Алмазян. После его поимки следователям пришлось пересмотреть подход к своей работе. Дело засекречено до сих пор

Дело этого преступника, с одной стороны, всколыхнуло многих, а с другой – заставило органы правопорядка СССР провести детальный анализ своей работы по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений.



Поэтому до настоящего времени дело серийного убийцы, насильника и некрофила Завена Алмазяна засекречено.



Будущий маньяк родился в 1950 году в городе Ростов-на-Дону. Учась в школе, занимался вольной борьбой, что впоследствии ему помогало в борьбе с жертвами.



После окончания школы в 1968 году у Завена и произошёл надлом в психике молодого человека. Та девушка, с которой он готовился испытать впервые утехи любви, неожиданно отказала, выбрав другого партнёра.



Это настолько разъярило горячего юношу, что он, вполне возможно, и возненавидел всех женщин.



Но вначале Алмазян поступил в техникум, получив отсрочку от армии.



И свое первое преступление совершил через год. Имеется в виду первое из абсолютно доказанных. Дело в том, что вначале Алмазян не убивал, а просто насиловал своих жертв.



В начале 1969 года он изнасиловал 20-летнюю девушку.



Следователям пострадавшая рассказала, что поздно вечером, когда она возвращалась домой, её сзади обхватил мужчина, приставивший к горлу нож и заявивший, что её якобы проиграли в карты. Лица преступника девушка не видела, так как он был сзади.



Спустя два месяца произошло очередное изнасилование. И снова нападавший был сзади и уверял о карточном долге.



А вот Светлана М. сумела развернуться и увидеть преступника, но тот всё-таки оказался быстрее. Заломав девушке руку, он её отвернул от себя, а затем изнасиловал и избил.



На месте преступления оперативники нашли студенческий билет на имя Алмазяна. Правда, молодой человек легко отвел от себя подозрения, заявив, что билет был утерян раньше. А сама девушка, к сожалению, не смогла опознать насильника.

Именно это напугало маньяка настолько, что он сам побежал в военкомат проситься, чтобы его отправили службу. Завен напросился на работу в свинарнике при части, главным плюсом которой было то, что «свинарь» не должен был находиться в казарме.



Этим Алмазян и воспользовался.



Первый раз он напал 26 марта 1970 года. Преступник действовал, как и в Ростове - нож, захват сзади, слова про карточный долг. Но, к сожалению, луганская милиция не знала о нераскрытых изнасилованиях в Ростове, что сыграло Алмазяну на руку.

В течение следующих двух недель в Луганске было совершено шесть изнасилований. На улицы были выведены не только усиленные наряды милиции, но и добровольные народные дружины. И тогда Алмазян стал отлавливать жертв не в парках, а на безлюдных улицах.

А первый раз маньяк убил девушку 14 апреля 1970 года. Рядом с телом 17-летней жертвы были обнаружены обрывки тесьмы, которой убийца связал руки, и вафельное полотенце, которое преступник использовал в качестве кляпа.



Также у девушки пропали золотые часы. Как оказалось позднее, у каждой жертвы Алмазян что-то брал на память.



И тогда милиция провела самую массовую операцию по поимке маньяка на живца. На улицы Луганска было выведено более сотни девушек, которых в отдалении сопровождали два три сотрудника органов внутренних дел.



Благодаря этому прямо на месте преступления был пойман вначале один насильник, а затем и педофил. Но оба категорически отрицали и причастность к убийству, и причастность к тем самым изнасилованиям, которые стали совершаться с пугающей регулярностью.



Уже 4 июля 1970 года была задушена и изнасилована 17-летняя девушка. Несмотря на то, что на месте преступления был обнаружен номер «Сельская жизнь», это никак не помогло оперативникам. Спустя месяц, 6 августа 1970 года молодой парень, возвращавшийся с тренировки, обратил внимание на то, что в кустах происходит что-то странное. Юноша сумел спасти девушку, а маньяк (это был Алмазян), испугавшись, убежал.



Врачи сумели спасти девушку, но вспомнить и описать преступника она не смогла.



А убийца снова вышел на поиск жертв. 22 сентября 1970 года около 22:30 Алмазян напал на женщину, но, к счастью, на её крики отреагировала шедшая неподалёку компания мужчин. Преступник снова оставил жертву и сбежал.



16 октября 1970 года было совершено очередное и, к счастью, неудачное нападение. Правда, в этот раз на месте преступления был обнаружен кусок простыни с фрагментом штампа воинской части. Эксперты, изучив находку, заявили, что это цифры «9» и «6». Здесь уже подключилась и военная контрразведка.



Благодаря её действиям был раскрыт заместитель командира части, продававший налево постельное бельё, но вот маньяка определить не удалось.



А уже 27 октября, словно насмехаясь над оперативниками, Алмазян убил, а потом изнасиловал 20-летнюю девушку. Но в этот раз преступник допустил ошибку, захватив с собой красную кофту убитой.



В ночь с 7 на 8 ноября 1970 года Алмазян решив, что с момента его нападений в парке прошло много времени, отправился на поиски жертвы именно в парк. И на себя надел ту самую женскую кофту, только задом наперед.



В жертвы одинокую женщину, преступник по сложившейся схеме вначале ее придушил, а затем поволок в кусты. Но женщина смогла закричать.



Оказавшийся поблизости патруль добровольной народной дружины бросился на помощь, а сам маньяк, оставив жертву, попытался скрыться.



К чести правоохранителей можно сказать, что в считанные минуты весь парк был оцеплен военнослужащими части внутренних войск, поднятой по тревоге.



Парк был прочесан и задержано шестеро мужчин.

Одного из них, в женской кофте и опознала женщина.

Вначале Алмазян признался, что является просто в самоволке, но когда вызванные родители недавно убитой девушки опознали кофту, впал в состояние, близкое к ступору.



Обыск в свинарке сразу же позволил найти и другие улики, вещи жертв Алмазяна.



Дальнейшее расследование выявило и причастность Алмазяна к изнасилованиям в Ростове. В общей сложности маньяка признали виновным в трех убийствах и двенадцати нападениях с целью грабежа и изнасилования.



Приговор – высшая мера наказания. Прошение о помиловании судом было отклонено. В 1973 году Алмазян был расстрелян.

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В викторианскую эпоху страх быть заживо погребенным приобрел масштабы общественной фобии. Выпускались даже специальные гробы - на случай, если вдруг умерший надумает ожить - с вентиляционным отверстием, привязанной к руке веревкой от специального колокольчика, запасом вина и сыра, и набором инструментов для самовыкапывания.

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