«Неприличный» вальс: за что Павел I решил наказать танец

Бытовали слухи, будто воцарившийся на Российском престоле в 1796 году император Павел I был якобы бастардом. В отцы новому монарху записывали разных фаворитов Екатерины Великой. К тому же, пищей для сплетен был и странный характер нового царя, совсем не похожий на материнский.

Странный самодержец

Павел начал правление с ограничения прав дворянского сословия, чем вызвал откровенную ненависть последних. В дальнейшем, он "перешел дорогу" и лучшим умам России, запретив ввоз любых книг и газет из-за границы.

Позднее, вспомнив, что ещё в юности он был посвящен в рыцари, Павел решил «защитить честь» женщин весьма необычным образом — издал указ о запрете вальса. По мнению императора, этот танец был не только крайне легкомысленным, но даже оскорбительным по отношению к дамам.

Неказистый и невысокий царь, несмотря на полученное образование, плохо разбирался в искусстве и культуре, предпочитая светским развлечениям военные тренировки. Но настоящей причиной такой нелюбви к вальсу был один конфуз, произошедший с Павлом Петровичем. Танцуя однажды на балу, император упал в присутствии всего высшего света.

Заметив откровенные ухмылки на лицах присутствующих, он пришел в ярость. Решив отомстить за обиду, он принял наиболее странный из всех существующих законов, запретив 1799 году самый любимый танец русских дворян. Правда, о табу на "опальный" вальс позабыли сразу же после его издания.

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А вы знали об этом?

Якобы Император Николай Павлович лично по линейке провел прямую линию между двумя столицами. И повелел строить дорогу строго по ней.Но вот беда — примерно посередине карандаш наткнулся на палец императора, прижимающий линейку. И обвел его. Не смея ни спросить, ни поправить чертеж царя, строители якобы были вынуждены сделать в этом месте крюк.Забавно, но уже в XX веке тот же анекдот рассказывали про отца народов и Трансибирскую магистраль.А как было дело в реальности?Откуда на дороге из Петербурга в Москву появился крюк.

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