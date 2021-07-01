«Миротворец»: как появился и как пришел к успеху главный револьвер Дикого Запада

У револьвера «Кольт» образца 1873 года есть много названий: «Model P», «M1873», «Single Action Army», «SAA», «Colt .45», но, пожалуй, самым знаменитым и в некоторой степени издевательским является прозвище «Peacemaker», которое переводится на русский язык как «Миротворец».

И несмотря на то, что на вооружении американской армии официально он простоял всего 20 лет, данный предмет оружия успел стать одной из самых ярких легенд Дикого Запада. Давайте же узнаем о нем чуточку больше.

Кольт выпускал множество видов револьверов.

На сегодняшний день «Миротворец» является одним из самых старых и вместе с тем одним из самых известных револьверов на планете. А самое главное, что он стал первым револьвером «Кольт» под унитарный патрон. Что интересно, легенда была буквально выстрадана компанией-производителем. Создать подобный револьвер Самуэлю Кольту предлагал оружейник Рональд Уайт еще в 1852 году. Однако, промышленнику не понравилась относительно сомнительная и далекая на тот момент от идеала задумка сквозных камор. В итоге компания продолжила выпускать старые модели капсюльных револьверов.

Миротворец - самый популярный револьвер Кольта.

В 1862 году Самуэль Кольт скончался, и для его компании начались мрачные времена: предприятие влезло в долги, сгорел один из крупнейших заводов, а самое главное – закончилось действие множества патентов.

Буквально от гибели предприятие спасла супруга знаменитого промышленника – Элизабет Кольт, которая получила знаменитое и порядочное, но вместе с тем крайне бедовое наследство от своего мужа. В 1860-е американский рынок активно захватывали новые виды револьверов под унитарный патрон, однако так как технология была новой и требующей доработки, она была далека от идеала. Это обстоятельство и позволило компании «Кольт» удержаться на плаву, торгуя старыми, но проверенными и доведенными до совершенства револьверами.

История Миротворца началась со смерти промышленника.

Вместе с тем, в первое десятилетие после смерти Кольта, Рональд Уайт совместно с S&W все-таки выпустил свой револьвер, благодаря патенту фактически монополизировал рынок на 10 лет. В том числе поэтому компания «Кольт» не могла начать производство револьверов по новой технологии. Однако, как только действие универсального патента S&W закончилось, в 1872 году был разработан знаменитый «Colt Single Action Army» - «Миротворец». Производство револьвера началось в 1873 году и продолжается до сих пор, правда сегодня делают их буквально штучно. За все время в США было выпущено 357 тысяч «M1873». Последним крупным вооруженным конфликтом, когда данный револьвер использовался массово, стала Вторая мировая война.

Револьвер делался для армии.

Конструкторами револьвера стали Уильям Мейсон и Чарльз Ричардс. И как это часто бывает, первый блин оказался комом. Во многом потому, что конструкторы пытались сохранить некоторую преемственность в технических решениях. Делалось это не ностальгии ради, а по причине того, что на заводах «Кольт» стояли преимущественно устаревшие станки, которые не слишком-то подходили для производства револьверов нового типа. Кроме того, первым боеприпасом «Миротворца» стал не знаменитый .45, а .44. Однако уже буквально через год после появления первой модели, ситуация изменилась кардинальным образом. Обновленная конструкция оказалась настолько удачной, что компании «Кольт» удалось добиться главного – именно «SAA» был принят на вооружение американской армией.

В первую очередь создавали оружие для кавалерии.

В сухом остатке «Миротворец» является одним из ярчайших револьверов своего времени, апофеоз конструкторской мысли на стыке поколений старых капсюльных револьверов с новых револьверов с замкнутой рамкой под унитарный патрон. Это крайне грозное оружие под действительно чудовищный патрон. 45 калибра (11.43 мм) и при этом очень простое, надежное и в целом неприхотливое. Хотя револьвер создавался в первую очередь для армии Соединенных Штатов Америки, он смог приобрести огромную популярность и на гражданском рынке. В том числе среди перегонщиков скота – ковбоев Дикого Запада.

Популярность Миротворец обрел и на гражданском рынке.

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