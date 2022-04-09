«Благодарный» король. Опасно иметь красивую жену

2-я половина V века н.э. Англия

В битве у горы Дамен армия короля бриттов Утер Пендрагона, благодаря Горлою, наместнику Корнубии, фактически уничтожила армию саксов, которая явилась из Германии завоевывать Англию.

По случаю этой победы король Утер Пендрагон устроил в Лондоне большой пир. Пир был назначен на день Пасхи, чтобы сразу отпраздновать, как победу, так и церковный праздник. На этот праздник король пригласил всех своих наместников и военачальников с их женами и детьми. Среди прочих прибыл на праздник и Горлой, который впервые привез к королевскому двору свою жену Ингерну.

Ингерна выделялась своей красотой среди прочих женщин. Когда король увидел ее, он загорелся страстью к этой красавице и стал оказывать ей повышенные знаки внимания. То отправлял ей всевозможные кушанья, то золотые кубки с вином (при этом кубки дарились Ингерне), то обращался к ней с разговорами и шутками.

Когда это заметил Горлой, он во избежание непоправимого, покинул двор и увез с собой супругу.

Короля при этом о своем отъезде в известность он не поставил.

Разъяренный Утер Пендрагон послал гонцов в Корнубию с требованием Горлою немедленно прибыть с женой в Лондон и принести свои извинения королю за свой хамский (с точки зрения этикета) поступок.

Горлой проигнорировал это требование короля. Тогда король послал гонцов с угрозами, обещая разорить всю Корнубию, если он не приедет в Лондон.

Горлой отказал королю.

Утер Пендрагон собрал большую армию и пошел на Корнубию.

Горлой, у которого воинов было много меньше, чем у короля, послал за помощью в Ибернию, чей правитель враждовал с Утер Пендрагоном, жену отправил в неприступную город-крепость Тинтаголь, расположенную на берегу моря на юге полуострова Корнуол, а сам заперся в крепости Димилион на том же полуострове.

Король осадил Димилион. Через несколько дней сам он с небольшим отрядом выступил к Тинтаголю. Утер Пендрагон переодел своих воинов в одежды воинов Горлоя. Сам же загримировался под него. К городу отряд псевдо Горлоя подошел под вечер. Охрана ворот города, не разобравшись, что это обман, пустила псевдо Горлоя в город.

Так была захвачена неприступная крепость Тинтаголь и угодила в плен к королю красавица Ингерна.

Пока король был занят захватом Тинтаголя, весть о том, что Утера Пендрагона нет в войсках дошла до Горлоя. Тот предпринял попытку прорваться из окружения и выйти из осажденной крепости. В развернувшемся сражении Горлой пал одним из первых, после чего перебили большую часть его воинов и полностью разграбили крепость.

Так король Утер Пендрагон «отблагодарил» человека, который спас его королевство от завоевания его саксами.

Позднее он женился на Ингерне и сделал ее королевой.

Гальфрид Монмутский

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