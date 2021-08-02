Колокольный звон: почему Сталин разрешил его, а Хрущев запретил

История православной церкви – одна из самых сложных страниц трагического XX века в России. Всем известно, что власть, установившаяся в стране после 1917 года, была откровенно безбожной. Однако, за 70 с лишним лет ее отношения с церковью не раз менялись – от полного неприятия и гонений до почти сотрудничества.

До Великой Отечественной

Пожалуй, самый неровный период отношений с советским государством церковь пережила в период его становления и до начала Великой Отечественной войны, то есть, в 20-е и 30-е годы. Большевики с самого начала не скрывали, что их политика направлена, в том числе, и на уничтожение религии и церкви как таковых. Первые же декреты Советской власти лишили церковь ее земель («Декрет о земле»), а затем привилегий («Декларация прав народов России») и важнейших функций, объявив брак частным делом граждан и отделив школу от церкви («О расторжении брака», «О гражданском браке», «Об отделении церкви от государства и школы от церкви»).

В период Гражданской войны священнослужители объявлялись контрреволюционерами и подвергались преследованиям и казням.

В 20-х годах репрессии почти прекратились, зато церковные общины начали облагать огромными налогами, в результате чего храмы оказывались заброшенными.

В стране действовало общество Воинствующих безбожников, выходила газета «Безбожник», проводились разнообразные кощунственные акции от вскрытия рак с мощами до демонстративного сожжения чучел «попов» и т.п. Государство поощряло церковные расколы, действуя по принципу «разделяй и властвуй». Духовенство было отнесено к категории лиц, лишенных избирательных прав, то есть, к «лишенцам», и ущемлено во многих аспектах гражданской жизни. С 1925 года, после того как умер патриарх Тихон, в России своего патриарха не было.

В 30-х годах налоги на церковное имущество и церковные общины увеличились, зато государство стало проявлять заботу о трудоустройстве лиц, сложивших с себя сан. Это привело к массовому опустению храмов, которые объявлялись бесхозными и конфисковывались местными органами власти. Не обошел стороной священнослужителей и «большой террор» второй половины 30-х годов.

Все это привело к тому, что к началу войны все епархии Русской православной церкви были разгромлены. В стране осталось всего семеро официально действующих архиепископов.