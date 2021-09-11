Ваша миссия в жизни и карма вашего рода

От автора: «Есть некие негласные законы кармы и рода, и если их не соблюдать, и /или избегать, то родовая проблема будет переходить по наследству из поколения в поколение...»

Покопаемся в темных закоулках и поищем сюрпрайзы от предков?

Думаю, всем знакома фраза — " ей/ему это на роду написано", знаете что она означает на самом деле?

Это суть родовой программы, иногда мы сами того не понимая, чувствуем неприязнь или обиду на кого-то из родственников, или давних знакомых… Почему? Это гнев предков, с которыми у них не задались отношения…

Чаще всего это чувствуют старшие дети, именно они несут самую большую нагрузку, на них обычно возлагается ПРАВО подправить судьбу рода в лучшую сторону.



Первый ребенок в семье несет ответственность и закрывает гештальты рода по папиной линии, который дает защиту и направление, куда двигаться и какие проблемы решать.

Второй ребенок — решает задачи рода по линии мамы.

Всё недоделанное, незавершенное своими предками придется делать ему) И да, помощь рода по линии мамы обеспечена…

Третий ребенок — «ничейный») Он живет сам по себе, родовые проблемы его не касаются, но и помощь ему тоже не оказывается…

Он как аутсайдер, идет своим путем, живя так, как понятно лишь ему, он как бы создает новую ветвь рода.

— повторение первого, пятый- повторение второго и так далее…В каждом роду есть любимчики, которыми гордятся, часто вспоминают и хвалятся при удобном случае, есть и неудачники, сидельцы, самоубийцы, которые вносят в род негатив.Их, как правило, стараются забыть, исключить, отрешиться и сделать вид, что не имеют к ним никакого отношения.Но! Этого делать нельзя от слова совсем.На место исключенных из рода, встают младшие члены семьи, как говорится, свято место пусто не бывает…Да, они нанесли вред роду, опозорили его, но тем не менее, они его ЧАСТЬ, и важно говорить о них с младшим поколением, рассказывать про их ошибки, чтобы не было их повторения, многие такие родственники живут неблагополучную короткую жизнь, чтобы ПРЕДОСТЕРЕЧЬ своих потомков, поэтому забывать их нельзя…

Очень важно, чтобы каждый человек знал свое место в роду.

Тот, кто появился в роду раньше- имеет преимущество, это касается родителей, жен, мужей, детей…

Но родители не должны лезть в семью своих взрослых детей, иначе иерархия нарушится и карма рода может возрасти, как и ее отработка.

Помните — кучу историй про тёщенек и свекровушек?

Своими добрыми намерениями они отягощают карму рода…

Вырастили детей- отпустите, как бы жаль вам не было, ваша миссия закончена.

Не мешайте им выполнять свою. Будете лезть в их семью? Посыпятся у вас проблемы со здоровьем, вселенная и род будет делать всё, чтобы вам помешать, чтобы на семью детей у вас времени не оставалось… Оно вам надо?)

Также, как и большая часть любви должна идти от родителей к детям, а не наоборот, к своим предкам. Взрослым детям нельзя перевоспитывать своих родителей, указывать им на их ошибки и уделять внимание больше, чем своим детям.



Да, уважать, помогать, любить, но не становиться им родителями…

Иначе будут болеть ваши дети, переключая свое законное право на любовь.

Сейчас модно составлять свое генеалогическое древо, изучать свои корни, и это очень полезная штука, ведь зная свою историю, можно четко отследить косяки своих предков, и понять, как это отражается на вашей жизни…

Например, кто-то в вашей семье был неким ростовщиком ( на современный лад-коллектором или дающим займы под %) и вытрясал из людей последние копейки без всякой жалости… Не удивляйтесь, если вы постоянно в кредитах, каких-то долгах, все деньги уходят как в песок… Как говорится, ловите привет из прошлого)

Если ваш пра-пра- дедушка был заядлым ходоком по женскому полу- ваша половинка будет таким же ходоком или девушкой легкого поведения, и вам важно переломить этот ход истории, либо перестать терпеть это, либо поставить их на путь истинный, но отработка будет обязательно, больная цепляющая за душу.

Человек -халявщик? Просит, ему дают, ноет, что отдаст потом, но не отдаёт? Отдавать будут его потомки, и причем значительно…

А хотите золотое правило кармы?

Нужно ОТДАВАТЬ чуть больше хорошего, чем вы получили, и чуть МЕНЬШЕ плохого, что вам дали...

Приведу пример…

У вас прекрасные отношения с соседями, они напекли пирожков и принесли их вам к чаю, чтобы угостить вас и порадовать… А вы, потом, в свою очередь, угостите их печеньками или фруктами, но чуть в большем количестве.

Помните, раньше, ходило негласное правило, не отдавать пустую посуду обратно? Вам принесли банку молока, вы отдайте банку, положив в нее денюжку или конфетки, например)

Вот это всё из той оперы)

Или вас толкнули в метро, а вы не отвечайте тем же, просто скажите — Вы меня задели, мне неприятно… Думаю, что человек извинится, и вопрос будет исчерпан…

Я конечно не беру в расчет сумасшедших личностей, с ними всё по-другому, а лучше вообще обходить их стороной)

Если вы не знаете своих пра-пра-прародителей, то проследите повторяющиеся моменты в вашей семье — что повторилось у бабушки-мамы и у вас?

Что-то должно быть одинаковое, например, бабушка /дедушка не общается со своей сестрой или братом, ваша мама/папа со своей, и вы понимаете, что и у вас есть сестра, и вы с ней не особо близки, то знайте — вам нужно переломить эту ситуацию, сплотить род, залатать эту дыру, не допустить разрыва с сестрой, укрепить отношения и с ней и с племяшками, сделать всё, чтобы ваши дети общались и любили друг друга…

В отработках кармы не играют роль материальные блага, например, вы обеспеченны, у вас есть квартиры-машины-дачи-заграницы, но по меркам благополучия рода- это ничто, играют роль именно сплочение рода, помощь, поддержка, душевные качества…

Стоит внимательно посмотреть на свою жизнь, чтобы понять, а что вы оставите своим детям-внукам-правнукам? Что им придется за вас отрабатывать? Гордиться они будут вами или, наоборот, о вас замалчивать?

Но самое обидное, если ваша жизнь вообще будет незамеченной для рода, серой и пустой, если вы не сделали НИЧЕГО, чтобы повлиять его на благополучие…

Источник : https://mistika.temaretik.com/2299364382199516099/

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