А вы знали, что раньше были бумажные копейки?

Лет через 15 мы сможем отпраздновать большой юбилей - ровно полтысячи лет существования копейки. Первая копейка, говорят историки, появилась на Руси в 1535 году.

Официально она тогда так не называлась, но народ очень быстро подобрал ей удачное имечко. На обороте ее чеканилось изображение всадника с копьем, вот все и стали называть монетку копейкой. Так и прижилось.

Копейки до сих пор имеют хождение в трех восточнославянских государствах - в России, Белоруссии и на Украине. Выглядят они везде по-разному. но суть одна - это самая мелкая разменная единица. Маленький металлический кругляшок.

И даже странно представить, что когда-то копейка могла быть не монетой, а... купюрой. Не так уж и давно, кстати. Всего-то чуть больше ста лет назад.

Дело в том, что во время Первой мировой войны в России остро встал вопрос экономии. Металл оказался в страшном дефиците, ибо шел - сами понимаете куда. Чеканить монеты стало намного менее выгодно, чем печатать купюры.

И тогда правительство решило выпускать бумажные копейки.

Смотрите, как они выглядели. Фотографии наши, они сделаны в культурно-историческом центре "Дом Романовых" в Санкт-Петербурге.

Кстати, интересно, не появятся ли и в наше время бумажные копейки?

Если вдруг, допустим, будет принято решение провести деноминацию. Как думаете, удобно было бы такими пользоваться?

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А вы знали об этом?

Официально рисовать обнаженных женщин в академии художеств в Петербурге разрешили только в 1893-1894 годах после реформ. До этого в натурных классах академии обнаженными позировали только мужчины. Так же женская натура до конца 19-го века стояло дорого – в три раза дороже мужской натуры и не все художники могли это себе позволить. Женщину для исторических сюжетов рисовали с гипсовых слепков или даже с мужчин! На самом деле если верить книге Михайлова О.В. Учебный рисунок в Академии художеств XVIII века то и в большинстве западных художественных академий использовали в основном мужскую обнаженную натуру вместо женской. Работы европейских художников 14-х 15-х веков. Грудь нарисована анатомически не верно, слишком высоко в районе шеи. Причину по которой у Микеланджело женщины выглядят как бодибилдеры - называют, то что он был геем и сознательно не использовал женскую натуру. Звучит это довольно странно. Из-за того что такие девушки бодибилдеры встречаются и на работах Рафаэля получается и Рафаэль тоже был геем и принципиально не использовал женскую натуру? Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43845345749).

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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