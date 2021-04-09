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Кто отравил российского дипломата Виталия Чуркина?

Кто отравил российского дипломата Виталия Чуркина?

 

Сегодня многие аналитики придерживаются мнения, что известного российского дипломата Виталия Чуркина, собиравшегося поставить в ООН вопрос о возврате долга ФРС России,отравили Ротшильды!И утверждать об этом ,как ни странно, есть много оснований!

И чтобы разобраться в них, необходимо вспомнить некоторые исторические аспекты, которые так усердно скрывались лживой советской пропагандой!Мало кто знает, что деньги на уставной капитал ФРС дал русский царь Николай II, который одновременно был инициатором создания Лиги Наций. Звучит невероятно, но уже тогда в конце XIX века Николай II c высокой трибуны говорил о необходимости прекращения гонки вооружений, за что был номинирован на Нобелевскую премию мира.

В наши дни любой желающий, посетив Секретариат ООН, сможет лично увидеть грамоту с призывом об участии всех стран мира в Гаагской мирной конференции, на которой обсуждалось создание Лиги Наций за подписью Николая II. В ее функции должно было войти регулирование финансовых споров между разными странами.

Кто отравил российского дипломата Виталия Чуркина?

 

Именно тогда появилось предложение создания ФРС США. С первых дней своего существования эта финансовая организация по своей сути являлась международным частным банком, у которого обязан был быть собственный уставной капитал, номинированный в золоте.

Это сегодня доллар не подкреплен ни золотом, ни товарной массой США, но в 1913 году все было иначе.

В то время, когда создавалось ФРС, доллар, как и рубль, обязан был в случае необходимости обмениваться на эквивалент в золоте. Не удивительно, что в качестве своего уставного капитала ФРС имела крупные запасы золота. Однако по закону США американские банки, участвовавшие в создании ФРС, свое золото в качестве уставного капитала не могли предоставить. Предполагалось, что его предоставят те страны мира, для урегулирования финансовых споров между которыми и создавалась ФРС.

Однако практически никто из крупных мировых держав не откликнулся на предложение профинансировать собственными золотовалютными резервами уставной капитал ФРС. Сделала это лишь Россия, в лице императора Николая II. Взнос Российской Империи в ФРС США составил 48600 тонн . При этом Матушка-Россия должна была ежегодно получать 4% от вложенных средств, в качестве дивидендов, что ,безусловно, еще больше обогатило бы Россию .

Кто отравил российского дипломата Виталия Чуркина?

 

Таким образом, огромная доля /88,8%/ участия в Федеральной Резервной Системы /ФРС/ и в доле Мирового Источника Денежной Массы принадлежит России.  И только 11,2% — 43-м международным Бенефициарам. Расписки в размере 88,8%, имеющие Защитный Код 1226, соответствуют Международному Коду Женевского регистра Постоянной Представительной Организации 14646 ACS HQ /PRO 14646 ACS HQ/, Высшего Международного Комитета Лиги Наций /впоследствии — ООН/ находятся под контролем Ротшильдов и были переданы семье Русского Императора Николая-II, в 6 экземплярах.

Все эти документы, подтверждающие заложенное в ФРС от России золото , мать Царя Николая II — Мария Фёдоровна Романова положила на сохранение в один из Швейцарских банков. Но доступ туда был только у наследников и до сих пор контролируется кланом Ротшильдов. Первоначально все принадлежавшие России золотые сертификаты, Император Николай II, оставил на хранение Григорию Ефимовичу Распутину, как самому Духовному на тот момент времени Православному человеку-иеромонаху.

Именно поэтому Ротшильды решили убить Григория Распутина и выкрасть у него золотые сертификаты. Этой операцией руководил Самюэль Хор, резидент английской разведки в России и по совместительству являвшийся представителем Английского генерального штаба при Российском Генеральном Штабе.

Распутина заманили в дом Юсупова, в то время как его квартиру на Гороховой 20 тщательно обыскали, перевернув всё вверх дном. Но сертификатов там уже не было. Распутин , предчувствуя свою кончину, опрометчиво передал их царю. Николая II же в свою очередь оставил их на хранении у своего Крёстного Сына Петра Николаевича Долгорукова. Затем, экземпляры золотых сертификатов Царской Семьей были распределены между членами семьи и спрятаны в разных местах.

Именно поэтому, чтобы завладеть золотом русского царя, ненасытные Ротшильды решили уничтожить всю царскую семью, чтобы ни один из ее членов не смог бы воспользоваться этим золотом !Именно поэтому они активно содействовали развязыванию Первой мировой войны, а затем организовали октябрьский переворот ,использовав для этого кровожадных большевиков.Именно Ротшильды приказали Ленину ликвидировать Николая II и всю его семью.

Кроме того, СССР не признал долги царской России, а соответственно не имел никаких прав на ее доходы от зарубежных активов. Платить проценты ФРС стало некому.А жаль, поскольку пойди история России по иному руслу при целостности Великой Российской империи , сегодня не США, а Россия была бы владельцем печатного станка мировой резервной валюты и многие россияне не испытывали бы сегодня такие экономические трудности!

В этом отношении хотелось обратиться к одурманенным советской пропагандой коммунякам,которые и сегодня верят в то, что якобы в 1917 году народ восстал якобы против царя, не выдержав гнета самодержавия, голода, военных потерь и т. д.. Эти облапошенные большевистской пропагандой люди , до сих пор думают , что октябрьские события были революцией, а не обыкновенным переворотом, устроенным Западом и представителями российского и международного масонства.

Кто отравил российского дипломата Виталия Чуркина?

 

Полагаю, многие со мной согласятся, что из многочисленных злодеяний, которые совершили на протяжении многих веков против России англосаксы, октябрьский переворот в 1917 г. был наиболее трагичным и разрушительным для русского народа! Весь мир обвиняет русских в ужасах коммунистического террора, тогда как на самом деле Россия и русский народ сам стал жертвой чудовищного заговора и беспримерного геноцида, который устроил Запад, использовав для этого большевистских фанатиков!

К сожалению, позаимствованный большевиками у левых эсеров лозунг "Земля крестьянам, а фабрики рабочим" настолько одурманил сознание доверчивых и малограмотных рабочих и крестьян, что даже после того, когда они вместо всего этого получили обыкновенное рабство и нищету, многие из них до сих пор верят в светлое будущее, которое при таком примитивном мышлении наступит только на том свете! В связи с этим хотелось бы вспомнить знаменитые слова Отто фон Бисмарка, который сказал:«Революцию планируют гении, делают романтики, а её плодами пользуются негодяи!».

Кто отравил российского дипломата Виталия Чуркина?

 

Вот так Ротшильды, путем убийства и обмана выстроили свою дьявольскую империю. Вот так из-за золота русского царя они уничтожили Великую Российскую Империю!А в наше время существует версия, что именно представители этой фамилии замешаны в убийстве постоянного представителя Российской Федерации при ООН Виталия Чуркина, который был одним из активнейших инициаторов официального возврата русского золота!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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