Для чего золотая фольга на бутылке шампанского

Шампанское с "волшебными" пузырьками является неизменным атрибутом любого торжества. Согласно Мадридскому договору 1891 года, в Европе бренд "шампанское" защищен законом как название игристого вина, которое производится только во французской провинции Шампань. Вина из региона Шампань начали делать еще в Средневековье. Первыми напиток полюбили королевские особы Франции. Значительный вклад в развитие производства шампанского внес французский монах-бенедиктинец Пьер Периньон - одна из самых дорогих и известных марок шампанского "Дом Периньон" названа в его честь. Именно Периньон стал разливать вина в бутылки, что позволяло сдерживать углекислый газ, ранее взрывавший бочки, и делать затычки из коры пробкового дуба.



Использование бутылок из толстого стекла, а также пробок из пробкового дерева позволило решить проблему со взрывающимися бочками и снизить вызванные этим потери. Хранить игристое вино стало существенно проще. Но решение одной проблемы привело к появлению другой. Крысы всегда представляли большую проблему для сельскохозяйственных отраслей. Но виноделов это почти не касалось. Пока не появились бутылки, укупоренные деревянными пробками, которые фиксировались бечевкой. Это стало привлекать крыс.

Перегрызенные бечевки и поврежденные пробки привели к тому, что потери вина опять возросли. Причем бутылки, взрывающиеся на полке рядом с такими же емкостями, зачастую вызывали настоящую «цепную реакцию», из-за чего в негодность приходило все содержимое погреба.

Оборачивать верхнюю часть бутылки в металлическую фольгу догадались в XVIII веке. Этот материал надежно защищал и пробку, и бечевку, а своим шуршанием отпугивал крыс, которые хотели с ним расправиться. Первоначально в фольгу добавлялся крысиный яд, чтобы крысы не просто пугались. Но из-за опасности отравления и попадания токсинов в вино от этой технологии отказались. С появлением тонкой и прочной проволоки для фиксации пробки , которая называется мюзле, надобность в фольге и вовсе исчезла, но ее сохранили как традиционный элемент декора бутылки.Кстати , идея использования мюзле пришла в голову тому же французскому монаху-бенедиктинцу Пьеру Периньону.

Важно также знать, что хорошее шампанское остается газированным в бокале в течение 10-12 часов. По закону Франции, игристые вина из Шампани не могут поставляться на рынок, если их выдержка составляет менее 1,5 лет.Кстати, чем мельче пузырьки в игристом вине, тем оно качественнее и вкуснее. Кстати, летящая пробка от бутылки шампанского может развивать скорость до 100 км/ч. Недаром родилось устойчивое выражение: "Вылететь, как пробка из бутылки".

Не рекомендуют использовать хрусталь для подачи шампанского, так как свинец, содержащийся в стекле, искажает вкус напитка. Не следует заполнять бокал целиком: фужеры наполняют на две трети объема. Шампанское подается охлажденным, лучшая температура плюс 7 °C. Чтобы шампанское сохранило свои вкусовые качества, его нужно открывать осторожно, чтобы бутылка издала лишь небольшой хлопок. Громкий "выстрел" способствует быстрому испарению углекислоты.