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Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Уважаемые друзья! Часто в различных источниках  можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать.А ведь ,бесспорно, классный анекдот должен быть краткий и с элементом непредсказуемости, способный поднятию настроения! Именно поэтому  хочу предложить вашему вниманию  подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари ".

                                               Смейтесь на здоровье !

Малоизвестные факты о семейной жизни древних римлян
Малоизвестные факты о семейной жизни древних римлян

— Роза я куплю тебе… кольцо с бриллиантом… А потом шубу
    норковую, А потом яхту… А потом…
— Слушай купи…, хотя бы стакан сока… — РАДОСТЬ ЗАПИТЬ!!!                                                                                

— Милый, ты не видел книгу «Как прожить до ста лет»?
— Я ее сжег!
— Зачем?
— Твоя мама хотела ее прочитать!

Малоизвестные факты о семейной жизни древних римлян
Малоизвестные факты о семейной жизни древних римлян
Малоизвестные факты о семейной жизни древних римлян
Малоизвестные факты о семейной жизни древних римлян
Малоизвестные факты о семейной жизни древних римлян
Малоизвестные факты о семейной жизни древних римлян
Малоизвестные факты о семейной жизни древних римлян
Малоизвестные факты о семейной жизни древних римлян

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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