5 правил исполнения желаний

Чтобы мечты и желания становились явью, необходимо будет следовать нескольким простым правилам.

Желание должно быть добрым

Ваши желания и жизненные цели не должны никому вредить. В таком случае Вселенная их попросту не исполнит и не даст вам удачи, которая помогла бы добиться поставленных целей. Если ваши желания могут кому-то навредить, они не исполнятся. Даже если вы желаете добиться чего-то, чтобы заставить врага вам завидовать, желание исполнится с гораздо меньшей вероятностью. Ваши помыслы должны быть чистыми.



Желание должно быть четким и понятным

Просто «хочу найти любовь» — это не то. Вы должны понимать, каким ваш любимый человек должен быть внешне и внутренне. «Хочу найти работу с хорошей зарплатой» — это тоже путь в никуда. Важна конкретика. Если вы пока не знаете, чего именно хотите, но понемногу понимаете это, записывайте важные моменты на бумаге, периодически их читая. Например, если вы понимаете, что точно хотите работать в сфере услуг, напишите это. Сужайте круг, чтобы сделать желание максимально точным.

Рассчитывайте на определенный период

Ставьте задачу на время. Например, сменить квартиру в течение двух лет, найти работу за месяц, отправиться в определенную страну в этом полугодии и так далее.

Забудьте про частицу «не» и слово «нет»

Так вы лучше замотивируете себя.

Ваше желание не должно содержать отрицаний. Например: «я хочу, чтобы у меня не было проблем» — это неверный подход. «Я хочу избавиться от проблем в семье» — вот это верная формулировка. Дело в том, что мироздание не воспринимает отрицания. Если вы говорите: «Я хочу не болеть», — Вселенная слышит: «Я хочу болеть». В итоге мы получает то, чего не хотим и пытаемся избжать.

Пользуйтесь любыми средствами

Если кто-то предлагает вам помощь — соглашайтесь. Если вы стоите на распутье, то выбирайте ту дорогу, которая может быть более сложной, но которая приведет вас к мечте. Не бойтесь трудностей и преград. Ваши средства достижения цели могут быть любыми, главное, чтобы они никому не вредили.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2269584942181911544/

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