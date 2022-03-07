Пророк Михей (VIII в. до Р.Х.)

Святой пророк Михе́й — один из 12-ти малых библейских пророков, происходил из колена Иудина, родиной его было местечко Морасфи, находящееся к западу от Хеврона на юге Иудеи, вблизи города Елевферополя.

Имя Михей в переводе с еврейского языка означает «кто подобен Богу».

О его жизни известно очень немного. Судя по отсутствию упоминания о родителях, пророк Михей был выходцем из простого народа. Жил в Иудее в годы падения Самарии (ок. 720 г. до н.э.). Михей пророчествовал во времена царствований Иоафама (750—735 гг. до н.э.), Ахаза (735—715 гг. до н.э.) и Езекии (715—686 гг. до н.э.). Был современником пророков Амоса, Осии и Исайи.

Святой пророк Михей совершал свое пророческое служение на протяжении 50-ти лет. Предметом пророческих речей Михея была Самария и Иерусалим.

Пророк возвещал разрушение, предстоящее Самарии. С такою же угрозою обращается он и к Иерусалиму и первым из пророков предсказал, что Иудея будет разрушена из-за нечестия её жителей, в особенности греховного поведения её политических и религиозных лидеров: «Посему за вас Сион распахан будет как поле, и Иерусалим сделается грудою развалин, и гора Дома (Господа) будет лесистым холмом» (Михей 3:12).

В это время нарастало социальное неравенство, тесно связанное с возрастающей коррумпированностью власти.

Михей убеждает людей изменяться как можно быстрее, ведь время уходит.(Михей 3:8)(Иер. 26:17-19). Когда Езекия раскаялся, Господь перестал гневаться на Иудею (Иер. 26:18,19).

Пророк Михей выступает перед народом. Гюстав Доре

Также святой пророк Михей обличал израильского царя Ахава за отпадение от Бога в идолопоклонство и предсказал ему гибель в войне с ассирийцами, за что был посажен в темницу, где кормили его только хлебом и водой. Царь Ахав действительно отправился на войну, где и был убит согласно пророчеству святого Михея (3 Цар.22:8-35).

Самария и Израиль еще при жизни пророка Михея закончили свое существование. Ассирийский царь Салманассар (727—722 гг. до н.э.) разрушил Самарию в 722 г. до н.э. (4 Цар. 17:1-6), а ассирийский царь Сеннахирим (705—681 гг. до н.э.) прошел через Шефелу (предгорье в западной части Иудеи) до самых ворот Иерусалима. Жители были уведены в плен, земля их была опустошена, а города превратились в груды развалин.

О кончине святого пророка Михея ничего не говорится в Священном Писании. Однако весьма вероятно, что святой пророк Михей умер мученической смертью от кого-либо из мучителей, ибо жена Ахава Иезавель, оставшаяся после мужа вдовой, и сын его Охозия, принявший после отца царство, и зять, царь Иерусалимский Иорам, – все они не могли чувствовать расположения к предсказавшему погибель Ахава. В других источниках говорится, что за обличение беззакония святой пророк Михей был убит и брошен в пропасть; ближние святого Михея извлекли его честное тело оттуда и предали погребению в своей земле. Его мощи, вместе с мощами пророка Аввакума, были обретены в IV веке н.э. в царствование византийского императора святого Феодосия Великого (379-395 г.) по откровению, полученному епископом Елевферопольским. В честь пророка Михея был построен храм.

Книга пророка Михея

Пророк Михей оставил книгу своих пророчеств, состоящую из 7-ми глав. Она была написана в виде небольших свитков пророчеств (как было принято у всех пророков того времени), которые позже были объедены книжниками. Пророчества расположены, скорее всего, не хронологически, а систематически.

Книга пророка Михея — 33-я книга Библии, часть Ветхого Завета. Вошла в сборник Малых пророков. Книга пророка Михея отличается глубиной и живостью чувств, простотой, прямотой и образностью выражений.

Книга Михея затрагивает темы обычные для большинства пророческих книг: наказание за грехи народа, причиной которого стало коррумпированность и развращенность правителей; проповедь против социальной несправедливости; приход блаженного Мессианского Царства. Однако особенно ярко в нем выражается мысль, что верные должны возложить свои упования только на Бога и перестать надеяться на плоды своего труда и поклоняться им.

Книга пророка Михея имеет сходство с книгами пророков Амоса, Осии и Исайи (все они жили в одно время) и даже, как будто, дополняет книгу Исаии. В качестве иллюстрации такого сходства можно привести следующие отрывки:

— пророчества о разрушении и запустении Иерусалима (Михей 3:12 – Ис.32:13-14);

— о горе Господней (Михей 4:14 – Ис.2:2-4);

— О Богородице (Михей 5:2 – Ис.7:14);

— а также Михей 2:2 – Ис.5:8, Михей 2:6,11 – Ис.29:9-11.

Содержание

По содержанию в книге пророка Михея принято различать 3 части:

1 часть (1-3 главы):

Грехи и наказание Израиля и Иуды

1-я глава начинается с обличения грехов Израильского общества, возвещение приближающегося суда над Израилем (Михей 1:2,5-6).

Во 2-й главе пророк говорит о конкретной вине людей (Михей 2:1-2) как о первой причине гибели Израиля. Речь идет о конкретном обвинении в притеснении бедных и беззащитных: «замышляющие беззаконие» неправедно захватывают чужую собственность и разоряют её владельцев. Господь за это накажет их пленом (Михей 2:3) и, как следствие, они потеряют свои земли, которые захватят вторгшиеся в страну враги (Михей 2:4) и грабители будут приговорены к вечной погибели (Михей 2:5).

3-я глава содержит обвинения против начальства и власти, притесняющих народ (Михей 3:1-4), корыстолюбивых лжепророков (Михей 3:5-7) и людей, что слушали их (Михей 2:11). За все это предвозвещается «разорение страны» (Михей 2:10), разрушение города (Михей 1:6) и храма (Михей 3:9-12). Слова угроз и обвинений чередуются с утешительными обетованиями о возвращении из плена, о спасении «остатка» (Михей 2:12-13).

2 часть (4-5 главы):

Пророчество о последних днях

Пророк начинает 4-ю главу с очередного утешительного обетования: все народы соберутся в Иерусалим и наступит время мира и закона (Михей 4:1-4). Одни толкователи говорят, что речь в этих стихах идет о Церкви Христовой, которая возвысится над миром (Михей 4:6-7). Прп. Ефрем Сирин утверждал, что пророк имел в виду воссоздание храма после 70-летнего плена (кстати, за 150 лет до Вавилона, пророк уже конкретно предсказал его, хотя тогда еще господствовала Ассирия, а о Вавилоне мало кто слышал), а также – Самого Христа на Кресте. Какова внутренняя связь угроз и утешений? Исследователи полагают, что пророк Михей хочет показать, что исцеление придет через наказание (Михей 4:10).

В 5-й главе содержится одно из наиболее известных пророчеств Михея – пророчество о месте Рождества Христова - грядущий царь придёт из Вифлеема: «И ты, Вифлеем – Ефрафа…из тебя произойдет Мне Тот, Который должен быть Владыкою в Израиле» (Михей 5:2). Вифлеем (прежнее название – Ефрафа – по имени одного из родоначальников, Ефрафы, правнука Иуды - 1Пар. 4:1-4) был одним из древнейших городов, родиной Давида. Он находился в 10 верстах южнее Иерусалима.

За 700 лет до Рождества Спасителя пророк Михей предсказывает это событие, чтобы дать надежду. Кроме того, указанный стих может служит основанием для утверждения предвечности Спасителя («…Которого происхождение из начала, от дней вечных» - Михей 5:2).

Далее пророк говорит, что спасение от Бога придёт, когда Его народ избавится от тщеславия и ложной надежды на силу оружия (Михей 5:10,11), от чародейства (Михей 5:12) и идолопоклонства (Михей 5:13) и таким образом обратит свои надежды только на Господа. Бог очистит Свой народ и сокрушит языческие народы (Михей 5:15): «…истреблю коней твоих их среды твоей… разрушу все укрепления твои…истреблю истуканов…» (Михей 5:10-15). Согласно толкованиям блж. Феодорита и блж. Иеронима, «остаток Иакова» — это те, кто останутся верны Единому Богу, а в будущем – Церковь Христова. А многочисленные истребления – это не наказания, а уничтожение уже ненужных «колесниц» (Михей 5:10), «укреплений» (Михей 5:11) (т.к. война окончится), «истуканов и кумиров…и священных рощ» (Михей 5:13) (т.к. люди уже не будут поклоняться идолам). Пророк Михей остается верен надежде на грядущее торжество Царства Божия, на то, что цели Творца будут достигнуты вопреки всему и остаток будет спасен: «И сделаю хромлющее остатком и далеко рассеянное сильным народом, и Господь будет царствовать над ними отныне и до века» (Михей 4:7).

3 часть (главы 6-7):

последняя речь Господа из уст пророка

6-я глава построена в форме диалога и посвящена Суду, в котором Господь выступает как истец, Михей — как Его представитель, горы — как свидетели, а Израиль — как обвиняемый.

Господь выражает скорбь о нравственном состоянии народа, напоминает о милостях, на которых основан Завет, нарушенный ими (Михей 6:3-5). Далее следует как бы ответ народа, попытка найти то, «чем угодить Господу» (Михей 6:7), дабы загладить свою вину, дать что-то «за преступление мое» в качестве выкупа. Но Богу неугодны такие дары. Господь отвечает, что не жертвоприношений, а справедливость — условие искупления и дарования Его спасительной близости: «О, человек! Сказано тебе, что – добро и чего требует от тебя Господь: действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренномудренно ходить пред Богом твоим» (Михей 6:6-8). Далее следует обращение к Иерусалиму (Михей 6:9), обвинение в использовании неточных мер (Михей 6:10, 11) и лживых речей (Михей 6:12), а затем говорится об осуждении на болезни и разрушение (Михей 6:13), телесные недуги (Михей 6:14) и разграбление урожая (Михей 6:15).

7-я глава начинается с плача (Михей 7:1-6), состоящего из обвинения народа в преступлениях и неправедной жизни: «Горе мне! Ибо со мною теперь…ни одной ягоды для еды, ни одного спелого плода…не стало милосердых на земле, нет правдивых между людьми; все строят ковы…ставит брату своему сеть…». По предположению исследователей, эти слова описывают в то же время и людей в последние времена, накануне Последнего Суда, главной чертой которых, станет полная разделенность между людьми, даже там, где законы естества требуют единства (т.е. в семье): «Не верьте другу, не полагайтесь на приятеля; от лежащей на лоне твоем стереги двери уст твоих. Ибо сын позорит отца, дочь восстает против матери, невестка – против свекрови своей, враги человеку — домашние его» (Михей 7:5-6).

Пророк Михей

После мрачных обличений, пророк выражает надежду на милость Божию: «…Буду взирать на Господа, уповать на Бога спасения моего: Бог услышит меня» (Михей 7:7).

Замыкает главу обещание прощения и спасения: «Кто Бог, как Ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступления остатку наследия Твоего? Не вечно гневается Он, потому что любит миловать. Он опять умилосердится над нами, изгладит беззакония наши. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши. Мы явишь верность Иакову, милость Аврааму, которую с клятвою обещал отцам нашим от дней первых» (Михей 7:18-20).

Источник : https://religiya.temaretik.com/2426505968300591226/

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