7 любопытных фактов о «шестисотом Мерседесе», который у нас стал символом эпохи

Как только не называли данный автомобиль. Впрочем, большинство знает и помнит его под обозначением Mercedes-Benz S-класса в кузове W140.

В России за машиной закрепилось прозвище «шестисотый», в то время как в Европе его прозвали «кабаном».

Не так давно данной модели исполнилось 30 лет. А значит самое время вспомнить наиболее любопытные факты из истории главного «Мерседес».

1. Долгая разработка

Разрабатывали 8 лет.

Разрабатывался S-класс «ударными темпами» характерными скорее для автопрома СССР, нежели буржуазной западной Германии. Работы над машиной велись с 1983 по март 1991 года – 8 долгих лет. При этом по задумке дебютировать автомобиль должен был двумя годами раньше, однако выход «Мерседеса» отложили из-за появления в те годы серьезных конкурентов в лице BMW 7-серии и Lexus LS400.

2. Механическая коробка передач

В основном выпускался с АКПП.

Многие соотечественники убеждены в том, что знаменитый W140 выпускался только с автоматической коробкой передач. На самом деле это не так. Базовые 280-е и 320-е версии автомобиля при желании можно было оборудовать и «механикой». Гарантированный «автомат» получали только модели с лучшими и самыми дорогими двигателями.

3. Страшная внешность

Специфическая внешность.

Главный «Мерседес» XX века имеет крайне специфическую внешность и размашистые габариты кузова. Все это сразу же выделяет машину в общем потоке. И то, и другое немцы сделали не с бухты-барахты. Проектом руководил инженер Вольфганг Петер, который хотел, чтобы в новую машину комфортно помещались люди любого роста. Сам инженер был ростом почти 2 метра. Отсюда и странные габариты.

4. Крошечный багажник

Очень маленький багажник.

При действительно огромном салоне у W140 получился достаточно маленький багажник. Проигрывает он даже тому, что можно увидеть в Skoda Octavia. Данная особенность конструкции прямо проистекала из желания инженеров сделать как можно более просторным именно салон. Иными словами, на просторный багажник просто не осталось места.

5. Крепкая броня

Надежная немецкая броня.

«Мерседес» S-класса выпускался в том числе с бронированием. Так, например, W140 имелся в гараже президента России Владимира Путина. А вот премьер-министру Грузии Эдуарду Шеварднадзе немецкий автомобиль и немецкое бронирование и вовсе спасли жизни в ходе покушения. Кстати, стреляли в Шеварднадзе не только из автоматического оружия, но еще и из гранатомета.

6. Лучший автомобиль своего времени

Лучший Мерседес в истории.

По совокупности характеристик Mercedes-Benz S-класса можно смело считать лучшим автомобилем 1990-х годов. В машине было прекрасно все от технических характеристик и оснащения до брутального дизайна и эргономики салона. Немцы натурально нафаршировали автомобиль самыми новыми приспособлениями. Так, например, в салоне был теплоаккумулятор для обогрева, а бачок стеклоомывателя имел свой собственный обогрев.

7. Коммерческий провал

После провала конструкторский состав уволили.

Тираж Mercedes-Benz S-класса W140 оказался почти в два раза меньше, чем у его предшественника - W126. Все потому, что из-за возросшей сложности производства нового автомобиля выросла и его цена. Причем подскочила себестоимость машины почти на 25%. Надежд совета директоров «Кабан» не оправдал. В конечном итоге на машину ополчились еще и «зеленые». Закончилось все тем, что W140 сняли с производства, а его создателя Вольфганга Петера и вовсе уволили.

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Синий пакет КГБ: новые факты об НЛО https://otari.mirtesen.ru/blog/43621593341

Европарламент признал СССР виновником Второй мировой войны https://otari.mirtesen.ru/blog/43864744142

Почему роман о Павле Корчагине стал культовым в США https://otari.mirtesen.ru/blog/43098939221