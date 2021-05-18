Простой корниловец Николай Левитов объяснил почему большевики хотели проигрыша России в Первой Мировой

Левитов Михаил Николаевич в форме Корниловского ударного полка

О причинах начала Первой мировой, ее ходе и причинах "поражения" высказано много предположений и мнений. Как просоветских: о катастрофическом положении на фронте и постоянных неудачах Русской армии. Так и восторженно хвалебных, о победах и подвигах.

Понятное дело, что с 1914 по 1916 (и даже 18917, после Февральской революции) ситуация на фронте постоянно менялась. Были и успехи, были и провалы. На довод о том, что армия была истощена можно привести контраргумент, что армия Германии и ее союзников была истощена не меньше (а может и в разы больше).

Чье же мнение тогда слушать? Мне попалось довольно интересное и объективное мнение простого корниловца, который дослужился от рядового до офицера - Левитова Михаила Николаевича. Корниловцы сражались за белых. Понятное дело, что Левитов не скажет ничего доброго о большевиках (и на мой взгляд правильно).

Но мнение это интересно тем, что Левитов участник Первой Мировой. Награжден орденом Святой Анны 4-й степени, Святого Владимира 4-й степени и мечами с бантом (это не считая наград за Гражданскую). За время Первой Мировой и Гражданской он не отсиживался в тылу и был восемь раз ранен.

Офицеры-корниловцы в 1921 году. Левитов сидит крайний справа

В общем человек имел право высказаться. И мнение его очень весомое на мой взгляд:

Весь ужас революции заключается в том, что ее вожаки воспользовались самым трудным для России временем, когда армия была готова, напрягая все силы, вместе с союзниками нанести последний удар Германии. Они правильно оценили обстановку: победа над врагом внешним означала славу и величие России, ее небывалый подъем и, конечно, укрепление самодержавной монархии. Все это Керенским и Лениным не улыбалось, и они в полном сознании мерзости своего поступка дьявольски умело вонзили своей армии нож в спину во имя торжества революции.

Трудно спорить с тем, что Россия одержала бы победу в Первой мировой. Мы бы победили даже если больше не сдвинулись с занятых позиций. Доказательство тому очень простое - даже после подписания Брестского мира, когда уже советская Россия вышла из войны, Германия все равно проиграла.

С другой стороны, если бы мы не вышли из войны и одержали победу, то это однозначно привело бы к укреплению позиций нашего государства на мировой арене. Так что на мой взгляд мнение Левитова весьма обоснованное и отражает реальное положение дел. И если Керенский все же пытался довести войну до конца, то Ленин сразу избрал "пораженческую тактику". Ничего удивительного для того, кто прибыл в немецком "пломбированном вагоне".

Сам Левитов, как уже сказано выше - не принял революции. Ни первой, ни второй. В 1918 в Ростове вступил в партизанский офицерский отряд, который позднее присоединился к Корниловскому ударному полку. Участвовал в "Ледяном походе" начав со звания рядового и дослужившись до офицерских чинов. Активно сражался против большевиков:

За то, что 25 мая 1920 года, при прорыве сильно укрепленной позиции красных между хут. Преображенкой и приморскими садами, находясь во главе полка и подавая личный пример доблестного самоотвержения, овладел двумя укрепленными линиями, отбил все контр-атаки противника и окончательно закрепил захваченное пространство, причем полком взято 5 орудий, 10 пулеметов и 120 пленных. В ночь на 19 июня, около дер. Орлово-Тиге, не только отбил ночное нападение красной конницы Жлобы, но своими решительными действиями окружил последнюю и нанес ей поражение, чем положил начало полному разгрому конной группы красных, стремившихся выйти к Мелитополю.

За это Левитов Михаил Николаевич награжден орденом Святого Николая Чудотворца и произведен в Полковники. Можно по разному относится и к красным и к белым. Но нужно признать, что и там и там были настоящие герои, которые переживали за судьбу Отечества. Таким был Левитов Михаил. Русский офицер и рыцарь чести.

Источник : https://zen.yandex.ru/media/id/5b2103d769715500aa7afd5e/

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Более ста лет назад в Петрограде был совершен государственный переворот, ничего общего не имевший с революцией, однако советские люди всегда праздновали это событие, считая его почему-то великой революцией, принесшей людям свободу и равенство. И только сейчас мы открываем для себя правду о тех трагичных событиях, однако многим она не нравится, но без правды у России нет будущего! Именно поэтому хотелось бы вспомнить и реально разобраться в событиях тех дней.

Как известно, период с середины 80-х – до середины 90-х годов вошел в историю России как «золотое десятилетие» в развитии экономики. По объему промышленной продукции Россия вошла в пятерку крупнейших государств (Англия, Франция, США и Германия) , а по ВВП занимала 3 место в мире. Российская империя имела рекордный в мире золотой запас – 1 233 тонны.Именно тогда российский золотой червонец был самым конвертируемым в мире, а Николай II считался самым богатым человеком планеты . Благодаря аграрной реформе 1906-1910 годов общий объем сельскохозяйственной продукции увеличился в 3 раза, а по валовому сбору пшеницы Россия стояла на 1-м месте в мире, выставив в 1913 г.на мировой рынок хлеба примерно столько же зерна , сколько США, Канада и Аргентина вместе взятые!

По доходу на душу населения в это время Российская империя находилась на четвёртом месте в мире. Именно тогда зафиксировался рекордный прирост населения – 50 миллионов человек, чего не наблюдалось на протяжении всей советской истории !Именно поэтому в свое время известный американский экономист Гершенкрон однозначно заявил: «Судя по темпам оснащения промышленности в первые годы царствования Николая II, Россия, несомненно – без установления коммунистического режима – уже обогнала бы Соединённые Штаты»!

Немаловажно также, что после окончания войны Российская Империя должна была получить часть польских земель, захваченных Германией: Галицию, которой владела Австро-Венгрия; контроль над стратегическими проливами Босфор и Дарданеллы, а также Константинополь. В данном случае, Черное море превращалось во внутренний водоем Российской империи!

Естественно, всё это не устраивало и пугало Запад, поскольку, учитывая богатейшие природные ресурсы и интеллектуальные способности русского народа, Россия , несомненно, стала бы богатейшей и передовой страной в мире. Исходя из этого, воспользовавшись некомпетентностью и слабоволием Николая II, Запад втянул Россию в Первую мировую войну и стал активно финансировать большевиков для развала страны, в результате чего экономика России была разрушена, а Америка захватила рынки сбыта и стала крупнейшим поставщиком зерна в мире.

Полагаю, многие со мной согласятся, что из многочисленных злодеяний, которые совершили на протяжении многих веков против России англосаксы, октябрьский переворот в 1917 г. был наиболее трагичным и разрушительным для русского народа! Весь мир обвиняет русских в ужасах коммунистического террора, тогда как на самом деле Россия и русский народ сам стал жертвой чудовищного заговора и беспримерного геноцида, который устроил Запад, использовав для этого большевистских фанатиков! К сожалению, позаимствованный большевиками у левых эсеров лозунг "Земля крестьянам, а фабрики рабочим" настолько одурманил сознание доверчивых и малограмотных рабочих и крестьян, что даже после того, когда они вместо всего этого получили обыкновенное рабство и нищету, многие из них до сих пор верят в светлое будущее, которое при таком примитивном мышлении наступит только на том свете! В связи с этим хотелось бы вспомнить знаменитые слова Отто фон Бисмарка, который сказал:«Революцию планируют гении, делают романтики, а её плодами пользуются негодяи!».

Правда со временем западные спонсоры государственного переворота пожалеют о содеянном ,осознав ,как их «кинули» большевики и почему им не удалось поделить между собой территорию и богатства России. Справедливости ради надо отметить, что наравне с Западом крупнейшими инвесторами октябрьского переворота были старообрядцы, которые из-за своих религиозных взглядов в то время считались низшим классом российского общества . Учитывая, что старообрядцам-миллионерам , таким как Савва Морозов, Мамонтов , Шмит, Рябушинский и т.д. , принадлежали 60% всех частных капиталов Российской Империи, то не удивительно, что такое положение дел их не устраивало и они решили исправить это, спонсировав большевиков на государственный переворот. Любопытно, что активным членом так называемого «частного собрания старообрядцев» был выдающийся русский химик Д.И. Менделеев, который происходил из семьи старообрядцев поморского согласия.

Еще одной причиной, почему подобная революция произошла именно в России является то, что «ахиллесовой пятой» России всегда являлся глубочайший раскол русского народа на псевдорусскую, предельно европеизированную интеллигенцию и на национально неразвитое, оппозиционно настроенное русское большинство социальных низов. Так называемую русскую интеллигенцию всегда отличали абсолютная личная безответственность, дикая зависть к обитателям коридоров власти и приверженность к западным ценностям ! Именно поэтому она шумно рукоплескала каждой новой политической жертве кровожадных революционеров, называя их борцами за свободу и счастье трудового народа. Именно поэтому Ф.М. Достоевский в свое время заявил: «Наш либерал это прежде всего лакей, который только и смотрит кому бы сапоги вычистить». В этом смысле интеллигенция начала ХХ века ничем не отличалась от представителей таковой в конце столетия. К сожалению, и для этих нравственных уродов русофобия стала одной из форм национального патриотизма!

Так или иначе, за все содеянные преступления тех лет и за сегодняшние беды россиян, нужно винить в первую очередь Запад , большевиков вместе с старообрядцами и европеизированную псевдорусскую интеллигенцию!Вместе с тем нельзя особо не отметить, что октябрьские события 1917 года были на самом деле иудейским государственным переворотом в России. Причем, в феврале власть у царя захватили местные иудеи ашкенази («февральская революция»), а уже в октябре после приезда в страну Ленина и Троцкого иудеи ашкенази тихо-мирно передали власть в России иудеям сефарди (октябрьский переворот). Так мировой сионистский синдикат осуществил «великую иудейскую революция»!

Таким образом, то состояние российского общества, в котором оно сейчас находится, является последствием геноцида. Россия в 20 веке пережила две мировых войны, три больших волны голода, ГУЛАГ, Перестройку, бандитизм 90-х и массу локальных военных конфликтов. После всего что было, какая другая страна смогла бы выглядеть лучше? Разве не преступление перед человечеством, когда по официальным данным экономиста Ивана Курганова коммунистический режим прямо или косвенно в период от 1917 по 1991 годы унес жизни 110 миллионов человек? Причем, большинство этих жертв настоящего геноцида относятся к периоду правления кровожадных диктаторов и злодеев Ленина и Сталина! Не многовато ли жертв для виртуального социализма – товарищи коммунисты? Ведь именно по этой причине сегодня россияне, занимая самую большую территорию в мире, имеют столь малую по сравнению с другими странами численность населения и все еще большинство россиян живут как нищие бомжи!

С уважением, Отари Хидирбегишвили !

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