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Сестра присвоила наследство, а брату оставила одеяло,которое позже оценили в миллион долларов

Сестра присвоила наследство, а брату оставила одеяло,которое позже оценили в миллион долларов

 

 

Родная сестра успела полностью присвоить все наследство богатой бабушки. Лорен Крайтцер приехал слишком поздно и будто в насмешку получил лишь старое одеяло. Мужчина забрал его просто как память и следующие семь лет оно лежало в сундуке. Позже, благодаря случайности эксперты оценили «старую тряпку» в миллион долларов и сестра об этом узнала. 

Эти семь лет выдались для Крайтцера не простыми. Он потерял прибыльную работу и был вынужден перебиваться случайными заработками. Вечерами мужчина сидел перед телевизором — как выяснилось, правильно делал.

Сестра присвоила наследство, а брату оставила одеяло,которое позже оценили в миллион долларов

 

Однажды вечером Кратцер увидел программу «Антикварное турне». Специалисты по древностям катаются по всей стране и оценивают старые вещи местных жителей в разных городах. В передаче показали, как пенсионер из Аризоны узнал, что его одеяло на самом деле выполнено индейцами навахо и стоит полмиллиона долларов. 

Конечно, мужчина не думал выручить за одеяло так много и надеялся лишь на две-три тысячи долларов. Он отнес одеяло в местный аукционный дом и здесь эксперты сразу поняли, что имеют дело с действительно антикварной вещью. 

Сестра присвоила наследство, а брату оставила одеяло,которое позже оценили в миллион долларов

 

«Старая тряпка» Крайтцера оказалась сшитым в XIX веке ручным одеялом навахо. Аукцион назначили на следующий день, ставка дошла до миллиона долларов.

А самое забавное в том, что историю Крайтцера показали по телевизору и о ситуации узнала та самая сестра, которая обманула его с наследством. 

Сейчас Крайтцер счастливо женат. Теперь он может не думать о деньгах и со смехом вспоминает историю старого одеяла.

Источник : https://trendymen.ru/lifestyle/events/131549?

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