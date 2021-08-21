Как американцы выслали Ленину радикалов в подарок на Рождество: «Советский ковчег»

Революция 1917 года изменила не только Россию, но и серьезно повлияла на американское общество. С подачи генпрокурора США начались рейды против леворадикальных граждан. В результате 249 «подозрительных лиц», представлявших угрозу американскому обществу, были арестованы и высланы в Россию на пароходе Buford 21 декабря 1919 года.

Рейс вошел в историю под названием «Советский ковчег», поскольку подавляющее большинство пассажиров были русскими иммигрантами. Пресса США назвала эту демонстративную политическую акцию «американским рождественским подарком Ленину и Троцкому».

Русский значит революционер

Парад на День труда в Нью-Йорке.

После февральской революции в США активизировались анархисты, коммунисты и социалисты, восхищенные советским революционным экспериментом. Митинги, забастовки и шествия нередко сопровождались террористическими актами. В апреле 1919 года последователи итальянского анархиста Луиджи Галлеани отправили несколько посылок со взрывчаткой в адрес крупных чиновников и бизнесменов (в частности, Рокфеллеру). Акция была приурочена к Дню труда, к счастью, тогда никто не пострадал. В июне те же радикалы разослали новую партию бомб. Одним из получателей был генпрокурор США Митчел Палмер.

В результате взрыва существенно пострадал его дом, но сам прокурор уцелел и решил перейти в контрнаступление, развернув по всей стране компанию против «красной угрозы».

Несмотря на то, что все следы вели к итальянским радикалам, врагами номер один стали их единомышленники из «Союза русских рабочих США и Канады». Считается, что именно эта организация и была настоящей целью рейдов Палмера. Каждый русский виделся потенциальным анархистом и представлял угрозу Америке. В результате были арестованы все, кто не имел американского гражданства, — всего 360 человек. Часть из них, выходцев Российской Империи, было решено депортировать из страны.

«Красная Эмма» и другие пассажиры «Советского ковчега»

Эмма Гольдман и Александр Беркман.

21 декабря 1919 года — дата самой громкой депортации из США. В этот день 249 человек посадили на грузовой корабль Buford и выслали из страны. Подавляющее большинство пассажиров — 199 человек — представители «Союза русских рабочих», остальные — члены компартии и организации «Индустриальные рабочие мира». 7 человек из числа депортированных вообще не были причастны к политике.

Национальный состав пассажиров «ковчега» был разнообразным: русские, украинцы, евреи, прибалты, поляки, татарин и перс. Самыми громкими именами в этом списке были идеологи и лидеры анархистского движения — Александр Беркман и Эмма Гольдман, которую нарекли «Красной Эммой» и считали «самой опасной женщиной в Америке».

Среди русскоязычных пассажиров была еще одна значимая фигура — лидер «Союза русских рабочих» Петр Бианки.

Первое время пароход плыл в никуда, только спустя сутки после отплытия из США капитану было разрешено открыть конверт с местом назначения. Поскольку Америка и СССР тогда не поддерживали дипломатических отношений, высадку было решено произвести в Финляндии. Оттуда пассажиров «Ковчега» под конвоем провели до советской границы, где их встретили как почетных гостей, с оркестром и криками «Ура».

Почему радикалы из США разочаровались в большевиках

Кронштадтское восстание, 1921 год.

Большинство из тех, кто прибыл из США на «Советском ковчеге», родились в Российской Империи, боролись с царской властью и были вынуждены уехать из страны. Теперь они надеялись навсегда остаться в Советской России, чтобы посвятить свою жизнь «священной революционной борьбе».

Беркман описывал прибытие в Россию как самый торжественный и счастливый день в его жизни.

Американские анархисты ездили по стране, общались с лидерами большевиков и даже лично познакомились с Нестором Махно.

В мае 1920 года Эмма и Беркман встретились с Лениным, который отметил, что свобода слова во время революции — это роскошь. Американцев, которые восхищалась русскими революционерами, постигло сильное разочарование. Их единомышленники-анархисты подвергались преследованиям, а рабоче-крестьянская власть оказалась фикцией. В реальности царили террор, деспотизм, насилие и диктатура партии, которая эксплуатировала народ не меньше, чем буржуазия.

После жестокого подавления крондштадского мятежа американские революционеры окончательно потеряли веру в большевистский проект. Страна Советов предстала перед ними как страшное государство, где царит жестокость и несправедливость. В декабре 1921 года Беркман и Гольдман навсегда покинули страну. Потрясение было столь велико, что в 1922 году Эмма написала книгу «Мое разочарование в России», а позже — продолжение «Мое дальнейшее разочарование в России».

Кто из депортированных нашел себя в СССР

Петр Бианки.

Впрочем, не все пассажиры «Советского ковчега» оказались разочарованы своей новой родиной. Петр Бианки активно включился в строительство социализма и нашел свое место в Советской России. Он трудился в Сибревкоме в Омске, служил чиновником в городской администрации Петрограда и даже был помощником комиссара на госпитальном судне в Балтийском море.

10 марта 1930 года в Усть-Чарышской Пристани вспыхнул вооруженный антисоветский мятеж под предводительством Фрола Добытина. Восставшие расстреляли девять активистов и чиновников компартии, в числе которых был и Петр Бианки.

Сразу после отбытия первой партии радикалов генпрокурор Палмер заявил, что подготовил еще 2720 человек для депортации и пообещал, что уже в ближайшее время отправит Ленину «второй, третий и четвертый советский ковчег». Но этого не случилось из-за отсутствия денег. В общей сложности высылка революционеров обошлась Америке в $76 тыс.

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