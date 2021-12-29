Как Сталин Москву затопить хотел. Высокая цена Победы в Великой отечественной войне

Цена победы. Насколько она может быть высока? Подробности засекреченной операции под Москвой стали известны недавно, в 2006 году. Что произошло в ноябре 1941 года и что могло произойти во имя Победы?

Осень 1941: за шаг до поражения

В ноябре 1941 года положение на фронте было критическим. Немецкие войска почти окружили столицу. Готовился план эвакуации Сталина и остального руководства в Куйбышев. Особенно незащищенными были северо-западные подступы к Москве. Для немцев больше не было препятствий для наступления на Москву. Или все же они были?

Неожиданно для наблюдавших за линией фронта войска противника остановились. Танковые дивизии, пехота, артиллерийские отряды - все словно замерли, не сумев преодолеть последние километры до заветной цели. Почему немецкая армия, как зачарованная, стояла на подступах к нашей столице? Для неискушенных наблюдателей в этой ситуации было что-то сверхъестественное. Как будто вырос невидимый барьер, непреодолимый для нацистов.

Победа любой ценой

На самом деле стена была. И она была более чем реальна. Это была мгновенно возникшая стена воды, невероятно мощный поток воды с обломками льда, с невероятной силой и скоростью, упал на противника, смыв все на своем пути.

Что же случилось? Немецкое наступление было остановлено благодаря приказу Сталина взорвать дамбы Истринского водохранилища. Когда немецкая армия подошла вплотную, водоёмы водохранилища были взорваны. Высота ледяного потока превысила 25 метров, площадь разлива составила около 50 км. Попытки гитлеровцев перекрыть водоспуски не увенчались успехом.

Не обошлось без жертв с нашей стороны. Операция была полностью засекречена, местное население не было предупреждено о надвигающемся наводнении. Вместе с немецкими батальонами было смыто около 35-40 деревень, точное число погибших среди гражданского населения неизвестно.

Главное наводнение, которого не было

Есть версия, согласно которой затопить планировалось не только подступы к столице, но и саму Москву. Был разработан и готов к реализации план затопления Москвы с помощью взрыва Химкинской дамбы. Если бы этот план был реализован, на столицу обрушился бы поток воды из всех северных водохранилищ, каскад которых закрыл Химкинский гидроузел.

Но никаких документальных подтверждений этой запланированной операции не сохранилось, остались лишь устные свидетельства. Версия о планах Гитлера затопить Москву широко известна, но роль Сталина во всей этой истории до недавнего времени скрывалась.

Можно долго спорить о том, насколько оправданным было решение Сталина затопить подмосковные территории. Но главная цель была достигнута. Враг остановлен. В военное время действовали другие законы, решения нужно было принимать мгновенно, не считаясь с возможными последствиями. Цена победы была неизмеримо высока, но страна была готова ее заплатить.