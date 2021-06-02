Самые удивительные Библии

Библия остается одной из наиболее важных книг человечества. Дело даже не в религии, а скорее в распространении знаний. Можно сказать, что библия является первым реальным образцом массовой литературы…

Собственно, само книгопечатание появилось во многом благодаря библии. Кроме того, библия имеет колоссальное влияние на культуру, литературу и историю мира, оставаясь самой популярной книгой всех времен и народов. Притом, популярностью (правда уже отрицательной) пользовались и весьма странные, максимально далекие от канона издания, которые возмутили в свое время миллионы людей.

Злая библия

Злая библия, или библия прелюбодеев появилась на свет из-за одной маленькой, но очень грубой ошибки. На форзаце печатник (Роберт Баркер, впоследствии чудом избежавший костра) разместил 10 заповедей, упустив частицу «не» во фразе «не прелюбодействуй». Скандал вышел ужасный, да и тираж по Лондону собирали потом целый месяц. К счастью современных коллекционеров, несколько экземпляров «Злой библии» удалось сохранить. Теперь они хранятся в частных коллекциях.

Библия безумцев

Думаете, после казуса со Злой библией печатники стали аккуратнее и внимательнее? Вовсе нет. В 1632 году право на переиздание священной книги получил главный конкурент Баркера, Бонем Нортон.

Советская библия

И тут же допустил аналогичную ошибку, напечатав «Сказал безумец в сердце своем: „нет Бога“» было напечатано «Сказал безумец в сердце своем: „есть Бог“». Такая вот Библия безумцев.

Религию в Советском Союзе не поощряли, мягко говоря. В 1960-м Корней Чуковский с большим трудом получил разрешение адаптировать библейские предания для детей. Проект получился жутковатым, поскольку ни Бога, ни евреев упоминать было вообще нельзя. Чуковский величал демиурга «Волшебником Яхве» — странно еще, что Чебурашку туда не вставили.

Библия сюрреалистов

Идею заняться иллюстрацией библии подал Сальвадору Дали приятель, Джузеппе Альбаретто. Два года гений сюрреализма провел над проектом, но результат того стоил. Библию Дали похвалил сам Папа Римский, однако миряне были очень недовольны иллюстрациями.

Сатанинская библия

В 1969 году Антон Шандор ЛаВей выпустил философский трактат под одиозным названием: Сатанинская библия. Это было перебором даже для максимально либеральной Америки — ЛаВею даже пришлось отстаивать право на печать в суде. Надо сказать, книга получилась небезынтересная. Автор полностью отрицает загробную жизнь и, по сути, максимально приближает свое учение к материализму, рационализму и гедонизму.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2226958187529767635/

Разве можно простить нехристю и палачу народов Сталину продажу за бесценок Синайского кодекса (Codex Sinaiticus) – древнейшего рукописного кодекса Библии и самого древнего полного текста Нового Завета, написанного христианскими монахами на пергамене в IV веке н.э.! Ведь эта древнейшая реликвия, которая оказалась в руках российских монархов 170 лет назад, практически бесценна !

Разве можно простить и палачу народов Сталину его приказ на заседании правительства 5 декабря 1931 г. снести храм Христа Спасителя для строительства на его месте главного здания страны – Дворца Советов. Разве не кощунство, когда большевики, борясь с религией, традиционные церковные обряды крещения переделали в коммунистический ритуал под названием «звездины» , согласно которому имена святых вытеснялись именами героев-большевиков, а старинные русские имена – новыми, советскими (Октябрина, Энгельсина, Марксина и т.д.)?

С уважением, Отари Хидтрбегишвили !

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