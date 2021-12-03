Размер пенсии в России и других странах – на каком мы месте в мире?

В странах с слаборазвитой или нерыночной экономикой, тоталитарных и авторитарных режимах - пожилые люди, как правило, уже мало интересуют властей и считаются обузой для государства.

В странах с развитой экономикой пенсия позволяет гражданам не только совершать необходимые каждодневные покупки товаров первой необходимости, но и тратить деньги на качественное лечение, дорогостоящие вещи, отдых и путешествия. То есть, в таких странах пожилые люди не оказываются на задворках общественной жизни и чувствуют себя полноценными членами общества.

Пенсия – это денежные средства, которые государство выплачивает пожилым людям по достижении ими установленного в той или иной стране пенсионного возраста. Государство платит пенсии, как правило, за счёт денежных отчислений, полученных с доходов граждан, когда они молоды, здоровы и работают. Полученные у молодых людей деньги, государство концентрирует в специальном фонде, «крутит» эти деньги, вкладывая в экономику и инвестируя в перспективные отрасли. В итоге, пенсионные накопления с годами преумножаются и распределяются между пожилыми людьми в виде пенсионных выплат (пенсии).

Пенсия в восточных странах:

Размер пенсии в США и Канаде:

В США средний размер пенсии составляет около 1500$.

В Канаде пенсионеры получают около 800$.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Спасибо автору за интересную и познавательную статью.Вместе с тем, прочитав эту статью, ясно осознаешь всю бездарность и утопию марксизма -ленинизма , которая кроме жертв и бед не принесла ни одной стране мира благополучие и процветание ! Безусловно, можно было бы также назвать эту статью "Нищие пенсионеры богатейшей страны мира"!

Кроме того, читая эту статью, невольно задаешься вопросом — стоило ли устраивать октябрьский переворот, уничтожая и устраивая геноцид своему народу , если сегодня мы оказались в таком нищенском положении?Несомненно, большевики создали Великую Державу, но за счёт: голода, страданий, убийства царской семьи, чудовищной гражданской войны, разрушения церквей, гибели и геноцида миллионов людей, и т.д . Безусловно, все эти жертвы можно было хоть как-то еще оправдать, если этот утопический строй со временем не рухнул бы как карточный домик!

Само собой, сторонники большевиков однозначно возлагают вину за это в первую очередь на последующих якобы бездарных руководителей советского государства, но не могли же они все быть таковыми, тем более что их «выбирал» непосредственно «счастливый» советский народ!В этом отношении вызывает возмущение, когда слушаешь некоторых нерадивых историков и людей , которые считают, что если бы не большевики, то русский народ не достиг бы таких высот! Выходит, что страну таких гениев, как Пушкин, Лермонтов, Ломоносов, Достоевский и т. д. населяет умственно отсталый, дикий и нецивилизованный русский народ, неспособный к прогрессивному эволюционному развитию. Неужели, Великая Российская Империя и далее не смогла бы успешно развиваться обычным эволюционным путем развития как это было во многих прогрессивных странах?

Всего несколько лет понадобилось Ленину, чтобы не только свалить Россию в яму, но внедрить в сознание людей крепостнический строй, духовное рабство и порабощение. В первую очередь большевики во главе с Лениным и Сталиным парализовали сознание советского человека, данное богом, и тем самым приостановили его восхождение к высотам цивилизации. Порой трудно понять , как так получилось, что кровожадные большевики так просто согнул в три погибели великую нацию? Почему русский народ так легко превратился в духовных рабов, а в среде этих рабов Ленин и Сталин стали Богами?

К сожалению, до сих пор Россия после этого коммунистического эксперимента так и не пришла в себя и россияне, имея богатейшей природные ресурсы и огромную территории, все еще живут бедно, с ностальгией вспоминая виртуальный социализм. А ведь если бы не октябрьский переворот, уверен, сегодня русский народ был бы самым богатым, процветающим и одним из самых многочисленных в мире! Ведь недаром великий русский ученый и общественный деятель Дмитрий Иванович Менделеев в своем труде „К познанию России“,всесторонне проанализировав демографическое и экономическое положение Российской империи, утверждал, что к 2000 году население России будет 600 миллионов человек!

Сегодня только слабоумные люди не могут понять, что товарищи коммунисты 70 лет подкармливали нас, чтобы мы создавали "общенародную" собственность, а потом, когда они поняли, что этот виртуальный строй все равно разрушится, сами поделили эту собственность между собой путем приватизации. Посмотрите у кого теперь в руках большая часть богатства СССР и вы сразу поймете, для кого в семнадцатом году выстрелила Аврора. Именно горбачевы , ельцины, чубайсы и прочие, обрушили СССР и прибрали к рукам всю "общенародную" собственность, возродив новый класс буржуазии, составляющий костяк сегодняшней "пятой колоны"!

Необходимо ,наконец-то, понять, что СССР не смог бы разрушить товарищ Горбачев, если бы для этого не было общественно-политических предпосылок и сама несостоятельность выбранного пути развития. Ведь именно поэтому не рухнул западный путь развития,на протяжении многих веков следовавший по пути эволюционных преобразований общества от первобытнообщинного строя к феодализму, к капитализму и далее. Только развитый капитализм может перейти в социализм, как это произошло в Швеции, ибо только подобный социализм на сегодняшний день является наиболее успешной и оправданной формой развития человечества. Именно к этой форме развития человечества вновь постепенно возвращается Матушка-Россия!

Именно этой концепции придерживался умеренный марксист Э. Бернштейн, убедительно доказавший , что ,одержав политические и экономические победы, капитализм сам непосредственно трансформируется в социализм! Поскольку концепция Бернштейна сегодня однозначно подтвердилась, то именно его надо считать величайший философом и мыслителем современности, а не лжеученых и бездарных революционеров Маркса, Энгельса и Ленина, философская концепция которых предполагала кровавую пролетарскую революцию!

К сожалению, Россия эволюционным путем развития смогла дойти только до начальных форм капитализма, а далее , чтобы приостановить её дальнейшее развитие и процветание, Запад с помощью большевиков спланировал и осуществил октябрьский переворот, результатом которого стала неслыханная братоубийственная гражданская война, геноцид народа,развал экономики, в результате чего страна оказалась в тупике(https://otari.mirtesen.ru/blog/43703756663/).

Справедливости ради, надо отметить, что октябрьские события изменили саму модель развития капитализма, заставив его пойти по иному, значительно более демократичному и социализированному пути развития (выходит, что большевиков за октябрьские события в семнадцатом должны больше благодарить западные ,а не российские трудящиеся!).В этом отношении стоит прислушаться к словам бывшего генерального секретаря Испанской компартии Сантьяго Каррильо «У вас, по-моему, просто не отдают себе отчёта в том, что Октябрьская революция дала гораздо больше народам за пределами СССР, чем народам вашей страны. Из страха, что она вызовет цепную реакцию, капитализм был вынужден сделать столько социальных уступок, что они модифицировали систему. Сегодня многие страны капиталистичны, однако уровень благосостояния там высочайший и человека там не оставят в беде., Чем такое хуже, чем социалистическое устройство?».Вот из-за чего в вышеприведенном списке пенсий бывшие постсоветские страны и Россия занимают самые позорные места!

Дорогие мои, в 1991 году произошла революция, в результате чего социализм с гарантированным правом на труд, отдых, образование, медицину закончился. Его больше нет, поскольку ресурсы страны не безграничны и эта лафа в обедневшей стране утопического социализма ( бесплатное образование , медицина , жилье и т. д.) не могла продолжаться вечно. Поймите же ,наконец-то, что бесплатный сыр только в мышеловке!Не вызывает сомнений, что если бы этот «виртуальный социалистический строй» не рухнул, то товарищи коммунисты ,кормя и поя союзные республик и различные коммунистические партии во всем мире, однозначно разорили бы Матушку-Россию ! Ни одной стране мира не удалось построить идеальное и полностью справедливое общество, такой страны пока просто не существует. Только безнадежные идеалисты и завистливые неудачники могут верить в то, что можно построить общество, где все будут равны. Один раз такое «идеальное» общество уже построили большевистские фанатики и что из этого получилось мы все хорошо видим.Как тут не вспомнить слова великого Бисмарка «Если Вы хотите построить социализм, то выберите страну, которую не жалко»!

Немаловажно , что теперь в России не социализм , не капитализм, а что-то непонятное. Должно пройти еще много времени , чтобы полностью отказаться от советского прошлого и построить справедливое и процветающее общество. Пока же этого не произойдет, никакой президент не сможет изменить экономику и внутреннее положение страны , даже Путин. Если же россияне опять совершат ошибку и захотят построить социализм , минуя развитый капитализм (т.е. опять нарушат эволюционное развитие общества ),то они обрекут себя опять на голод и нищету . Безусловно, второй подобный кровавый и разрушительный переворот Матушка-Россия точно уже не перенесет и очутится на задворках истории !Именно поэтому россияне должны полностью отказаться от кровавого советского прошлого и примитивного советского мышления и только тогда они смогут построить процветающее современное общество и жить так , как подобает людям , населяющим столь богатую природными ресурсами Великую страну !

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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