Разные любопытные факты обо всём на свете

Человек не может знать все на свете. Если вы ищете случайные факты, чтобы поделиться ими со своими друзьями или просто пополнить арсенал знаний, тогда мы приготовили для вас кое-что интересное…

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1. Первый в мире роман заканчивается на середине предложения

«Повесть о Гэндзи», написанная Мурасаки Сикибу в 11-м веке, считается первым романом в мире. Прочитав 54 запутанные главы, читатель видит перед собой незавершённое предложение. По мнению одного переводчика, это и есть конец истории, но другой говорит, что не хватает ещё нескольких страниц.

2. Чемпион мира по франкоязычному скрэбблу не говорит по-французски

Уроженец Новой Зеландии Найджел Ричардс за девять недель выучил наизусть все слова (386 тысяч), которые были во франкоязычном словаре по скрэбблу, чтобы заслужить свой титул. Он также трижды выигрывал чемпионат мира по скрэбблу в Англии, пять раз – национальный чемпионат США, и шесть раз – Открытый турнир Великобритании по скрэбблу. Ричардс увлёкся этой игрой, когда ему было 28 лет.

3. Женщина обратилась в полицию из-за того, что на её мороженом было мало кондитерской посыпки

Полиция Уэст-Мидлендса (Англия) сообщила о женщине, которая позвонила, чтобы пожаловаться на то, что кондитерская посыпка была неравномерно распределена по её мороженому.

Она очень сильно расстроилась из-за того, что продавец отказался вернуть ей деньги.

4. Рис Uncle Ben’s сбрасывали с самолёта военнослужащим во время Второй мировой войны

Немецкий химик Эрих Хузенлауб изобрёл процесс пропаривания риса, чтобы сохранить в нём больше питательных веществ и сократить время приготовления. У так называемого «процесса Хузенлауба» было ещё одно неожиданное преимущество: он препятствовал появлению жучков. Рис быстрого приготовления без насекомых приносил огромную пользу во время Второй мировой войны, его доставляли по воздуху американским и британским войскам. После войны компания провела ребрендинг, назвав рис в честь одного из лучших поставщиков риса, компании Uncle Ben’s, и продукт появился на прилавках в 1947 году.

5. Британская империя была крупнейшей в мировой истории

Согласно World Atlas, империя – это «группа наций или народов, находящихся под властью могущественного правительства или императора на территории, обычно большей, чем королевство». Британская империя была самой могущественной в 1920-х годах, тогда она управляла более чем 23 процентами населения мира и территориями площадью около 33,7 миллиона квадратных километров.

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6. Южноамериканские речные черепахи общаются, даже находясь внутри яиц

У черепах нет голосовых связок, а уши у них расположены внутри, поэтому учёные считали, что эти пресмыкающиеся были глухими и не общались с помощью звуков. Тем не менее, исследования показали, что черепахи на самом деле общаются на чрезвычайно низкой частоте. Звуки вроде щелчков и гудков можно услышать, используя только гидрофон (подводный микрофон). Эти звуки доносятся даже из яиц, в которых находятся детёныши. Исследователи предполагают, что такой способ общения помогает вылупиться всем детёнышам черепахи одновременно.

7. Пенициллин называли «соком плесени»

Александр Флеминг был одним из тех учёных, которым случайно удалось совершить научный прорыв. В 1928 году бактериолог оставил чашку Петри в своей лаборатории и ушёл в отпуск. Вернувшись, он обнаружил, что какая-то жидкость вокруг плесени убила бактерии в чашке. Так был открыт первый в мире антибиотик. Но прежде чем он стал пенициллином, его называли «соком плесени».

8. В первые детские коляски запрягали животных: коз, пони или собак

Уильям Кент, ландшафтный архитектор, изобрёл первую детскую коляску для третьего герцога Девонширского в 1733 году. В середине 18-го века коляски по-прежнему были довольно неустойчивыми, но их оснастили ручками, чтобы родители, а не животные, могли тащить ребёнка за собой.

9. 20 мая 1873 года – «день рождения» синих джинсов

Согласно веб-сайту Levi Strauss, это был день, когда Ливай Штраусс и Джейкоб Дэвис, новаторы, создавшие прочные синие джинсы, которые мы все так любим, впервые в истории получили патент на металлические заклёпки, которые использовали при пошиве мужских рабочих брюк из джинсовой ткани.

10. На дне Балтийского моря были найдены 170-летние бутылки шампанского

Согласно New Scientist, бутылки шампанского транспортировали из Германии в Россию в 1800-х годах, когда они затонули в море. Оказывается, дно моря, где температура колеблется от двух до четырёх градусов по Цельсию, отлично подходит для выдержки вина. Энологи, люди, изучающие вино и виноделие, попробовав шампанское, заявили, что оно содержит «животные нотки» и «на вкус как мокрые волосы».

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11. Львиный рык MGM – зарегистрированная торговая марка

В начале любого фильма, снятого студией Metro-Goldwyn-Mayer, мы видим культового льва, который рычит на зрителей. В то время как MGM сменила несколько львиных талисманов, звук рычания всегда один и тот же. Компания зарегистрировала его как торговую марку в Ведомстве по патентам и товарным знакам Соединённых Штатов в 1980-х годах.

12. Волосы Нила Армстронга были проданы в 2004 году за 3000 долларов

Удачливый покупатель Джон Резников удерживает мировой рекорд Гиннеса, будучи владельцем самой большой коллекцию волос исторических знаменитостей, как сообщает NBC. Не очень удачливый парикмахер Маркс Сайзмор, который подстриг Армстронга, столкнулся с угрозами со стороны адвокатов астронавта, которые заявили, что он нарушил закон штата Огайо, защищающий права известных личностей. Сайзмор сказал, что не будет выплачивать ущерб, а Резников заявил, что не вернёт волосы, но пожертвует 3000 долларов на благотворительность.

13. Ирландские бары обычно закрывались в День Святого Патрика

День Святого Патрика ассоциируется с зелёными нарядами, огромным количеством выпивки и лепреконами. Однако до 1961 года в Ирландии действовали законы, запрещавшие открывать бары 17 марта. Поскольку в этой католической стране праздник приходится на период Великого поста, идея напиваться противоречила моральным нормам.

14. Никола Тесла ненавидел жемчуг

Тесла был инженером-электриком, который проложил путь для современных генераторов и двигателей. Благодаря его изобретениям электричество передаётся и преобразуется в механическую энергию. Однако, несмотря на эксперименты с электричеством, он презирал жемчуг. Однажды, когда его секретарша надела жемчужные украшения, он отправил её домой.

15. Томас Эдисон – причина, по которой вы любите видео с кошками

В 1892 году Эдисон изобрёл кинетоскоп, который позволил ему записывать и прсоматривать движущиеся изображения. Он снимал короткие клипы в своей студии под названием «Чёрная Мария». В некоторых из них принимали участие такие известные люди, как Энни Оукли и Буффало Билл, но настоящие звёзды – это «Боксирующие коты». Эдисон снял видео с милыми котами на боксёрском ринге примерно в 1894 году.

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16. Брэд Питт получил ироничную травму на съёмочной площадке

Во время расцвета актёрской карьеры Питта пригласили сняться в фильме «Троя» по мотивам «Илиады» Гомера. Он играл храброго и энергичного греческого героя Ахилла. Легенда гласит, что Ахилла нельзя было победить, единственным уязвимым местом на его теле была пята. Во время съёмок эпической сцены битвы Питт, по иронии судьбы, повредил ахиллово сухожилие, из-за чего пробыл на больничном два месяца.

17. Тесты на беременность датируются 1350 годом до нашей эры

Основываясь на информации, взятой из древнего папируса, египетские женщины мочились на семена пшеницы и ячменя, чтобы определить, были ли они беременны или нет. Если прорастала пшеница, женщина ждала девочку, если ячмень – мальчика. Если ничего не прорастало, женщина не была беременной. Эксперименты, проведённые в 1963 году, доказали, что данная теория была точной в 70 процентах случаев.

18. У Мартина Лютера-Кинга стояла «тройка» за публичные выступления

Все помнят доктора Кинга как лидера движения за гражданские права и часто цитируют его речь «У меня есть мечта», с которой он выступил в 1963 году. Однако более чем за десять лет до своего легендарного выступления Лютер-Кинг учился в Крозерской духовной семинарии в Пенсильвании, и у него была «тройка» за публичные выступления.

19. Бананы светятся синим под чёрным светом

В обычных условиях спелые бананы кажутся жёлтыми из-за присутствия органических пигментов, называемых каротиноидами. Когда бананы созревают, хлорофилл начинает разрушаться. Этот пигмент заставляет бананы светиться, или «флуоресцировать», под ультрафиолетовыми лучами и казаться синими.

20. Пчёлы могут производить цветной мёд

Во Франции есть биогазовый завод, который перерабатывает отходы шоколадной фабрики Mars, где производят драже M&Ms. Пчеловоды поблизости заметили, что их пчёлы дают мёд «неестественных оттенков зелёного и синего», как сообщает Би-би-си. Представитель Британской ассоциации пчеловодов предположил, что пчёлы, которые питались сладкими отходами Mars, производили окрашенный мёд.

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21. Теннисные мячи для Уимблдонского турнира хранятся при температуре 20 градусов по Цельсию

Температура теннисных мячей влияет на то, как они отскакивают. При более высоких температурах молекулы газа внутри шара расширяются, заставляя его подпрыгивать выше. При более низких температурах молекулы сжимаются, и мяч прыгает не так высоко. Чтобы в Уимблдонском турнире играли только лучшими теннисными мячами, их хранят при температуре 20 градусов по Цельсию.

22. Взрослые кошки не переносят лактозу

При употреблении молока ваших кошек может тошнить. Как и в случае с людьми, у взрослых кошек недостаточно фермента лактазы, необходимого для переваривания лактозы из молока; это приводит к рвоте, диарее и газам. У кошек этот фермент вырабатывается с момента рождения и в течение первых лет жизни.

23. Глазные яблоки Альберта Эйнштейна находятся в Нью-Йорке

Они были переданы Генри Абрамсу и хранятся в сейфе. Абрамс был глазным врачом Эйнштейна. Он получил глазные яблоки от Томаса Харви, человека, который провёл вскрытие Эйнштейна и незаконно забрал мозг учёного себе.

24. Папа римский не может быть донором органов

Папа римский Бенедикт XVI получил карточку донора органов в 1970 году. Как только он взошёл на папский престол в 2005 году, карточка оказалась недействительной, как сообщает Telegraph. Согласно законам Ватикана, тело папы римского должно остаться в целости и сохранности после смерти, потому что оно принадлежит католической церкви.

25. Однорукий игрок забил победный гол на первом чемпионате мира

Эктор Кастро играл за футбольную команду Уругвая во время первого в истории чемпионата мира по футболу в 1930 году. В игре между Уругваем и Аргентиной Кастро забил победный гол на последней минуте игры. Окончательный счёт был 4-2, что сделало Уругвай первой страной, завоевавшей титул чемпиона мира.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2432951563503274096/

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