Почему в Советском Союзе производились треугольные бутылки?

Все видели пакеты молока в форме пирамиды, но в Советском Союзе были и треугольные бутылки. Мы узнали, для чего они нужны.

Бутылка для уксуса



В начале второй половины 20 века треугольные бутылки можно было найти в любом продуктовом магазине. Бутылка такой формы использовалась как аптечная, а не как ёмкость для еды. Треугольные были предназначены для уксусной кислоты.

Дело в том, что уксусная кислота может быть слабым реагентом, но она опасна для человека. В концентрированном виде жидкость выходит жгучей, и если вы случайно выпьете её, то можете отравиться и даже умереть.

Столовый уксус представляет собой раствор воды и уксусной кислоты, причём доля последней колеблется в пределах 3-15%, что делает его действительно безопасным, хотя он все же не рекомендуется к употреблению.



Фактически, из-за потенциальной опасности жидкость была помещена в легко узнаваемую визуально и тактильно ёмкость. Даже в темноте человек легко может сделать вывод, что пить из такой бутылки не стоит.



Ещё одним отличием этих бутылок является наличие определённых распределений по размерам. Они были необходимы для превращения уксусного экстракта в столовый уксус.



Каждая маленькая полоска на ободе - 0,1 литра, каждая большая - 0,5 литра.

Чтобы получить столовый уксус, необходимо было вылить объем эссенции в небольшую перегородку и разбавить водой.

Дело в том, что уксусная кислота может быть слабым реагентом, но она опасна для человека. В концентрированном виде жидкость выходит жгучей, и если вы случайно выпьете её, то можете отравиться и даже умереть.

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А вы знали об этом?

Павлик Морозов стал олицетворением героизма в советское время, поскольку предал своего отца, дав показания против него на суде, за что был позднее убит со своим младшим братом родственниками. История началась с того, что отец Павлика - пьяница и дебошир, ушел из семьи, а его мать в качестве мести решила донести на горе-мужа. Советскому правительству поступил донос о сокрытии хлеба. На суде Павлик подтвердил все гневные заявления матери в адрес отца, за что был признан пионером-героем, но был ли это героизм или обыкновенное предательство ?

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