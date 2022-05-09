Второе крещение: в каких случаях это необходимо

Крещение – одно из семи таинств православной церкви. С него начинается церковная жизнь христианина. Заключается это таинство в троекратном погружении в воду (иногда погружение заменяют на обливание водой) и призывании Святой Троицы. Крещаемый как бы «умирает» для греховной жизни и возрождается для жизни во Христе.

В Символе Веры (этот текст хорошо известен всем воцерковленным людям, он включен в ежедневное молитвенное правило, его поют все вместе во время литургии) есть слова: «Исповедую едино крещение во оставление грехов». То есть, «единое крещение» — это часть православного кредо. Поэтому повторное крещение невозможно. Кроме отдельных, особых случаев.

Когда вторично креститься нельзя

Ни в коем случае нельзя креститься по соображениям оккультным и магическим: если человек вообразил, например, что если он поменяет имя, то на него не смогут навести порчу или причинить иной вред. Суеверные люди считают, что колдовать будут на «прежнее» имя, и все усилия колдуна пойдут «не по адресу». Разные ворожеи и экстрасенсы иногда советуют своим клиентам окреститься вторично, да еще и учат, как обмануть священника, сказав, что креститься намерены впервые.

Православная церковь крайне негативно относится ко всем оккультным практикам и к любым проявлениям суеверий.

Лучшей защитой от любого магического воздействия является посещение церкви, исповедь и причастие. И вторичное крещение из суеверных побуждений считается однозначно греховным поступком.

Иногда люди хотят окреститься второй раз из благочестивых соображений: дескать, крещен в детстве, с тех пор много грешил, хочу исправиться и для этого креститься снова, уже осознанно. Протоиерей Дионис Свечников на сайте «Православие и мир» поясняет, что в этом случае человеку необходимо покаяться в совершенных грехах, и начинать новую жизнь, повторное крещение абсолютно недопустимо и бессмысленно.

В «Основах социальной концепции Русской Православной Церкви» рассматривается и такой случай: человек сменил пол и намерен креститься снова, уже с новым именем. И тут позиция церкви незыблема: повторное крещение недопустимо. Бог знает и помнит человека с тем полом, который был дарован ему при рождении, и под тем именем, который он получил при крещении. И этого никак не изменить.

А когда можно?

Крещение – единственное из таинств, которое в крайнем случае (например, если грозит смертельная опасность или невозможно найти священника) может совершить любой благочестивый православный человек. Такие случаи бывали на войне, если раненый или идущий в бой желал умереть христианином. Случалось в советские годы, что бабушки, тайком от атеистов-родителей погружали троекратно малыша в воду, произнося при этом: «Крещается во имя Отца, Сына и Святого Духа раб Божий такой-то».

В таком случае, как гласит Каноническое право, крещение вполне действительно, но желательно все же при первой возможности обратиться к священнику и «восполнить» таинство.

Бывает и так, что человек просто не знает, был ли он крещен в детстве. В этом случае его окрестят с формулировкой «аще не крещен» («если не крещен»).

И, наконец, в Каноническом праве рассматривается довольно редкий, но все же могущий иметь место случай: крещение совершает человек, не имеющий на это права. Например, извергнутый из сана священник. Константинопольский Патриарх Фотий (IX век) пояснял по этому поводу: если в стране, где христиане не имеют никаких препятствий к совершению таинств, некий священник, извергнутый из сана или запрещенный в служении, совершает крещение, то оно не признается действительным, но если христиане вынуждены таиться и подвергаются опасности, то крещение, совершенное даже и мирянином, признается. Это правило действует и в наши дни. Если стало известно, что крещение совершил кто-то, кому запрещено это делать, то для совершения таинства нужно обратиться к «правильному» священнику.

Но важно помнить при этом, что ни о каком «повторном крещении» в этом и любом другом случае речи быть не может. Все предшествующие манипуляции, совершенные тем, кто не имеет на это права, крещением не являлись.

Источник : https://cyrillitsa.ru/pravoslavie/179337-vtoroe-kreshhenie-v...

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