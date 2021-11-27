Новый французский закон запрещает использование диких животных в цирках и шоу

В результате недавно прошедшего голосования Франция стала последней страной, официально запретившей использование животных в передвижных цирках и других живых выступлениях.



Закон вступил в силу немедленно, но его политика гласит, что все выступления должны быть прекращены в течение ближайших 2 лет. Владение цирковыми животными или любыми другими дикими животными, используемыми для представлений, станет незаконным через 7 лет.







Новый закон также защищает другие виды диких животных в дополнение ко львам, тиграм, медведям и слонам, которых обычно можно увидеть в цирке. Дельфины и шоу с участием морских животных также включены в запрет, при этом правительство объявило, что три существующих в стране объекта не могут разводить или импортировать новых дельфинов или касаток для своих шоу. Законом запрещено также разведение норок, и все обязаны немедленно прекратить эту практику.



Усилены также наказания за жестокое обращение с животными: штрафы увеличены до 75.000 евро, а тюремное заключение может составлять до 5 лет.



Запрет, который обсуждается с 2020 года, не распространяется на диких животных в зоопарках и других типах постоянных шоу. Он также не касается некоторых культурных обычаев, таких как охота и коррида, что заставило некоторых активистов за права животных усомниться в том, достаточно ли введённого запрета.

В свете этих радикальных изменений французское правительство пообещало выделить 8 миллионов евро, чтобы помочь людям, работающим в пострадавших отраслях, найти другую работу.Провозглашённые "историческим шагом в борьбе за права животных" изменения во Франции приведут страну в соответствие с более чем 20 другими европейскими странами, которые уже запретили или жёстко ограничили использование диких животных для развлечения. Некоторые цирки в этих регионах уже проявили творческий подход и начали заменять живых животных футуристическими голограммами. С развитием новых технологий будет интересно наблюдать, как цирки и подобные развлекательные объекты продолжают преображаться.