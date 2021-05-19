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Опасные существа России, от которых следует держаться подальше

Не только в Австралии, но и в России есть большое количество существ, от которых следует держаться подальше. В основном они первыми не нападают, а атакуют только в том случае, если чувствуют приближение опасности со стороны человека. Так что ни при каких условиях не стоит любопытствовать и брать неведомых животных в руки.
Мы решили вооружить вас памяткой, которая, надеемся, поможет в случае, если вы подвергнетесь укусу одним из этих весьма распространенных существ.

1. Каракурт

Опасные существа России, от которых следует держаться подальше

В основном каракурты обитают в Волгоградской, Воронежской, Саратовской, Ростовской областях, южных частях Подмосковья. Опасность для людей представляют именно самки, которые способны накинуться на человека, если он каким-то образом потревожит ее. В этом случае она садится на кожу и на глубину 0,5 мм впрыскивает яд.
Буквально через 10–15 минут у человека начинаются озноб, ломка мышц тела, головокружение, онемение конечностей, а через несколько часов у него может наблюдаться помутнее сознания. Важно в течение первых 3–6 часов доставить человека в больницу, где ему введут необходимые препараты и он придет в норму. Процент летального исхода людей, укушенных каракуртом и не обратившихся в больницу, составляет 10–15 %.

2. Овод

Опасные существа России, от которых следует держаться подальше



В России оводы распространены повсеместно. Чаще всего они появляются там, где производится выпас крупного рогатого скота. Они не являются кровососущими, в отличие от слепней, и представляют опасность лишь во время кладки личинок.


В зависимости от способа откладывания личинок оводы бывают подкожные, полостные и желудочные. Подкожные откладывают их на волосах человека или шерсти животного. После чего проникают под кожу и оказываются внутри организма. Спасти человека возможно только на раннем этапе операционным путем.


Полостные оводы на лету выпускают личинки, целясь в глаз, рот или нос животного или человека. Когда они оказываются на слизистой, они стремятся выбраться наружу и могут проходить в мозговые структуры. Даже если несколько секунд назад они оказались в глазу, вытащить самостоятельно их не получится. Нужно будет обратиться за помощью к специалистам.

3. Жук-нарывник

Опасные существа России, от которых следует держаться подальше



Чаще всего жуки-нарывники встречаются в местностях с травянистым покровом и на сельскохозяйственных угодьях. Наиболее распространены в Краснодарском крае, Рязанской, Воронежской, Калужской и Курской областях.


Они не кусают людей, но если попадают на кожу человека, а тот начинает его смахивать, то хрупкий жук раздавится и выделит на кожу яд кантаридин. Кантаридин считается одним из самых опасных химических соединений и вызывает болезненные нарывы. Человека необходимо доставить в больницу, в противном случае результат может быть плачевным. Поэтому ни в коем случае не стоит брать нарывников в руки и тем более давить их: так вы обезопасите себя от нежелательных последствий.

4. Комары

Опасные существа России, от которых следует держаться подальше



Комары — одни из наиболее распространенных насекомых в России. Некоторые из них не являются опасными для человека, как, например, комар-долгоножка, который внушает ужас многим, другие же являются переносчиками различных заболеваний.


Так, некоторые женские особи комара рода Anopheles могут быть потенциальными переносчиками малярии. Они заражаются ею от инфицированных людей (больных малярией в России мало, в основном инфекция завозная) и в процессе поглощения крови переносят инфекцию здоровому человеку.


Комары рода Culex, Aedes, Anopheles могут быть переносчиками дирофиляриоза, которым они заражаются от собак и кошек. За год в России подтверждается всего 35–40 случаев заболевания дирофиляриозом. Если комар инфицирует собаку, то у животного могут наблюдаться слабый сухой кашель, истощение, несмотря на хороший аппетит, а также быстрая утомляемость.

Опасные существа России, от которых следует держаться подальше



За помощью в медицинское учреждение человеку следует обратиться, если отек увеличивается и появляются волдыри, которые являются свидетельством присоединения вторичной инфекции или проявления аллергии.

5. Кольчатая сколопендра

Опасные существа России, от которых следует держаться подальше



Чаще всего сколопендру можно встретить на юге России. Селится она на побережной части, ночью предпочитает охотиться, а днем прятаться.
Ее укус не приводит к летальному исходу. Однако если животное вас атаковало, стоит промыть пораженное место или обработать антисептиком, наложить стерильную повязку и обратиться к врачу. Как правило, место поражения распухает, а температура поднимается выше 39 °С. Все это происходит на протяжении 1–2 дней, затем опухоль рассасывается, а температура приходит в норму.

6. Гадюка

Опасные существа России, от которых следует держаться подальше



Гадюка — одна из самых распространенных змей в России. Ее излюбленные места — поля, болота, смешанные леса, берега озер и рек. В большинстве случаев она нападает в целях самообороны.
После укуса человек может не испытывать никакого дискомфорта, иногда ощущает жгучую боль в месте поражения. Вокруг ранки развивается покраснение и опухоль. В редких случаях наблюдаются тошнота, рвота, озноб, головокружение. Специалисты советуют пить как можно больше воды, меньше двигаться, чтобы уменьшить скорость всасывания яда, а также обратиться в больницу.


Гадюка и безобидный уж очень похожи между собой. Яркой отличительной особенностью является то, что у ужа переход к хвосту плавный, а у гадюки резкий.

7. Рыжий лесной муравей

Опасные существа России, от которых следует держаться подальше



Рыжие лесные муравьи широко распространены в северной части Красноярского края и в лесах Северной Евразии.
Во время укуса насекомое выпускает яд, состоящий в основном из кислоты, и из-за этого в месте поражения возникает красное пятно, которое постоянно хочется чесать. В случае укуса следует обработать ранку антисептиком. Обычно неприятные ощущения проходят через 3–5 дней, однако при развитии сильной аллергической реакции следует обратиться за помощью к специалистам.

8. Южнорусский тарантул

Опасные существа России, от которых следует держаться подальше

© Рысь Роман / Wikimedia Commons, © Sandhu / Wikimedia CommonsРЕКЛАМАРЕКЛАМАЭтот паук предпочитает жить в степях. На территории России он особенно распространен в Сибири, Ульяновске, Пензе, Астраханской, Тульской, Челябинской, Липецкой областях. Они живут в вертикальных норках и активизируются ночью.
Чаще всего они нападают на человека, если тот представляет для них угрозу. Во время атаки они могут подпрыгнуть на высоту 10–15 см. Его укус сравним по болезненности с укусом шершня и может вызвать лишь отек в месте поражения. Иногда кожа человека в месте укуса приобретает желтый цвет и остается такой на протяжении 2 месяцев. Для снятия болезненных ощущений после укуса можно промыть кожу мыльной водой, обработать антисептиком и приложить минут на 10 холодный компресс.

9. Клещи

Опасные существа России, от которых следует держаться подальше



В природе существует более 54 тысяч видов клещей (из них 144 ископаемых). Они любят поджидать свою жертву в длинной траве и выбирают для атаки самые мягкие места: пах, подмышки и область за ушами. Чтобы иметь возможность как можно скорее заметить клеща, следует одеваться в светлую одежду.
Если клещ все-таки присосался, его нужно вытащить пинцетом, петелькой из нитки или специальным приспособлением. Следует зацепить его и выкручивать против часовой стрелки, но не дергать, так как тельце может оторваться, а голова с хоботком останутся под кожей.


После удаления клеща следует внимательно посмотреть, извлекли ли вы хоботок. И если он остался под кожей, нужно обратиться в больницу. Извлеченного клеща стоит положить в емкость и увезти на анализ в лабораторию. Там выявят, было ли это насекомое инфицировано энцефалитом или боррелиозом. 

Использован материалhttps://udivitelnoe.temaretik.com/2215796743495224044/

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