Малоизвестные и весьма занимательные факты о государственных флагах разных стран

Государственный флаг является не просто одних из главных символов страны.

Он может рассказать о её истории малоизвестные, о традициях народа и даже о самых значимых событиях.

В нашем обзоре собраны интересные и малоизвестные факты о государственных флагах разных стран.

1. Россия

Флаг России.

Хотя некоторые историки оспаривают данный факт, Россия является одной из немногих стран, флаг которой не имеет никакого официального значения.

2.Флаг США — 4 с минусом

Современный флаг США.

Современный флаг США был разработан 17-летним подростком для школьного конкурса.Причем учитель поставил за этот флаг оценку "4 с минусом".

3. Техас

Флаг Техаса.

Техас является единственным американским штатом, в котором люди могут приносить присягу не только перед государственным флагом, а также и перед флагом штата.

4. Аризона

Флаг Аризоны.

В соответствии с Кодексом флага Соединенных Штатов, на флаге США ни в коем случае не может быть размещена реклама.

5. Франция

Флаг Франции.

С 1815 до 1830 года флаг Франции был просто белым.

6. Китай

Флаг Китая.

Большая звезда на китайском флаге символизирует Компартию, в то время как 4 маленькие звезды символизируют экономические классы Китая: крестьяне, рабочие, мелкая буржуазия и "патриотические капиталисты".

7. Марс

Флаг Марса.

Марс планета,у которой есть свой флаг, разработанный инженерами NASA. Красный цвет символизирует современный Марс, в то время как зеленый и синий цвета показывают возможный прогресс терраформирования планеты и шанс того, что она вновь станет обитаемой.

8. Норвегия

Флаг Норвегии.

Флаг Норвегии был назван "матерью всех флагов", потому что на нем можно найти флаги Индонезии, Польши, Финляндии, Франции, Нидерландов и Таиланда.

9. Дания

Флаг Дании.

Флаг Дании является старейшим флагом, который используется до сих пор. Он был разработан в 1219 году.

10. Северная и Южная Корея

Флаги Северной и Южной Кореи.

В ходе мирных переговоров представители Северной и Южной Кореи приносили на них каждый раз все большие флаги своих стран в зал заседаний. В итоге пришлось проводить специальное заседание для решения этой проблемы, поскольку флаги просто уже не помещались в комнату.

11. Филиппины

Флаг Филиппин.

В мирное время на флаге Филиппин синяя полоса расположена на верху флага. Во время войны флаг переворачивается вверх ногами, а сверху оказывается красная полоса.

Флаг Парагвая.

Флаг Парагвая является единственным национальным флагом в мире с различными эмблемами на его лицевой и обратной сторонах.

12. Непал

Флаг Непала.

Непал имеет единственный в мире флаг, форма которого не прямоугольная и не квадратная.

13. Швейцария и Ватикан

Флаг Швейцарии.

Среди прочих стран, Швейцария и Ватикан - две страны, у которых флаги квадратные. У всех остальных — прямоугольные флаги.

14. Ливия

Флаг Ливии.

С 1977 по 2011 год флаг Ливии был единственным одноцветным флагом в мире (зеленый).

15. Лихтенштейн и Гаити

Флаг Лихтенштейна.

Во время Олимпийских игр 1936 года было обнаружено, что у Лихтенштейна и Гаити полностью одинаковые флаги (чего никто не замечал до этого времени). Поэтому Лихтенштейн добавил корону на свой флаг.

16. Мозамбик

Флаг Мозамбика.

На флаге Мозамбика есть изображение автомата АК-47.

17. Афганистан

Флаг Афганистана.

Флаг Афганистана был переработан 20 раз. Это больше, чем в любой другой стране.

18. Иран

Флаг Ирана.

Слова "Аллах Акбар" повторяются 22 раза на флаге Ирана.

19. Олимпийские игры

Флаг Олимпийских игр.

После Олимпийских игр 1920 года первый олимпийский флаг пропал без вести на целых 77 лет. В конце концов один из олимпийцев, который выступал в то время, признался, что все эти годы хранил его в своем чемодане.

20. Вексиллология

Флаги государств мира.

Наука, которая изучает флаги, называется вексиллология.Наука, которая изучает флаги, называется вексиллология .

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