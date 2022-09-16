"А ты что, свечку держал?" - как в Древней Руси появилось это выражение

"А ты что, свечку держал?" - так обычно говорят тем людям, которые утверждают, что они что-то знают наверняка.

В большинстве случаев такое выражение употребляется в тех ситуациях, которые касаются личных и пикантных вопросов.

А появилось оно еще в период существования царской России.

Так, у каждого помещика существовали специальные крепостные, которые освещали помещение спальни и возле нее. Во времена царской Руси эти обязанности выполняли сенные девушки.

Они ночевали возле царицы, и были обязаны выполнять любой ее приказ в ночи. Например, царица могла испугаться в темноте или ей требовалось что-то принести. Исполнение этих и других обязанностей полностью возлагались на сенных девушек. В этом заключалась их служба.

В последующем у помещиков были специальные слуги для выполнения таких задач. Обычно этими людьми являлись крепостные, которые находились "на особом счету". Помещики позволяли им гораздо больше, чем обычным слугам, часто освобождали их от "черной работы" и предоставляли другие послабления.

Но ни один барин не шел бы на такие меры просто так. Помещики делали это взамен на молчание крепостного о том, что происходит в барской спальни.

В свою очередь, такие крепостные держали свечку возле спальной комнаты, чтобы в этой части дома было светло.

Иногда они сопровождали женщину, "гостившую" в барской спальной комнате в ее дом или в другую комнату. Это происходило в тех случаях, когда барин звал к "себе в гости" не супругу, а постороннюю женщину.

Такой крепостной слышал все, что происходит в барской спальной комнате, и при этом держал свечку. Отсюда и пошла фраза о том, что человек являлся свидетелем чего-то тайного и сокровенного, стоя под дверьми спальной комнаты со свечкой.

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А вы знали об этом?

Раньше вальс танцевали почти в самом начале бала. И этот танец было принято танцевать в основном со знакомыми. Потому что иначе - не стоит, это моветон, не по этикету. И уж тем более вальс был не тем моментом, когда можно и нужно решать что-то важное. Бал только начался, все еще впереди. То ли дело мазурка. В этом танце и по этикету разрешается общаться не только о погоде. Кроме того, после мазурки обычно шли к столу и по всё тем же правилам этикета, кто с кем танцевал, тот с тем и садился рядом за столом. Поэтому мазурка была для невест особенно важна. Во-первых, сам по себе танец длинный. Во-вторых, он довольно романтичный. В-третьих, правила этикета позволяют многое. В-четвертых, в пятых… Если уж где и признаются в любви или сделают предложение - то это как раз во время мазурки.Так что много было причин относиться к мазурке и приглашениям на неё ответственно. Это вам не кадриль. И не вальс. Как бы красиво он не выглядел.

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