Какие секреты Раисы Горбачевой выдала дочь Брежнева в запрещённом интервью

RIA Novosti archive, image # 684237 / Yuryi Abramochkin / CC-BY-SA 3.0

В 1989 году очередной выпуск программы «Взгляд» был запрещен к показу на телевидении с формулировкой «по эстетическим соображениям». Однако на самом деле причина запрета была в другом: в интервью «взглядовцам» дочь экс-генсека Галина Брежнева поведала о некоторых фактах из жизни Раисы Горбачевой.

Популярная и преследуемая

Программа «Взгляд» дебютировала на советском телевидении в 1987 году. Правда, поначалу она носила совсем другие названия, вроде «Вечерняя информационная передача» или «АСБ 4». По словам А. С. Кацева и Н. Л. Слободянюк, авторов книги «На разрыв аорты: история российской журналистики в произведениях и лицах», название «Взгляд» привлекло создателей своей двойственностью: взгляд в физическом понимании и точка зрения. Дело в том, что все выпуски телепередачи были посвящены актуальным и острым социальным темам. По мнению телевизионщиков, популярность «Взгляда» была обусловлена информационным голодом, царившим в СССР.

Однако далеко не всем нравилась гласность, развернутая «Взглядом». Как пишут Александр Фомин и Владислав Миленький в издании «50 знаменитых убийств», в 1988 году программа исчезла из эфира в связи с резкой критикой в ее адрес отечественных кинематографистов.

Впрочем, спустя пару месяцев «Взгляд» снова появился на советских телеэкранах. Однако скандалы продолжали преследовать проект. Один из самых громких произошел в 1990 году. Тогда по распоряжению председателя Гостелерадио СССР Леонида Кравченко был снят с эфира новогодний выпуск. Кравченко посчитал праздники не самым лучшим временем для обсуждения отставки Эдуарда Шеварднадзе.

Запрещенное интервью

Впрочем, еще за год до этого не увидел свет и другой предновогодний выпуск «Взгляда». Тогда в прессе появились статьи под заголовками «Взгляд арестован». По данным Федора Раззакова, автора издания «Гибель советского ТВ», официальной причиной такого решения руководства стал тот факт, что программа «не несла в себе праздничного заряда». Однако, как утверждает Раззаков, на самом деле «Взгляд» отказались выпускать в эфир из-за состояния дочери бывшего генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, Галины. «Взглядовцы» якобы взяли интервью у Галины Брежневой, которая в тот момент находилась в нетрезвом состоянии.

Между тем, если верить автору книги «Могила Ленина. Последние дни советской империи», Дэвиду Ремнику, «Взгляд» отменили совсем с другой формулировкой и по другой причине. Как утверждает Ремник, программу не выпустили в эфир «по эстетическим соображениям». А собеседник Ремника, адвокат и публицист Аркадий Ваксберг, сообщает, что под словосочетанием «эстетические соображения» скрывалось слишком откровенное интервью Галины Брежневой. Та якобы заявила о том, что, когда ее отец еще находился у руля власти, Раиса Горбачева пыталась купить его расположение с помощью дорогих подарков, которые она делала и другим членам семьи. Однажды, по словам Галины Леонидовны, Горбачева подарила ей шикарное ожерелье.

Было или нет?

Что касается версии Федора Раззакова, то она вполне имеет право на существование. Как известно, тогда в стране полным ходом шла реализация «горбачевской» антиалкогольной кампании, и появление в эфире нетрезвой Галины Брежневой могло вызвать неоднозначную реакцию у зрителей. Кроме того, Галина Леонидовна и в самом деле злоупотребляла спиртными напитками. Об этом пишет в своей книге «Династии, кланы и семьи в России. От Ленина до Путина» Леонид Млечин, а также ряд других авторов. Брежнева увлеклась алкоголем еще в период бурной молодости и до конца дней так и не смогла побороть свое пристрастие.

Впрочем, эту версию опровергает Евгений Додолев, автор книги «Влад Листьев & «Взгляд». 101 штрих к портрету», который в свое время тоже вел программу «Взгляд». Додолев уверенно заявляет о том, что Галина Брежнева вообще никаких интервью «взглядовцам» не давала. Журналисты действительно пытались договориться с ней о беседе, но тогда Брежнева была слишком занята судебным процессом, связанным с дачей. Дочь экс-главы ЦК КПСС так и не встретилась с авторами «Взгляда». А вот внук Леонида Брежнева, Андрей Юрьевич, разговаривал с Евгением Додолевым, и этот сюжет без проблем вышел в эфир.

Юлия Попова

Источник : https://russian7.ru/post/kakie-sekrety-raisy-gorbachevoy-vyd...

А вы знали об этом?

В 1984 году во время визита в Лондон Горбачев без зазрения совести поделился с Тэтчер секретной информацией, предоставив в её распоряжение карты и схемы нанесения тактических ударов по стратегически важным объектам НАТО в Европе. После таких откровений Маргарет Тэтчер стала называть Горбачёва «нашим человеком». Кроме того, в британской столице в центре скандала оказалась жена Горбачёва. Дело в том, что Раиса Горбачёва отказалась от запланированного прежде посещения могилы великого теоретика пролетарской революции Карла Маркса, в его музей заглянуть она тоже не захотела. Вместо этого Раиса Максимовна предпочла полюбоваться королевскими драгоценностями в Тауэре. Когда же Раиса Максимовна посетила вдобавок и лондонский салон «Картье», чуть не разгорелся скандал. Если верить Рою Медведеву, автору издания «Советский Союз: последние годы жизни», мало того что Горбачёва приобрела там бриллиантовые серьги за 1 780 долларов, так она ещё и расплатилась за покупку золотой картой «Американ экспресс», что означало только одно – уже в то время у Михаила Горбачёва был открыт счёт в каком-то западном банке. Но тогда возникает вопрос: кому же принадлежала золотая карта? Существуют две версии, и обе они не делают чести Михаилу Сергеевичу. Согласно первой гипотезе, банковская карта была казенной, что наводит на мысль об откровенном казнокрадстве. Если же карту предоставил кто-то из членов английской делегации, то здесь речь уже идет коррупции. Константин Черненко тоже интересовался происхождением «Американ экспресс», но Горбачёв заверил генсека, уже стоявшего одной ногой в могиле, в том, что он лишь одолжил у представителя советской делегации дипломатическую кредитную карту, а после вернул долг наличными.

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.

Рекомендую также прочесть:

Почему американская империя зла стремится развязать братоубийственную войну по украинскому сценарию теперь уже на Тайване https://otari.mirtesen.ru/blog/43444190929/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!