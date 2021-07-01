Речь Солженицына в Гарварде об упадке Запада

Отсутствие духовности и упадок мужества – такой диагноз поставил Александр Солженицын американскому обществу, выступая в Гарвардском университете США с речью, в которой попытался объяснить причины упадка Запада. Речь была произнесена в далеком 1978 году, но вдруг сегодня она стала оживленно обсуждаться в западных СМИ. Как отмечает французская газета Causeur в статье «Солженицын и мы», спустя более сорока лет его выступление выглядит особенно злободневным.

Что же такого сказал Солженицын во время своего изгнания в США, что так поразило его американских слушателей и о чем продолжают вспоминать до сих пор, называя его слова «пророческими»? Пока профессора и студенты ждали дифирамбов Западу, проживший к тому времени в США уже два года Солженицын провозгласил ошеломленным слушателям: «Нет, я не могу рекомендовать ваше общество как идеал для преобразования нашего».

Неожиданно для многих писатель выступил с жесткой критикой западного общества, обвинив его в трусости и бездуховности, а также резко высказался по поводу ключевых американских институтов, таких как демократия и свободная пресса.

Речь слушали около 20 тыс. выпускников, а также она транслировалась по телевидению. «Сорок лет спустя эту речь можно рассматривать как пророческий текст», – считает автор статьи в Causeur Дидье Дериме.

Первый признак конца

«Падение мужества – может быть самое разительное, что видно в сегодняшнем Западе постороннему взгляду. Западный мир потерял общественное мужество и весь в целом и даже отдельно по каждой стране... Этот упадок мужества особенно сказывается в прослойках правящей и интеллектуально-ведущей, отчего и создаётся ощущение, что мужество потеряло целиком всё общество… Этот упадок мужества, местами доходящий как бы до полного отсутствия мужеского начала, ещё особо-иронически оттеняется при внезапных взрывах храбрости и непримиримости этих самых функционеров – против слабых правительств, или никем не поддержанных слабых стран, осуждённых течений, заведомо не могущих дать отпор. Напоминать ли, что падение мужества издревле считалось первым признаком конца?», – заявил Солженицын.

«Отсутствие мужества и слепота западных элит, которые принимали, а иногда и предвосхищали и легализовали требования меньшинств, сопровождаются пугающей двуличностью, когда дело доходит до того, чтобы принимать законы, наиболее разрушительные для нашей цивилизации», – отмечает французский автор статьи, напоминая, в частности, о так называемом законе о биоэтике. Этот закон об искусственном зачатии для всех женщин (включая одиноких и лесбиянок, услуга возмещается медицинский госстраховкой) был принят во Франции в 2020 году, несмотря на многотысячные общенациональные марши сторонников традиционных ценностей с требованием его отозвать. Протестующие предупреждали, что он вызовет «антропологическую катастрофу», приведет к созданию «общества без отцов» и разрушит идентичность нации, что уже теперь и происходит.

Извращенные СМИ

Солженицын еще тогда, когда во всем мире, а позднее и у нас в 90-х восхищались свободой западных СМИ, указал, что на самом деле они занимаются пропагандой, извращают общественное мнение.

В то время, как США и Запад в целом остервенело поносили «тоталитарный СССР», Солженицын во всеуслышание заявил, что у западной прессы тоже обнаруживается общее направление симпатий (ветер века), общепризнанные допустимые границы суждений, а может быть и общекорпоративные интересы, и всё это вместе действует не соревновательно, а унифицированно.

«Пятьдесят лет спустя в Соединенных Штатах, – соглашается с ним Causier, – демократические газеты ведут погоню за своими колонками и увольняют журналистов, которые выражали смело свои мысли и отказывались становиться на колени перед новыми диверсифицированными или прогрессистскими причудами. Во Франции мы видим бдительную левую прессу, распространяющую хорошие и плохие точки зрения и требующую цензуры определенных новостных каналов, некоторых обозревателей или журналов, которые думают иначе».

«Западная система в ее нынешнем, духовно-истощённом виде, – провозгласил Солженицын сорок лет назад, – не представляется заманчивой. Даже перечисленные мной особенности вашей жизни приводят в крайнее огорчение».

Западный человек, ошеломленный рекламой и телевидением, никоим образом не может, по его словам, считать себя выше человека из Восточной Европы – более смелым или «более глубоким и интересным». Интересно, видя загнивание так называемых социальных сетей, снижение уровня образования, которое занимается только формированием «граждан мира», так называемых защитников окружающей среды, самоуничтожение Европы, чтобы Солженицын сказал о нашем сегодняшнем мире? Наверное, он увидел бы самое катастрофическое осуществление своих высказываний и своих страхов», – констатирует французский автор статьи. То же самое можем сегодня констатировать и мы, добавив, что и в нашей стране, в 90 годах, когда восхищавшиеся Западом реформаторы начали проводить на обломках СССР «прогрессивные реформы», слепо подражая уже находившимся в духовном упадке США, они и слышать не хотели этого предупреждения писателя, сделанного им еще в 1978 году.

Потеря воли к защите

Французская газета пишет и о том, о чем Солженицын еще не знал, и что в те годы еще было в зачаточном состоянии. «Культура отмены, подрывные, деколониалистские и «расистские» движения, исламизация все более обширных территорий в Европе и неоднократные теракты – вот опасность, которая непосредственно нам угрожает. И перед лицом этой опасности – как же, с такими историческими ценностями за спиной, с таким уровнем достигнутой свободы и как будто преданности ей, – настолько потерять волю к защите?!», –с отчаянием восклицает автор статьи.

Напоминая в этой связи о терактах во Франции, он с иронией говорит о безвольной реакции на разгул экстремизма со стороны французского общества.

«Помним ли мы реакцию после терактов, обрушившихся на Францию в 2015 году? – пишет газета. – Тогда фраза "У тебя не будет моей ненависти" конкурировала с призывами создать человеческую цепь под лозунгом "рукавруке" или предложениями разместить плюшевых мишек и рисунки в местах терактов. После "Батаклана" журнал "Пуэн" призывал: "Все на улицу! Французы создают "новое сопротивление". Артисты "Комеди франсез" пустили в ход грозное оружие — "убийственный" лозунг "theatre love life" (Театр-Любовь-Жизнь). Тогда наши враги поняли, с кем имеют дело».

Автор статьи обвиняет в том, что случилось на Западе, «правящий слой и доминирующий интеллектуальный слой», представители которого, как он утверждает, «с радостью рухнули на ложе псевдогуманистических идеологий глобалистского открытого общества; в то время как западный человек, отвлеченный Netflix, ошеломленный телепередачами и рекламой, обласканный государством, с пустой головой из-за новых прогрессистских догм, удобно устраивается в "негодовании", ничем не рискуя».

«"Упадок мужества – это, пожалуй, то, что сегодня больше всего поражает незнакомца на Западе", – заявлял Солженицын в 1978 году. К сожалению, ситуация стала только хуже. Полвека спустя кто может утверждать, что войны, которые ведутся против нас, различного рода претензии к исламизму не рискуют окончательно похоронить западную цивилизацию»? – вопрошает автор статьи во французской газете.

Показательно, что такую же оценку дают сегодня выступлению Солженицына и в США. «Внутри страны мы сталкиваемся с расовой и экономической напряженностью, деморализованным средним классом, рекордным дефицитом и поляризованным электоратом», –написало American Conservative.

Американское издание отмечает, что спустя годы после выступления Солженицына в Гарварде, когда «американцы ищут причины нынешнего состояния неудовлетворенности, нашим лидерам и гражданам было бы разумно прислушаться к центральной теме его послания».

Однако, признавая справедливым прогноз Солженицына о нарастающей деградации западного общества, нельзя не напомнить, что, находясь в США, он выступал и с другими призывами. Но это уже другая история…

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

А ведь Солженицын был прав, обвиняя Запад в трусости, бездуховности, а также в лживой и лицемерной демократичности !Любопытно, что одной из ведущих стран Запада являются Соединенные Штаты Америки - самое агрессивное и милитаризованное государство в мире. За 242 года существования страны только 17 лет были мирными, когда американцы не вели никаких войн на своей территории и не принимали участия в военных конфликтах во всем мире.

Невероятно, но Америка более 166 лет ведет войны в различных точках земного шара .Войны – это огромный кровавый бизнес, на котором американские элиты зарабатывают бешеные деньги. Как не парадоксально, но превращение «войны» в мощный экономический фактор для США привело к тому, что американцы , как ни странно, стали бояться мира! Ведь отсутствие любого, даже выдуманного врага и отсутствие необходимости вести войны по всему миру приведет к тому, что сотни тысяч американцев останутся без работы .

Скажу больше, именно из-за этой агрессивной политики Америка потерпела масштабный провал во внешней политике и её стали ненавидеть во многих странах мира! К примеру, из-за просчётов во внешней политике США , в Грузии , как и во многих странах, постепенно растёт недовольство проводимой ею политикой и многие мои соотечественники, которые раньше были весьма благодарны американским друзьям, теперь стали их открыто критиковать.

В результате этого многие граждане Грузии уже не хотят вступать в НАТО и требуют от правительства нормализации отношений с Россией. Дело дошло уже до того, что в обиход вошла поговорка :«Хуже войны с Америкой — это дружба с ней ». Вдумайтесь в это высказывание и вы поймёте сколько в нём разочарования и недоверия !

Безусловно, Запад – это высокие технологии и уровень жизни ,высокие доходы и социальные льготы, но это одновременно и общность индивидуумов, считавших себя избранными людьми Бога, стремящихся к мировому доминированию и гегемонии, всемирному распространению либерально-демократического опыта и стремлением которых в этом мире является насильственное построение нового общества,служащего моделью для всего человечества!

Хозяев Запада, захвативших финансовую и политическую власть в странах Европы, США и т. д.. называют «золотой закулисной элитой», «хозяевами планеты », «финансовым интернационалом», и т. д.. Эта преступная глобальная структура подчинила себе и перепрограммировала многие народы обоих полушарий, однако единственное , что она не смогла сделать ,так это перепрограммировать русский народ и изменить его код-матрицу.

Вместе с тем они окончательно убедились, что, каким бы ни был русский — язычником, православным, монархистом, коммунистом, демократом, — он всегда русский, он всегда, в любом виде и обличии враг. Таким образом, российский народ для Запада неприемлем ни при каких условиях и должен быть низведен до положения сателлита. Безусловно, именно ради этого Запад организовал все мировые войны, уничтожив миллионы людей и присвоив значительную часть природных ресурсов планеты.

Пожалуй, в истории человечества не было цивилизации, ко­то­рая бы так мало имела общего с де­мо­кра­ти­ей и пра­ва­ми че­ло­ве­ка, как западная цивилизация, и ко­то­рой тем не менее ложью, насилием и провокациями уда­ва­лось де­ся­ти­ле­ти­я­ми убеж­дать весь мир в том, что они во­пло­ще­ние де­мо­кра­тии и прав че­ло­ве­ка !Именно поэтому западная цивилизация , если ее вообще можно назвать цивилизацией, исходя из ее агрессивной и гегемонистской деятельности, должна в первую очередь покаяться не только перед Россией, но и многими разрушенными и разоренными ею странами за все те злодеяния и преступления , которые она совершила и сейчас совершает во всем мире!

Вместе с тем "западные партнеры" наконец-то должны понять ,что разговаривать с Россией с позиции силы, как они иногда пытаются это делать — тоже самое, что пугать ежа голой задницей! Кроме того, два столетия западная элита жила по принципу «в мире хищников всегда виновата жертва», однако она забыла только об одном: когда-то сам хищник может стать уязвимым настолько, что превратится в жертву !

С уважением, Отари Хидирбегишвили !

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