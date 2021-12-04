Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Уважаемые друзья! Часто в различных источниках можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать.А ведь ,бесспорно, классный анекдот должен быть краткий и с элементом непредсказуемости, способный поднятию настроения! Именно поэтому хочу предложить вашему вниманию подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари ".

Смейтесь на здоровье !

— Роза я куплю тебе… кольцо с бриллиантом… А потом шубу

норковую, А потом яхту… А потом…

— Слушай купи…, хотя бы стакан сока… — РАДОСТЬ ЗАПИТЬ!!! — Милый, ты не видел книгу «Как прожить до ста лет»?

— Я ее сжег!

— Зачем?

— Твоя мама хотела ее прочитать!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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