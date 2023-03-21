Любопытные факты о женских трусиках

История возникновения современных трусов насчитывает множество лет. Самыми первыми атрибутами, исполняющим роль трусиков, были набедренные повязки.В глубокой древности первобытные люди носили вместо трусов шкуры убитых животных. Жители Древней Греции и Рима прикрывали свою наготу – длинными тогами.А вот арабы при верховой езде и ночного холода пустыни, использовали широкие шаровары.

Важно отметить, что в период с 10 по 14 век люди в качестве нижнего белья, в основном носили длинную рубаху до колен. Любопытно, что тогда попытки создания нижнего белья пресекались Католической церковью, несмотря на осуждение наготы.Несмотря на это, у евреев трусы носили только священники и то во время проведения в богослужения.

Дамы того времени, даже аристократки, трусов не носили вообще. Женские трусики появились в конце XVIII в виде панталон длиной до колена или даже до щиколотки. До этого момента в качестве нижнего белья использовались длинные юбки, сшитые из белого полотна и не имевшие украшений, которые носились под платьями. Мода на ношение женских трусов пошла из Великобритании.

В конце 18-го начала 19-го века люди носили трусы, сделанные из хлопка, шерсти или льна.Их украшали всевозможными кружевами, бантиками и рюшками.Примерно тогда же и появилась идея о том, что нижнее белье должно быть не только красивым, но и соблазняющим,поэтому у женских моделей сзади имелась застежка, а на мужских моделях спереди стали располагать пуговицу или кнопку.

Вообще слово «трусы» в переводе с французского языка означает «короткие штаны». Впервые этот термин для описания нижнего белья был введен в обиход в далеком 1924 году. Сегодня же трусики – одна из самых важных деталей гардероба, несмотря на то, что она скрыта от посторонних глаз.

Современные женские трусики делятся на три вида в зависимости от посадки:

Мини – с низкой посадкой ниже бедра;

Миди – со средней посадкой на бедре;

Макси – с высокой посадкой на талии.

А по объему охвата ягодиц женские трусики делятся :

Слипы – ягодицы в них практически полностью покрыты;

Стринги – ягодицы полностью обнажены;

Танга – это просто резинка или тесьма;

Бразильяна – такие трусики приоткрывают нижнюю половину ягодиц;

Шортики – довольно практичны в холодное время года и подойдут только для облегающих моделей одежды;

Панталоны – самая старая модель , которая отличается высокой посадкой и имеет длину по колено;

Корректирующие трусы – они приподнимают ягодицы.

Многие считает, что выбранный цвет трусиков и белья соответствует характеру и темпераменту человека.Например, белый цвет : женщина невинная, мало что знающая, но готовая учиться. Черный:властная, но распущенная. Розовый: романтичная, мягкая. Красный: страстная, энергичная, заводная .Телесный: спокойная, расслабленная.

Любопытно, что красные трусы, подаренные Мадам де Помпадур Людовику XV, как символ ее страсти к королю, были им отвергнуты, поскольку монарх полагал, что «мужчина в белье никогда не станет героем». Несмотря на отвергнутый подарок, маркиза де Помпадур долгих 20 лет оставалась фавориткой короля Людовика XV .В той же Франции, когда 19 марта 1796 года Жозефина Богарне вышла замуж за Наполеона, то в приданом привезла с собой 500 нижних рубашек, которые меняла дважды в день и , как ни странно, только 2 пары трусиков розово-телесного цвета.

В XVIII веке в Италии дела с нижним бельем обстояли куда интересней! В опубликованном в 1763 году рассказе «Трусики современных кокеток» утверждается, что барышни тех времен из-за не имения дорогих тогда трусиков красили ягодицы по форме трусов. В послевоенной Италии не все девушки, которые ходили на танцы, могли позволить себе купить трусы. Поэтому на дискотеках в распоряжении посетительниц были общественные трусы, которые можно было по очереди надевать…

Виктория Бэкхем надевает трусики только один раз и потом их выбрасывает. В месяц она тратит порядка 1 500 Евро на белье. Что ж, она наверняка может себе это позволить.А ведь в свое время для многих трусики из-за дороговизны были не по карману и поэтому многие девушки брали трусы на прокат !

В Германии из-за участившихся случаев изнасилования создали "трусы безопасности" (Safe Shorts). Это специальное белье с тройной защитной системой от изнасилования."Трусы безопасности" оснащены аварийным сиреной, мощностью 130 децибел, мягким протектором и шнурками повышенной прочности. Сделаны из ткани, которая устойчива к разрывам.

Еще дальше пошли американцы, создав специальные трусики с вшитым "поясом верности, оснащенный кодовыми замками на поясе и обеих ногах. Таким образом, женщина может затянуть "пояс верности" и установить код, который известен только ей и обязательно любовнику, чтобы в порыве блаженной страсти не забыть код!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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А вы знали об этом?

После того, как Петр I заставил своего сына Алексея вернуться в Россию(кстати это первая русская спецоперация), судьба действительно была к нему благосклонна . Он публично покаялся и отрекся от прав на престол, но все изменилось после допроса его любовницы, Ефросиньи. Она возвращалась из Европы беременной, а поэтому ее обоз двигался небыстро, и она прибыла в Россию на пару месяцев позже. К огромному удивлению уже почти прощенного отцом Алексея, она рассказала абсолютно все о планах своего любовника. На основании ее слов Алексей был осужден на смерть, а позже таинственно погиб в камере в ожидании казни.В журнале Тайной канцелярии была найдена очень красноречивая запись: «Девке Офросинье на приданое выдать своего государева жалованья в приказ три тысячи рублев». Это самая большая сумма в истории мирового сыска.Очевидно, что Ефросинья с самого начала была приставлена к цесаревичу отцом и, фактически, играла роль тайного агента при мятежном цесаревиче.

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