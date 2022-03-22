Как чувствовать себя комфортно на свидании, когда вам за 30

Независимо от вашего возраста и стажа походов на свидания, первый раз всегда особенно волнительный. Читайте о том, как быть гармоничной при первой романтической встрече если вам за 30 лет.

Первое свидание можно сравнить с собеседованием. Сколько бы вам ни было лет, вы долго подбираете образ, продумываете в голове любые ответы на самые неожиданные вопросы и пьете много-много успокоительных (вино или валерьянка — выбор за вами). Есть советы, которые помогут побороть дрожь в коленках и уверенно держаться на протяжении всей беседы.

Будьте открыты

Даже если в вашей голове четко сформировался образ "того самого", не ставьте себе рамок. Не стоит резко менять мнение о человеке, если он любит собак, а не котов или никогда не смотрел ваш любимый сериал. Вероятность того, что вы встретите мужчину мечты без единого изъяна равна нулю. К тому же, в своем возрасте вы уже зрело смотрите на жизнь и понимаете, что и сами не являетесь образцом идеальной во всех смыслах женщины. Потому что идеальных людей в принципе не существует. Так что будьте готовы идти на уступки.

Подготовьтесь к разговору

Более 90% людей волнует не неоправданные ожидания, а то, как пойдет беседа. Это неудивительно, ведь именно благодаря тому как и что человек говорит, он раскрывается перед нами как личность.

Любит ли он тот же кинематограф, совпадают ли ваши взгляды на литературу, а в нынешнем возрасте и на семейные ценности и воспитание детей — все это вы сможете узнать только в ходе разговора. Подумайте, что вам действительно хочется узнать о человеке и не бойтесь задавать вопросы — только так вам удастся понять ваш это человек или нет. Также не бойтесь молчания. Паузы в разговоре между людьми вполне нормальны, так что не чувствуйте неловкости.

Оставайтесь собой

Конечно, есть соблазн перед малознакомым, но привлекательным мужчиной предстать в новом амплуа. В обычной жизни вы обожаете пиво и пиццу, а на свидании начнете прикидываться, что не мыслите своей жизни без смузи и салата. Если у вас все сложится, то рано или поздно вы раскроете себя. Не стесняйтесь себя настоящей.

Не принимайте на свой счет

На свидании может произойти все, что угодно: он может сбежать, ссылаясь на резко заболевшего кота, или не придержать для вас дверь, или неудачно пошутить о вашем цвете волос. Не стоит винить себя в его действиях. Даже если причина неудачного свидания кроется вовсе не в нем, а в вас — самоедство не поможет тщательно проанализировать ситуацию и понять, что и в какой момент все пошло не так. Если человек действительно вами заинтересован, он закроет глаза на ваш промах, но вы тоже должны проявить снисходительность.

Запомните, что он тоже человек

Думаете, что только вам сложно готовиться к свиданию, а ему достаточно только надеть чистые носки? Не все мужчины таковы. Скорее всего он долго перебирал варианты ресторанов, три часа неумело гладил рубашку и спрашивал у сестры совета по поводу парфюма. Иногда мы так углублены в себя и свои чувства, что не замечаем очевидного — мужчины такие же люди, как и мы. Они так же боятся оплошать, показать слабинку, предстать в плохом свете. Возможно, осознание того, что вашему ухажеру сейчас тоже несладко, придаст вам уверенности.