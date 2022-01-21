Тест, который раскроет тайны вашего подсознания

Жизнь настолько быстротечна, что порой у нас нет времени, чтобы остановиться и осознать происходящее в нашей голове. Попробуйте пройти несложный тест, который поможет вам понять, кто вы, ваши желания и ваши цели.

Давайте представим, что нам выпала возможность совершить маленькое путешествие в старинный замок.

В соответствии с вашими ожиданиями, выберите одну картинку из представленных и узнайте, какие тайны скрывает ваше подсознание.

Представьте, что вы проделали долгий путь через лес. Дорога привела вас к старому замку. Как, по-вашему, должна выглядеть дверь этого замка?



Замок — это перемены, новые возможности, а дверь — это ваше отношение к всему новому в вашей жизни.

1. Вы не знаете определенно, чего вы хотите от жизни, но вы готовы это узнать.



2. Новые горизонты пугают вас, потому что вы консерватор и привыкли к «старому свитеру».



3. Трудности не пугают вас, потому что вы любите перемены и готовы к любым трансформациям.

Вы стучитесь в дверь, но никто не отвечает. Вы открываете. Что за ней по-вашему мнению может находиться?



Первое, что вы видите за дверью, это и есть ваше мнение о себе.

1. Я добрый человек, который всегда стремится быть в контакте с другими.

2. Я яркий человек, чья общественная жизнь вызывает зависть у окружающих.

Вы смотрите на лестницу, ведущую на второй этаж. Какой вы представляете себе эту лестницу?

3. Я сложный человек, и другие меня не понимают.4. Я решительный и для меня не существует проблем.

Лестница, это то, что вы думаете о жизни в целом.

1. Вы думаете, что вы любите жизнь и это взаимно.

2. Вы воспринимаете жизнь как череду трудностей.

Лестница привела вас в комнату с одним окном. Какого размера окно вы видите?

Размер окна показывает, насколько вы ограничены в своих желаниях.

1. Вы знаете, что вы хотите от жизни и как этого добиться.



2. На сегодняшний день не лучший этап в вашей жизни. Вы ищете быстрый выход из сложившейся ситуации, которая вас беспокоит.

3. Вы абсолютно уверены в себе. Вы готовы к достижениям своих целей.

Что вы видите за окном?



Ландшафт является проекцией ваших взаимоотношений с окружающими людьми.

1. У вас много друзей и знакомых, и вы всегда находите время, чтобы быть с каждым из них.



2. Вы поддерживаете хорошие отношения с большинством окружающих вас людей.

3. Вы никогда не знаете, как ваше настроение может повлиять на ваши отношения с друзьями.

4. Вы одинокий человек, но у вас есть несколько хороших друзей, которым вы можете позвонить, чтобы решить проблему.

Вы продолжаете идти и находите дверь с видом на сад. Как выглядит этот сад?

Сад показывает, что вы ждете от будущего.

1. Будущее беспокоит вас, но вы готовы много работать, чтобы оно было прекрасно.

2. Вы не ожидаете никакого подвоха от будущего и всегда точно знаете, что может принести завтрашний день.

3. Будущее вас слишком пугает.