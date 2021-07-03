20 самых сексуальных звездных ягодиц

Полноту женских ягодиц мужчины ценили во все времена. Лицо, ноги и грудь, конечно, сводят с ума, но вот красивая попа привлекает внимание куда больше. Сегодня голливудские красотки поражают нас не только своими многочисленными талантами, но и аппетитными и выдающимися формами сзади.

Ники Минаж

Неудивительно, что альбом Ники Минаж Anaconda взлетел в мировых чартах, вы видели вообще обложку? Раньше на Минаж обращали внимание за ее яркий стиль, частую смену цвета волос и выдающуюся грудь. Как только Ники смыла с себя тонны кислотной краски, мир убедился, что у нее еще и великолепная попа. Теперь это ее визитная карточка.

Дженнифер Лав Хьюитт

Звезда 1990‑х заслужила любовь зрителей видом соседской девчонки с большой грудью, но со временем ее попа тоже стала привлекать внимание. После того как Лав Хьюитт родила ребенка и перекочевала из большого кино в сериалы, ее наряды стали более соблазнительными и обтягивающими, и мы знаем, что попа у нее тоже потрясающая.

Бейонсе

Певица, актриса, обладательница нескольких Grammy и просто поп-икона Бейонсе всегда была знаменита своей невероятной иконической попой. Она выбирает наряды так, чтобы эта часть ее тела смотрелась выигрышно. На концертах она умело сочетает это с невероятной энергией. Прекрасно, не так ли? Прекрасно, не так ли?

Деми Ловато

Деми Ловато из тех, кто стал звездой еще ребенком. Сейчас она ролевая модель для подростков, ведь она учит любить себя таким, какой ты есть. В фотосессии для журнала Vanity Fair она обнажила свою заднюю часть без всякой ретуши, чтобы доказать, что естественность красива.

Ферджи

Ферджи тоже была ребенком-звездой, она выросла в красивую женщину и вокалистку группы Black Eyed Peas, а потом стала успешной сольной исполнительницей. У нее красивые длинные волосы, бездонные глаза и подтянутая попа, по которой сходят с ума все мужчины на планете.

Кристина Агилера

Стиль Кристины Агилеры менялся быстро и кардинально. Сначала она была романтичной барышней, стройной, как тростинка. Потом агрессивной загорелой секс-бомбой с пирсингом, потом классической голливудской блондинкой из 1950‑х, а затем привлекательной дивой в теле. Именно в этом виде нам нравится ее пухлая и аппетитная попа.

Тараджи П. Хенсон

Чуть ли не любую фразу звезды сериала «Империя» можно отлить в граните. Куки Лайон дерзкая, расчетливая, она остра на язык и невероятно сексуальна. Вспомните сцену, когда Куки пришла в ресторан в сексуальном белье, которое спрятала под шубой. Она-то думала, что Люциус пригласил ее на свидание, а это оказался семейный ужин, где Куки поставили перед фактом, что Люциус обручился с Аникой. Когда Куки эпично покинула это торжество, она задрала шубу, повернулась задом и крикнула: «Аника, вот, это — задница!»

Мэрайя Кэри

Внешность Мэрайи так же прекрасна, как и ее голос. Кто-то говорил, что она сделала пластическую операцию и вставила в попу импланты, но мы уверены, что это клевета ее завистников.

Шакира

С самого начала карьеры Шакиры ее попа стала ее визитной карточкой. Шакира сама занимается постановкой хореографии в своих клипах и на концертах, и она старается, чтобы движений с попой было как можно больше.

Белла Торн

Как только Белле исполнилось восемнадцать, юную актрису стали наперебой приглашать в большое кино. Рыжеволосая бестия уже сейчас блистает на красных ковровых дорожках и набирает миллионы подписчиков в Instagram. Что же будет дальше?

Рианна

Прошло уже то время, когда Рианна пела милые песенки про зонтик и встречалась с Крисом Брауном. Сегодня Рианна одна из самых востребованных певиц. Она стала для многих иконой стиля, а ее задница — национальным достоянием и родного Барбадоса, и уже всех США.

Игги Азалия

Когда впервые видишь Игги, то думаешь: «У белой девчонки не может быть такой задницы!» Более того, молодая рэперша так умело управляется со своими драгоценными булочками, что нет сомнений — они настоящие. Да, Игги недавно увеличила грудь, но лишь для того, чтобы она симметрично смотрелась с внушительной попой.

Джессика Бил

Джессике было лишь семнадцать, когда она перечеркнула образ хорошей девочки и снялась в откровенной фотосессии. С тех пор Джессика выбирает откровенные наряды и показывает не только грудь, как в той фотосессии, но и попу, которая у нее удалась на славу. Джессика известна тем, что регулярно занимается спортом, проводит буквально часы в спортзале. Так что неудивительно, что ее подтянутая попа так будоражит.

Серена Уильямс

У первой ракетки мира Серены Уильямс чемпионских титулов больше, чем вы можете сосчитать. Но лишь на теннисном корте она агрессивная и жестокая. На красной ковровой дорожке она щеголяет в обтягивающих нарядах, которые выгодно подчеркивают ее мускулистую попу.

Леди Гага

Эксцентричная певица любит эпатировать публику своими нарядами. В прошлом году она снялась в сериале «Американская история ужасов», за роль в котором получила премию «Золотой глобус». Теперь Леди Гага выбирает уже более закрытые наряды, но мы-то насмотрелись на ее сдобренную итальянской пастой попу в рваных колготках в сеточку.

Ева Мендес

В фильме The Spirit есть потрясающий момент, когда Ева Мендес сбрасывает с себя полотенце. С тех пор она стала секс-символом. В этой женщине всё идеально, в том числе ее смуглая упругая попа.

Дженнифер Лопес

Великолепной Дженнифер Лопес сорок шесть лет, но она выглядит как никогда прекрасно. Она не дает забывать поклонникам ягодиц, что именно она когда-то ввела моду на эту часть тела в музыкальной индустрии. Она спела с Игги Азалией, где на молодую певицу Игги даже не успеваешь взглянуть, настолько Лопес хороша.

Кристина Хендрикс

Рыжеволосая секс-бомба из сериала «Безумцы» в первой же серии увлекла зрителей своей необъятной грудью. Все только и смотрели на ее грудь в кадре до тех пор, пока героиня Кристины Хендрикс не нагнулась. Там уж было не до груди.

София Вергара

Звезда «Американской семейки» шутит так, что еле ползаешь от смеха. Но нельзя не заметить, насколько Вергара красива. Что может быть лучше красивой женщины с хорошим чувством юмора? Длинные волосы, обворожительная улыбка и большая грудь так прекрасны, что не сразу замечаешь, какая же у Вергары великолепная задница.

Ким Кардашьян