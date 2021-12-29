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Как Сталин Москву затопить хотел. Высокая цена Победы в Великой отечественной войне

Как Сталин Москву затопить хотел. Высокая цена Победы в Великой отечественной войне

Цена победы. Насколько она может быть высока? Подробности засекреченной операции под Москвой стали известны недавно, в 2006 году. Что произошло в ноябре 1941 года и что могло произойти во имя Победы?

Осень 1941: за шаг до поражения

В ноябре 1941 года положение на фронте было критическим. Немецкие войска почти окружили столицу. Готовился план эвакуации Сталина и остального руководства в Куйбышев. Особенно незащищенными были северо-западные подступы к Москве. Для немцев больше не было препятствий для наступления на Москву. Или все же они были?

Неожиданно для наблюдавших за линией фронта войска противника остановились. Танковые дивизии, пехота, артиллерийские отряды - все словно замерли, не сумев преодолеть последние километры до заветной цели. Почему немецкая армия, как зачарованная, стояла на подступах к нашей столице? Для неискушенных наблюдателей в этой ситуации было что-то сверхъестественное. Как будто вырос невидимый барьер, непреодолимый для нацистов.

Как Сталин Москву затопить хотел. Высокая цена Победы в Великой отечественной войнеКак Сталин Москву затопить хотел. Высокая цена Победы в Великой отечественной войне

Победа любой ценой

На самом деле стена была. И она была более чем реальна. Это была мгновенно возникшая стена воды, невероятно мощный поток воды с обломками льда, с невероятной силой и скоростью, упал на противника, смыв все на своем пути.

Как Сталин Москву затопить хотел. Высокая цена Победы в Великой отечественной войне

Что же случилось? Немецкое наступление было остановлено благодаря приказу Сталина взорвать дамбы Истринского водохранилища. Когда немецкая армия подошла вплотную, водоёмы водохранилища были взорваны. Высота ледяного потока превысила 25 метров, площадь разлива составила около 50 км. Попытки гитлеровцев перекрыть водоспуски не увенчались успехом.

Не обошлось без жертв с нашей стороны. Операция была полностью засекречена, местное население не было предупреждено о надвигающемся наводнении. Вместе с немецкими батальонами было смыто около 35-40 деревень, точное число погибших среди гражданского населения неизвестно.

Главное наводнение, которого не было

Есть версия, согласно которой затопить планировалось не только подступы к столице, но и саму Москву. Был разработан и готов к реализации план затопления Москвы с помощью взрыва Химкинской дамбы. Если бы этот план был реализован, на столицу обрушился бы поток воды из всех северных водохранилищ, каскад которых закрыл Химкинский гидроузел.

Как Сталин Москву затопить хотел. Высокая цена Победы в Великой отечественной войне

Но никаких документальных подтверждений этой запланированной операции не сохранилось, остались лишь устные свидетельства. Версия о планах Гитлера затопить Москву широко известна, но роль Сталина во всей этой истории до недавнего времени скрывалась.

Можно долго спорить о том, насколько оправданным было решение Сталина затопить подмосковные территории. Но главная цель была достигнута. Враг остановлен. В военное время действовали другие законы, решения нужно было принимать мгновенно, не считаясь с возможными последствиями. Цена победы была неизмеримо высока, но страна была готова ее заплатить.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи : 

Как Сталин Москву затопить хотел. Высокая цена Победы в Великой отечественной войне

 

Разве для  кровавого диктатора Сталина существовало что-то святое на этом свете? Разве глава государства, заботящийся о своем народе, мог приказать взорвать Иваньковское  и  Истринское  водохранилища для предотвращения продвижения немцев к Москве, предварительно не предупредив собственное население об эвакуации?                                                                                                                                                                       

Именно в результате этого десятки тысяч жителей  тридцати деревень поголовно были затоплены в лютый морозный день 26 ноября 1941 г. ледяной водой с осколками мелкого льда! Еще более худшая участь ждала москвичей, поскольку в случае провала обороны столицы, мстительный Сталин после эвакуации задумал полностью разрушить и затопить Москву, взорвав Химкинскую плотину.                                                                       

В том, что этот чудовищный план был бы осуществлен, сомневаться не приходится, особенно вспомнив судьбу исторического центра Киева, который после сдачи города немцам по приказу Сталина был взорван вместе с его жителями!  

Разве можно оправдать «отцовскую заботу» товарища Сталина о воинах Красной Армии, когда он посылал в бой сначала «черную пехоту», потом штрафбат и уже за ними красноармейцев! Чёрной пехотой  или «одноразовыми бойцами товарища Сталина» назывались беспомощные и больные люди, не представляющие никакой ценности для тирана и которых бросали в бой часто без оружия для живого прикрытия более «ценных»  соотечественников – бойцов Красной Армии. Этих несчастных людей называли также «черносвитниками», поскольку  среди них было много жителей областей Украины. Количество павших в боях этих обреченных  пехотинцев не поддается подсчету. Одновременно с этим Сталин не жалел красноармейцев , когда речь шла о том, чтобы по случаю очередной «красной даты» взять тот или иной город  ради показухи, которая   , к сожалению, часто  оборачивалась трагическими  последствиями и многочисленными  жертвами. Именно поэтому солдаты во время Великой Отечественной войны ненавидели  праздники (https://otari.mirtesen.ru/blog/43811178581/)!

И разве не кощунство,  когда  во время массовых  отступлений  в 1941 году  ,опасаясь что заключенные в тюрьмах СССР  встанут на сторону немцев, Сталин  приказал уничтожить многих из них. По некоторым данным непосредственно в тюрьмах тогда было уничтожено десятки  тысяч заключенных!

Что касается сталинской «тактики  выжженной земли»,  то подобный  метод применялся  и Петром I во время наступления шведской армии,  и Александром I  перед наступающей наполеоновской армией в 1812 году. Однако тогда это не принимало таких  жестоких и чудовищных   последствий для самого населения  как в войне с гитлеровцами,  когда часто  население оставалось без жилья в лютые морозы ! Кроме того,  в результате проведения сталинской «тактики выжженной земли» был , например ,  уничтожен Успенский собор Киево-Печерской лавры.                                                                                                                                                   

Однако еще более зловещим преступлением был преднамеренный взрыв Днепрогэса,  в результате чего было утоплено до 20 тыс.  советских военнослужащих  и до 80 тыс. гражданского населения, заранее неосведомленных о готовящем подрыве плотины ! Большинство историков,  а также  знаменитый  советский  диверсант  И. Старинов, подобную  кровавую тактику  Сталина считали  просто преступной  и бесполезной, так как потраченные силы можно было использовать с большей пользой, при этом обойдясь наименьшими жертвами!                         

Вот она – действительная и ужасающая цена  построения утопической сталинской социалистической эпохи! Сегодня все эти подлые и кровавые преступления палача народов Сталина могут оправдывать такие же кровожадные и безнравственные люди, как и сам Сталин!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !  

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