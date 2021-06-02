Живые бомбы: Самое удивительное оружие в природе

Термиты — существа изумительные. Они являются одной из господствующих форм жизни на планете — их общая масса больше, чем масса всех позвоночных. Они несут значительную долю ответственности за пополнение атмосферы углекислотой. Они происходят от древесных тараканов, являются ровесниками динозавров и могут сожрать асфальт. И при всё этом термиты стремятся не привлекать к себе внимание. И не привлекают.

Страннее же всего вооружение термитов-солдат. У носатых термитов или термитов-носорогов представители военной касты вместо челюстей снабжены брандспойтом для стрельбы клеем, ёмкость с которым заполняет большую часть объёма их головы. Представители вида Globitermes sulphureus, также известного, как «бегающие бомбы», пошли ещё дальше. Их солдаты состоят почти из одного только клейкого заряда. Они могут вести бой, как с помощью челюстей, так и посредством плевков, но если это не помогает, просто взрываются, разбрызгивая мгновенно затвердевающий на воздухе секрет.

Удивительное приспособление? Да. Но не слишком на первый взгляд. Ну, подумаешь, плюются клейким секретом… Есть же пауки с паутиной, муравьи с кислотными пушками… Удивление наступает, если задуматься, почему выбор оружия именно таков.

Что за сентиментальность, в самом деле? Почему просто клей, а не яд, не кислота, не пар, которым стреляют жуки-бомбардиры. Термиты — древнее племя. Наверняка, они могли обзавестись чем угодно. Но выбрали именно клей.

Термиты выбрали клей, потому что иные, куда более летальные, как кажется, варианты для них бесполезны. Основная задача термитов-солдат — оборона гнезда от бродячих муравьёв. У термитов хватает врагов, но позвоночных можно не рассматривать — их преимущество слишком велико. Хищные же членистоногие, обычно, представляют для гнезда не смертельную угрозу. Исключение составляют колонны муравьёв-странников. Эти, если прорвутся, сожрут всех

Муравьи страшны неудержимым натиском. Они ничего не боятся и никогда не отступают. Их не остановить. Они намного проворнее, отлично вооружены — даже рабочие странствующих колонн — и дерутся куда лучше термитов. Включая и термитов-солдат, которых в гнезде совсем немного — всего 1:100 или 1:1000 особей. Классически, термиты обороняются, замуровывая входы, найденные или пробитые муравьями. Но заделывание пролома требует времени, а муравьи-то — быстрые, заразы.

Использовать сильные яды в собственном гнезде — не слишком-то мудро. Кислота или пар, возможно, убьют некоторое количество атакующих, но на их место сразу придут другие. Мгновенно перекрыть тоннель позволяет только клей. То есть, проход затыкается склеенными муравьями. Склеенными, но живыми. А муравьи своих не едят, — баррикада из тел собратьев оказывается для них преградой непреодолимой.

Источник : https://pulse.mail.ru/article/zhivye-bomby-samoe-udivitelnoe...

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