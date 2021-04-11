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Малоизвестные и весьма занимательные факты о государственных флагах разных стран

Малоизвестные и весьма занимательные факты о государственных флагах разных стран

 

Государственный флаг является не просто одних из главных символов страны.

Он может рассказать о её истории малоизвестные, о традициях народа и даже о самых значимых событиях.

В нашем обзоре собраны интересные и малоизвестные факты о государственных флагах разных стран.

1. Россия

Малоизвестные и весьма занимательные факты о государственных флагах разных стран

 

Флаг России.

Хотя некоторые историки оспаривают данный факт, Россия является одной из немногих стран, флаг которой не имеет никакого официального значения.

 

2.Флаг США — 4 с минусом

Малоизвестные и весьма занимательные факты о государственных флагах разных стран

 

Современный флаг США.

Современный флаг США был разработан 17-летним подростком для школьного конкурса.Причем учитель поставил за этот флаг оценку "4 с минусом".

3. Техас

Малоизвестные и весьма занимательные факты о государственных флагах разных стран

 

Флаг Техаса.

Техас является единственным американским штатом, в котором люди могут приносить присягу не только перед государственным флагом, а также и перед флагом штата.

 

4. Аризона

Малоизвестные и весьма занимательные факты о государственных флагах разных стран

Флаг Аризоны.

В соответствии с Кодексом флага Соединенных Штатов, на флаге США ни в коем случае не может быть размещена реклама.

5. Франция

Малоизвестные и весьма занимательные факты о государственных флагах разных стран

 

Флаг Франции.

С 1815 до 1830 года флаг Франции был просто белым.

6. Китай

Малоизвестные и весьма занимательные факты о государственных флагах разных стран

 

Флаг Китая.

Большая звезда на китайском флаге символизирует Компартию, в то время как 4 маленькие звезды символизируют экономические классы Китая: крестьяне, рабочие, мелкая буржуазия и "патриотические капиталисты".

7. Марс

Малоизвестные и весьма занимательные факты о государственных флагах разных стран

 

Флаг Марса.

Марс планета,у которой есть свой флаг, разработанный инженерами NASA. Красный цвет символизирует современный Марс, в то время как зеленый и синий цвета показывают возможный прогресс терраформирования планеты и шанс того, что она вновь станет обитаемой.

8. Норвегия

Малоизвестные и весьма занимательные факты о государственных флагах разных стран

Флаг Норвегии.

Флаг Норвегии был назван "матерью всех флагов", потому что на нем можно найти флаги Индонезии, Польши, Финляндии, Франции, Нидерландов и Таиланда.

9. Дания

Малоизвестные и весьма занимательные факты о государственных флагах разных стран

 

Флаг Дании.

Флаг Дании является старейшим флагом, который используется до сих пор. Он был разработан в 1219 году.

10. Северная и Южная Корея

Малоизвестные и весьма занимательные факты о государственных флагах разных стран

 

Флаги Северной и Южной Кореи.

В ходе мирных переговоров представители Северной и Южной Кореи приносили на них каждый раз все большие флаги своих стран в зал заседаний. В итоге пришлось проводить специальное заседание для решения этой проблемы, поскольку флаги просто уже не помещались в комнату.

11. Филиппины

Малоизвестные и весьма занимательные факты о государственных флагах разных стран

 

Флаг Филиппин.

В мирное время на флаге Филиппин синяя полоса расположена на верху флага. Во время войны флаг переворачивается вверх ногами, а сверху оказывается красная полоса.

 

Малоизвестные и весьма занимательные факты о государственных флагах разных стран

 

Флаг Парагвая.

Флаг Парагвая является единственным национальным флагом в мире с различными эмблемами на его лицевой и обратной сторонах.

12. Непал

Малоизвестные и весьма занимательные факты о государственных флагах разных стран

 

Флаг Непала.

Непал имеет единственный в мире флаг, форма которого не прямоугольная и не квадратная.

13. Швейцария и Ватикан

Малоизвестные и весьма занимательные факты о государственных флагах разных стран

 

Флаг Швейцарии.

Среди прочих стран, Швейцария и Ватикан - две страны, у которых флаги квадратные. У всех остальных — прямоугольные флаги.

14. Ливия

Малоизвестные и весьма занимательные факты о государственных флагах разных стран

 

Флаг Ливии.

С 1977 по 2011 год флаг Ливии был единственным одноцветным флагом в мире (зеленый).

15. Лихтенштейн и Гаити

Малоизвестные и весьма занимательные факты о государственных флагах разных стран

 

Флаг Лихтенштейна.

Во время Олимпийских игр 1936 года было обнаружено, что у Лихтенштейна и Гаити полностью одинаковые флаги (чего никто не замечал до этого времени). Поэтому Лихтенштейн добавил корону на свой флаг.

16. Мозамбик

Малоизвестные и весьма занимательные факты о государственных флагах разных стран

 

Флаг Мозамбика.

На флаге Мозамбика есть изображение автомата АК-47.

17. Афганистан

Малоизвестные и весьма занимательные факты о государственных флагах разных стран

 

Флаг Афганистана.

Флаг Афганистана был переработан 20 раз. Это больше, чем в любой другой стране.

18. Иран

Малоизвестные и весьма занимательные факты о государственных флагах разных стран

 

Флаг Ирана.

Слова "Аллах Акбар" повторяются 22 раза на флаге Ирана.

19. Олимпийские игры

Малоизвестные и весьма занимательные факты о государственных флагах разных стран

 

Флаг Олимпийских игр.

После Олимпийских игр 1920 года первый олимпийский флаг пропал без вести на целых 77 лет. В конце концов один из олимпийцев, который выступал в то время, признался, что все эти годы хранил его в своем чемодане.

20. Вексиллология

Малоизвестные и весьма занимательные факты о государственных флагах разных стран

 

Флаги государств мира.

Наука, которая изучает флаги, называется вексиллология.Наука, которая изучает флаги, называется вексиллология .

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