёдор Селезнёв , который однозначно доказал, что осенью 17-го года случилась не революция, а произошёл самый настоящий государственный переворот.

Временное правительство, пришедшее к власти после свержения монархии в начале 1917 года, было ставленником Антанты (Англия, Франция и США) и указания по своей работе получало прямо из посольств западных стран. В России возникло двоевластие, что стало своеобразным итогом февральской революции 1917 года. С одной стороны Совет рабочих и солдатских депутатов как орган народной власти, с другой – Временное правительство – орган диктатуры буржуазии.

Именно Совет рабочих и солдатских депутатов издал губительный для страны Приказ N1,согласно которому вся власть в воинских частях передавалась выборным комитетам из представителей нижних чинов, что однозначно способствовало разложению армии с вытекающими отсюда последствиями !

Однако наиболее трагичным и губительным был приказ Временного правительства, выполняющего поручения посольств западных стран и Антанты, запретить казакам в лице совета Казачьих войск и кавалерийскому кавказскому соединению «Дикая дивизия» подавлять большевистский мятеж , который тогда им ,безусловно, легко было бы осуществить , в результате чего кровожадные большевики не пришли бы тогда к власти!

Вопреки советской пропаганде,действительно, никакого боевого выстрела Авроры и «героического» штурма Зимнего на самом деле вообще не было, тем более что в силу своего расположения крейсер стрелять по Зимнему дворцу просто физически не смог бы, а дело ограничилось лишь одним устрашающим холостым выстрелом.

Кроме того, полнейший миф , что якобы после штурма вода в канале стала красной от крови. Правда, вода в Зимней канавке действительно стала красной, но не от крови, а от дорогого красного вина, которое было разграблено из дворцовых винных погребов! Скажу больше – для ареста министров в Зимний вошли не отряды рабочих и крестьян, а финский спецназ, которому Ленин больше доверял, чем русским повстанцам.

Сам Керенский покинул Петроград на автомобиле американского посольства. Министров вывели из Зимнего дворца и отправили в Петропавловскую крепость, откуда их затем отпустили на свободу. Многие из них, получив от своих западных покровителей значительные суммы денег, эмигрировали за границу.

Как ни парадоксально, но сами лживые и подлые большевики долгое время называли эту революцию обыкновенным переворотом (например, это название И.В. Сталин использует даже в своей работе «Марксизм и вопросы языкознания»). Однако затем большевики спохватились, сообразив, что понятие «переворот» ассоциируется с противоправными действиями и поэтому они заменили его словом «революция».Они даже поручили Эйзенштейну снять виртуальный фильм «Октябрь» о якобы героическом штурме Зимнего дворца!

С уважением, Отари Хидирбегишвили !

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