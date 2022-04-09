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«Благодарный» король. Опасно иметь красивую жену

2-я половина V века н.э. Англия

В битве у горы Дамен армия короля бриттов Утер Пендрагона, благодаря Горлою, наместнику Корнубии, фактически уничтожила армию саксов, которая явилась из Германии завоевывать Англию.

«Благодарный» король. Опасно иметь красивую жену

По случаю этой победы король Утер Пендрагон устроил в Лондоне большой пир. Пир был назначен на день Пасхи, чтобы сразу отпраздновать, как победу, так и церковный праздник. На этот праздник король пригласил всех своих наместников и военачальников с их женами и детьми. Среди прочих прибыл на праздник и Горлой, который впервые привез к королевскому двору свою жену Ингерну.

Ингерна выделялась своей красотой среди прочих женщин. Когда король увидел ее, он загорелся страстью к этой красавице и стал оказывать ей повышенные знаки внимания. То отправлял ей всевозможные кушанья, то золотые кубки с вином (при этом кубки дарились Ингерне), то обращался к ней с разговорами и шутками.

Когда это заметил Горлой, он во избежание непоправимого, покинул двор и увез с собой супругу.

Короля при этом о своем отъезде в известность он не поставил.

Разъяренный Утер Пендрагон послал гонцов в Корнубию с требованием Горлою немедленно прибыть с женой в Лондон и принести свои извинения королю за свой хамский (с точки зрения этикета) поступок.

Горлой проигнорировал это требование короля. Тогда король послал гонцов с угрозами, обещая разорить всю Корнубию, если он не приедет в Лондон.

Горлой отказал королю.

Утер Пендрагон собрал большую армию и пошел на Корнубию.

Горлой, у которого воинов было много меньше, чем у короля, послал за помощью в Ибернию, чей правитель враждовал с Утер Пендрагоном, жену отправил в неприступную город-крепость Тинтаголь, расположенную на берегу моря на юге полуострова Корнуол, а сам заперся в крепости Димилион на том же полуострове.

Король осадил Димилион. Через несколько дней сам он с небольшим отрядом выступил к Тинтаголю. Утер Пендрагон переодел своих воинов в одежды воинов Горлоя. Сам же загримировался под него. К городу отряд псевдо Горлоя подошел под вечер. Охрана ворот города, не разобравшись, что это обман, пустила псевдо Горлоя в город.

Так была захвачена неприступная крепость Тинтаголь и угодила в плен к королю красавица Ингерна.

«Благодарный» король. Опасно иметь красивую жену

Пока король был занят захватом Тинтаголя, весть о том, что Утера Пендрагона нет в войсках дошла до Горлоя. Тот предпринял попытку прорваться из окружения и выйти из осажденной крепости. В развернувшемся сражении Горлой пал одним из первых, после чего перебили большую часть его воинов и полностью разграбили крепость.

Так король Утер Пендрагон «отблагодарил» человека, который спас его королевство от завоевания его саксами.

Позднее он женился на Ингерне и сделал ее королевой.                                                                                     

Гальфрид Монмутский

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