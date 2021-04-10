Найди меня, если сможешь: любопытные факты о точке G

Хотя в 2021 году это кажется странным, некоторые люди (в основном мужчины, но случается и женщины) до сих пор не уверены, существует ли точка G. В этом материале собрали шесть фактов, чтобы развеять все сомнения.
1. О ней узнали только в 80-х
Хотя понятие вагинального оргазма существует аж с 17 века, термин «точка G» появился только в 80-х. Любопытно, что эрогенная область, которая при правильной стимуляции может привести к сильному возбуждению, была названа в честь мужчины — Эрнста Графенберга, немецкого гинеколога и уролога. С 1940-х годов именно он активно изучал эту важную область.
2. Она является частью общего
Точка G — не отдельный объект на теле женщины, но часть клитоуретровагинального комплекса. В нем есть несколько структур, которые могут вызывать приятные ощущения во время стимуляции. И никогда нельзя сказать наверняка, работает сейчас точка G, что-то другое или целая команда «специалистов».
3. Исследовать ее непросто
Вопрос о том, существует или нет волшебная точка, до сих пор стоит как раз потому, что и некоторые современные исследования не смогли ее обнаружить. Но в этих работах всегда есть проблема с методами, потому что ощущения во время секса — вещь очень персональная и основанная всегда на словах добровольцев, но не на каких-либо объективных характеристиках.
Но она точно существует
Несмотря на все дискуссии по поводу, наука точно знает, где искать точку G. Она находится на передней стенке влагалища, примерно на 5-8 см выше влагалищного отверстия. А стимулировать ее лучше всего пальцами с помощью движения, которое учение назвали «иди сюда».
5.Здесь есть индивидуальные особенности
Тело каждого человека (как мужчины, так и женщины) — сложная «машина» со своими особенностями. Так что хотя ученые примерно определили положение точки G внутри женского тела, они не готовы гарантировать, что у кого-то она не расположится ближе, а у кого-то глубже. Короче говоря, в поисках точки G, даже вооружившись теорией, всегда нужно подстраиваться под текущие условия и действовать в зависимости от обстоятельств.
6. Не всем это нравится
Принято считать, что обнаружение точки G — это такой универсальный способ помочь женщине достичь оргазма (некоторые даже уверены, что «самого яркого оргазма в ее жизни»). Но правда в том, что стимуляция точки G далеко не всем женщинам доставляет невероятные ощущения. Некоторым это приятно, но не более. Для других — нормально, но можно и без этого. А третьим она и вообще может доставить дискомфорт. Так что зацикливаться на этом в случае чего не стоит.
Источник : https://lisa.ru/psichologia/otnosheniya/680552
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