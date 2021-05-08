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10 событий, которые успевают произойти на планете всего за 1 секунду

1. Медоносная пчела за секунду совершает 250 взмахов крыльями, разгоняясь при этом до 65 км/ч.

10 событий, которые успевают произойти на планете всего за 1 секунду

2. Поисковая система Google обрабатывает около 63 000 поисковых запросов. В год эта цифра достигает двух триллионов.

10 событий, которые успевают произойти на планете всего за 1 секунду

3. Улитка за секунду успевает проползти целый сантиметр! Но только в дождливую погоду: причиной такой скорости является влага, которая уменьшает сопротивление поверхности.

10 событий, которые успевают произойти на планете всего за 1 секунду

4. Заводские конвейеры каждую секунду производят 60 губных помад. Кстати, среди них не только женские.

10 событий, которые успевают произойти на планете всего за 1 секунду

5. Каждую секунду один человек в мире погибает от туберкулеза.

10 событий, которые успевают произойти на планете всего за 1 секунду

6. Тем временем рождается примерно 6 младенцев. А общая численность населения ежегодно увеличивается в среднем на 1.5%.

10 событий, которые успевают произойти на планете всего за 1 секунду

7. Около 20 000 банок «Кока-колы» продается каждую секунду. Такому обороту может позавидовать любой производитель.

10 событий, которые успевают произойти на планете всего за 1 секунду

8. Молния совершает примерно 6 ударов в секунду в разных точках Земли. Кстати, электрические разряды — явление, которое можно встретить и на других планетах. Но там однозначных статистических данных, скорее всего, нет.

10 событий, которые успевают произойти на планете всего за 1 секунду

9. Каждую секунду во всем мире продаются 3 куклы Барби. Главная кукла Америки появилась на рынке более пятидесяти лет назад. Самая дорогая Барби была продана за $302 500.

10 событий, которые успевают произойти на планете всего за 1 секунду

10.
В США каждую секунду на помойку отправляется примерно 900 кг продуктов, пригодных к употреблению. В Германии эта цифра близка к 320 кг, во Франции — 40 кг. Какой является эта величина в России, статистика умалчивает.

10 событий, которые успевают произойти на планете всего за 1 секунду
 

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