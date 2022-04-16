10 забытых религиозных сект, которые были весьма влиятельными в своё время

Во многих мировых религиях есть секты, появляются которые из-за разницы во взглядах на саму доктрину или её практическое воплощение.

Сегодня одни из появлявшихся в разное время сект забыты, в другие существуют и до сих пор.

В нашем обзоре речь пойдёт о самых интересных их них.

1. Хариджиты

Хариджиты - первая секта в исламе.

Первая сектой в исламе, которая обособилась от основной части мусульман, является секта хариджитов, которая остается относительно неизвестной среди представителей других религий. После того, как пророк Мухаммад умер, возникла споры относительно того, как дальше нужно развивать религию. Когда был убит халиф Усман, мусульманская община разделилась на две фракции, каждая из которых боролась за контроль над обществом. Основным спорным вопросом стало то, кто должен быть следующим халифом. В конце концов эти две фракции стали течениями шиитов и суннитов.

В это же время от них откололась третья группа, организовавшая секту хариджитов (в переводе, "покинувшие"). Хариджиты полагали, что никому нельзя быть халифом, до тех пор, пока не будет получено откровение от Аллаха. Со временем хариджиты превратилась в сильную организацию, практиковавшую убийства мусульман, которые не были согласны с ними.

2. Куранисты

Со временем они разделились на различные секты, некоторые из которых до сих пор существуют в гораздо менее экстремальных формах.

Куранисты: *и только Коран слово Аллаха*.

Куранисты — исламская секта, которая считает, что только Коран является словом Аллаха. Фактически куранисты отвергают хадисы и любую мусульманскую литературу, которая не связана непосредственно с Кораном. Причем зачастую приверженцы этой секты утверждают, что все другие книги или хадисы являются подделками. В исламской теологии хадис - предание, затрагивающее разнообразные религиозно-правовые стороны жизни мусульман. Это по сути - хроники о жизни Мухаммада и его поступках.

Поскольку в Коране нет биографических сведений о жизни Мухаммада, хадисы стали очень важными для ислама с точки зрения практических аспектов жизни. Однако, куранисты не считают, что хадисы вообще нужны, поскольку "только Коран говорит, как должен жить мусульманин". Из-за подобных убеждений, куранисты подвергаются гонениям со стороны многих мусульманских правительств.

3. Адамиты

Адамиты: тело - зло.

Во втором и третьем веке в христианском мире появились различные гностические секты, доктрины которых отличались от основного христианства. Большинство из них следовали тайным или эзотерическим доктринам. Секта адамитов ратовала за то, чтобы вернуться к чистоте помыслов и поведения прародителей людей (Адама и Евы), а также они отрицали любой вид церковной организации и обрядов и выступали за общность имущества. Адамиты отличаются дуалистическими взглядами на жизнь, а также они утверждают, что тело является злом, а дух добром. Таким образом, они ратуют за освобождение человека от его материальной оболочки. При этом, поскольку материальный мир является злом, человеческим существам можно делать все, что они захотят.

Адамиты часто проводили свои ритуалы в обнаженном виде. Их учение гласит, что все в конечном итоге обнажены перед Богом. В четвертом веке адамиты исчезли, а вновь возникли в период средневековья. Но просуществовали нео-адамиты всего до 1421 года, когда табориты, их главный религиозный соперник, напали на штаб-квартиру адамитов на территории современной Чехословакии и убили почти всех.

4. Саббатианство

Саббатианство: в жизни всегда есть место мистике.

Для еврейского богословия характерно ожидание мессии - иудаизм учит, что придет спаситель, чтобы помочь еврейскому народу исполнить свою окончательную судьбу. К сожалению, многие люди на протяжении всей истории еврейской религии сыграли на этом ожидании для собственной выгоды. Ярким примером служит саббатианство — направление иудаизма, которое основал в 1665 году Шабтай Цви, объявивший себя мессией.

Изгнанный из своего родного города Смирны, Цви путешествовал по всему Ближнему Востоку, привлекая последователей. В конце концов Цви принял ислам, а саббатианство практически прекратило свое существование. Но даже после этого, у него остался ряд последователей, которые продолжали верить, что Шабтай был Мессией. Секта существовала до 18 века, проповедуя мистический подход к еврейской жизни.

5. Китайские мусульманские секты

Китайские мусульманские секты.

Хотя большинство людей не думают, что в Китае может быть много мусульман, в современной Поднебесной есть три различные школы ислама, некоторые из которых являются относительно новыми религиозными организациями. Самой ранней из них является Кадим. Эта исламская секта является наиболее популярной и наиболее ортодоксальной в Китае. Хотя у ее последователей практикуются некоторые аспекты китайской культуры, Кадим сохраняет основные принципы ислама.

6. Бардесаниты

Бардесаниты: особый взгляд на христианство.

В период гностического христианства различные лидеры-мистики основывали большей частью недолговечные и часто преследуемые гностические секты. Современные христиане при взгляде на их доктрины с трудом могут проследить отношение этих гностических сект с христианством. Тем не менее, когда-то они были частью развития христианства. Сирийский мистик Бардесан был одним из ключевым гностическим лидером, который не только основал свою собственную секту в 179 г. н. э., но и был первым религиозным лидером христианизации Сирии.

Бардесан учил, что Бог не создал мир из ничего, а якобы мир возник , когда Бог перемешал четыре элемента -воду, землю, огонь и свет - в новую форму. Бардесан также отверг идею, что Бог создал зло или Сатану, считая, что это является отражением иерархии богов. А Иисус Христос согласно его учения только казался облекшимся в человеческое тело.

7. Миллериты

Миллериты - прародители Свидетелей Иеговых и адвентистов.

Общим во всем христианстве является идея, что Иисус Христос снова вернется в мир, который вступит после этого в период мира и процветания. На протяжении многих веков христианские лидеры пророчествовали о втором пришествии. Одним из самых выдающихся учителей, проповедовавшим о конце времен, был Уильям Миллер, который создал свою собственную христианскую секту, известную как миллериты.

Миллер якобы на основании священных текстов вывел дату, когда произойдет Апокалипсис - с 21 марта 1843 года до 21 марта 1844 года. Из отколовшихся от миллеритов групп в конечном счете были сформированы секты Свидетелей Иеговы и Адвентистов Седьмого Дня.

8. Братья свободного духа

Братья свободного духа.

В 13 - 14 веках в европейском христианском обществе произошли огромные потрясения. За это время папство в Авиньоне боролось против светских европейских правительств, а также процветала инквизиция. Как грибы после дождя появлялись различные секты, в том числе Братья свободного духа — ответвление христианского движения, которое пыталось привести христианское богословие к более индивидуалистической и эгалитарной философии. Одним из наиболее интересных аспектов их доктрины была идея , что Бог воплощается во всем во Вселенной.

Это по сути была форма пантеизма - религиозной идеи, что сама Вселенная есть Бог. Последователи секты считали , что Бог оправдывает все, включая ужасные преступления, такие как изнасилование и убийство. Когда люди из секты проповедовали, они делали это в обнаженном виде. Также они имели весьма открытые взгляды на сексуальность. Братья свободного духа рассматривали интимную связь как форму рая и мистического союза.

9. Сюгэндо

Сюгэндо - одна из самых старых мировых религий.

Сюгэндо практикуется до сих пор, но у него мало сторонников и учение остается относительно неизвестным за пределами Азии. Сказать, что сюгэндо является сектой какой-либо одной религии, трудно. На практике сюгэндо - чрезвычайно синкретическое учение, которое соединяет идеи из многих религиозных источников, включая синтоизм, даосизм, буддийские эзотерические идеи и оммёдо (японское оккультное учение).

Сюгэндо в первую очередь ориентировано на развитие духовного опыта и силы, а также исповедует аскетизм, жизнь в горах и гармонию между человеком и природой. Сама религия очень старая (она возникла в 7 веке), но до сих пор практикуется относительно небольшой группой последователей. Все это время центральной идеей сюгэндо было то, что горы являются ключевыми объектами для поклонения.

10. Эвиониты

Эвиониты: Иисус как Мессия еврейского народа.

Эвионитов считают или христианской сектой, которой присущи еврейские верования, или сектой иудаизма с христианскими верованиями. В любом случае, эвиониты были важной синкретической религиозной группой, которая повлияла на раннее развитие христианства. Их многие тексты напоминают ранние христианские писания, такие как Евангелие от Матфея. Название секты произошло от еврейского слова , означающего "бедные".

Секта возникла примерно в 70 г. н.э., после того, как римляне разрушили храм в Иерусалиме. Эвиониты верили в Иисуса Христа, как в еврейского Мессию. Со временем они исчезли, поскольку христианское учение стало более однородным.

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