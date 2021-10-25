Обратная сторона медали: была ли Коко Шанель нацистской шпионкой?

В адрес основательницы самого известного в мире модного бренда Коко Шанель всегда звучат одни дифирамбы. Это и не удивительно – ее профессионализм, вкус и чувство стиля отрицать никто не берется. Однако, по утверждению историков, у самой элегантной женщины Франции были и другие таланты – во время нацистской оккупации она активно сотрудничала с германской военной разведкой. Что это было – коллаборационизм или настоящая шпионская деятельность?

Законодательница моды

Этим вопросом историки задавались неоднократно. Споры разгорелись с новой силой после публикации книги Хала Вогана «В постели с врагом: тайная война Коко Шанель». Автор этого исследования, прежде чем стать журналистом, был сотрудником дипломатической службы в Европе, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. Ему известны детали многих международных операций, проводившихся во время Второй мировой войны.

Самый богатый мужчина в Европе на тот момент, герцог Вестминстерский и Коко Шанель Источник: https://kulturologia.ru/blogs/011215/27396/

В архивах сохранились документы, в которых упоминается агент F-7124, кутюрье и парфюмер, по кличке «Вестминстер» (у Коко Шанель на тот момент был роман с герцогом Вестминстерским). Если верить этим документам, Коко Шанель вела шпионскую деятельность под руководством начальника разведки СС Вальтера Шелленберга.

Самая богатая женщина в Европе на тот момент Коко Шанель

Когда началась война, Шанель состояла в романтических отношениях с немецким аристократом, бароном Гюнтером фон Динклаге, сотрудником германской военной разведки. Он был моложе ее на 13 лет, и когда ей задали вопрос, не смущает ли ее эта разница, она не растерялась: «Помилуйте, если женщине моих лет выпадает шанс подцепить любовника, она не требует у него паспорт».

Коко Шанель на балконе своего номера в отеле *Ритц*

Во время нацистской оккупации Франции Коко Шанель жила в роскошном номере отеля «Ритц», в то время как многие парижане были изгнаны из своих домов. Кроме того, предприимчивая француженка воспользовалась нацистской кампанией по экспроприации имущества и предприятий евреев, чтобы отобрать у своих партнеров контрольный пакет фирмы, производившей духи. Апеллируя к нацистскому закону «О возвращении арийской собственности», в 1941 г. она потребовала отдать под ее контроль компанию «Parfums Chanel», которую возглавлял еврей Пьер Вертхаймер. Она не знала о том, что еще до войны он перевел свои активы на имя французского бизнесмена. Но ей все же удалось добиться получения такой прибыли от продажи духов, которая сделала ее самой богатой на тот момент женщиной Европы.

Коко Шанель

Модный идол и икона стиля Франции

В 1943 году Коко Шанель отправилась в Берлин для выполнения операции «Modellhut», которую она сама объясняла как поездку с целью «мирного урегулирования» между союзниками и немцами. Предположительно ее хотели использовать как посредника в переговорах с Уинстоном Черчиллем. Сложно оценить настоящую роль Коко Шанель в этой операции, так как миссия провалилась. Вряд ли она действительно могла выполнять функции шпиона, скорее всего, ее задания ограничивались посредничеством.

Бутик *Шанель*

Коко Шанель

После освобождения Франции Шанель была арестована за коллаборационизм, но она избежала уголовной ответственности. Официальная версия – нехватка «документально подтвержденных доказательств ее сотрудничества с нацистами», неофициальная – заступничество высокопоставленных друзей, среди которых якобы был даже британский премьер-министр Уинстон Черчилль.

Коллаборационистка Коко Шанель

Наверное, навсегда останется загадкой, какой на самом деле была степень участия Коко Шанель в нацистских операциях. Но факт ее первостепенной роли в истории мировой моды является неоспоримым. А поскольку она стала культурным символом и модным идолом целой нации, вряд ли когда-либо ее во всеуслышание назовут пособницей нацистов и шпионкой.

Французская легенда

А на экранах образ Коко Шанель сумела гениально воплотить другая знаменитая француженка – Одри Тоту: 25 фотографий, на которых актеров сложно отличить от легендарных персонажей

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/011215/27396/

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