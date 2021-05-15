Божий помазанник, помазание на царство

Дух Господень подсказывает и учит того, на ком пребывает. Он указывает, что есть праведность, как ее сохранить и приумножить: «Вы не нуждаетесь в том, чтобы кто-то учил вас. Но само это помазание учит вас…» Слово «помазанник» очень часто можно встретить в Библии. На протяжении истории человечества у различных народов было много Божьих помазанников. Это были наставники, руководители, вожди, цари. Так кто же такой Божий помазанник? Это глубокий философский вопрос, с которым нам придется сегодня разобраться.

Кто такой помазанник Господень?

Господень помазанник представляет собой Божьего избранника, который лучше всего подходит для управления православной страной из множества других людей по Божественному предвидению. Он является избранным служителем Богу, ему Господь сообщает свою благодать и дает дары в помощь по управлению страной посредством церковных обрядов миропомазания на царство. Таким образом, Божий помазанник имеет пред Господом задачу, что заключается в таком управлении страной, что помогает всему народу быстрее и легче спасти свои души от погибели, стать ближе к Царствию небесному путем верной и жертвенной службы царю, то есть помазаннику Бога.

Благодать государя

Помазанник божий (царь) имеет благодать постигать цели, способы решения современных жизненных вопросов, а также тех, что осветляют далекое будущее станы.

Доказательство этой истины

Не всегда жизненные вопросы народа совпадают с требованиями православного государства, целью которого выступает спасение душ как в настоящее время, так и в будущем. Иногда потребности настоящего и далекого будущего являются противоположными, в этом случае только монарх, помазанник Божий, может разрешить данную проблему самым наилучшим способом. И всем во благо. Это и есть благодать государя и преподношения Господа Божьему помазаннику.

Если Бог является Добродетельным, он заботится о благополучии народа; если Бог Всеведущ, он предсказывает, кто из людей может самым лучшим образом править страной; если Господь Всемогущ, он делает так, чтобы человек, которого он выбрал, и его потомки были самыми подходящими для правления во все времена и в любом жизненном случае. Утверждая династию царей, Бог предоставляет ей помощь и попечительство, направляя в трудные времена монарха на правильные решения. Таким образом, Господь знает, что верная служба Его помазанника даст положительные результаты, улучшит качество жизни народа, создаст хорошие условия для спасения душ каждого из православных людей. Православная церковь же учит нас, что Господь есть Добродетель, он всеведущ и всемогущ. Поэтому именно он выбирает помазанника, который будет править государством.

Помазание в Библии

Помазание на царство выступает обрядом, при котором монарх, что вступает на трон, помазывается елеем (оливковым маслом) и миром (ароматическим маслом из нескольких трав) с целью подношения ему даров Господа для правильного управления государством. Первым примером из Библии является история Аарона, когда он возводился в сан первосвященника. Многократно в этой книге встречаются указания на помазание монархов, поэтому позже, при восшествии царя на престол, всегда проводился обряд помазания на царство, когда монарх получал благословение небес.

Помазание в православии

В православии этот обряд проводился патриархом, старшим епископом. Когда помазывали русских монархов, применяли сосуд, который принадлежал, по легенде, императору Октавину Августу и был потерян в 1917 году. Помазание на царство в православии не является одним из семи таинств церкви.

Характеристики помазания

Помазание – благословение небес. Оно дается не для собственных нужд, а для служения Всевышнему. Это сила, что дана для изменения в лучшую сторону, для способности принести духовные плоды. Плод, то есть конечный результат, имеет большое значение. Помазание дается для «созревания плода». Награда свыше будет предоставлена только за плоды, а не за само помазание. Независимо от размера помазания, награда воздастся за процент принесенного плода, поэтому кому было предоставлено много помазания, с того будет много спрашиваться. И Божий помазанник должен принести все 100% положительного результата.

Монарх и церковь

Служитель церкви, патриарх, не может править народами государства. Если он провозгласит себя царем, то осквернит чистоту веры, так как признает право тех, кто ложно верит в Господа, на спасение душ. Поэтому государь является выше патриарха, православные каноны дают ему власть назначать и снимать патриарха и епископов. Божий помазанник несет ответственность перед Богом, людскому суду он не подсуден.

Русский православный царь

После обряда помазания, когда святой дух преподносит дары Господа государю, русский православный царь становится так называемым мужем своего народа, а народ образно становится его женой. По этой причине коронация имеет название "венчание на царство". Таким образом, между царем и его подданными возникают "супружеские отношения", которые в православии должны протекать строго по заповедям. Это значит, что в Боге должны быть и монарх, и народ. Ни царь не может существовать без народа, ни народ без царя в Господе. Так, мы видим построение линии власти от Всевышнего к народу через помазанника – монарха. Царь может спасти свой народ от греха, направив его вектор на себя, если на то будет воля Божья, согласие самого государя и отсутствие подобного греха на самом монархе.

Люди и Господь

Бог не отрицает наличие иного источника власти, отличного от себя, власти от народа как результат свободного их выбора. Господь не будет противиться, если человек выбирает жизнь и власть без Всевышнего. Именно поэтому не всякая власть дается от Бога. Единство Господа и человека всегда идет через помазанника, отсутствие которого делает невозможным получение благодати. Если святой дух не коснулся помазанника, Всевышний оставляет народ на произвол судьбы, без своей поддержки.

Истина царской власти помазанника Божьего

Помазанник Божий является олицетворением Иисуса на земле, данным Богом спасителем-мессией. Его руками Всевышний спасает избранный народ и земную Церковь от истребления сатаной, как духовного, так и физического. Он олицетворяет живое орудие в руках Господних. Именно руками царя Бог защищает свое наследие от врагов, что убивают тело и душу, и удерживает от грехов, применяя как силу слова, так и силу меча. Церковь говорит, что нужно молиться о царе-помазаннике, так как это христианский долг всех людей. Если отвергать законного помазанника Божьего, то не будет возможности совершить поступок веры по отклонению сатаны. Отсутствие молитвы об избраннике Господнем – путь к антихристу. Тот, кто отвергает помазанника Божьего, попадает в лапы сатаны, который своими руками создаст пародию на Вселенскую Православную Империю, то есть царство антихриста. Тому государству и его народу, что уверовали и приняли своего царя, уготовано воскресение и победа над всеми врагами.

Таким образом, помазанник Божий является царем избранного Всевышним народа. Он возводится на престол государства, чей народ выбрал Господь, и представляет собой Главу воинствующей Христовой Церкви. Православный царь – отец народа, его начальник, доброжелатель и защитник. Где есть глава государства, там есть и порядок, а из-за его потери часто бывают беды. И как в семье не может быть более одного отца, так и в государстве не может быть больше одного правителя.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2214049207010200138/

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