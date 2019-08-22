Тайна гибели Гагарина

Почти полвека тому назад — 27 марта 1968 года Юрий Алексеевич Гагарин, первый человек планеты Земля, побывавший в космосе, погиб в авиационной катастрофе. В СССР был объявлен общегосударственный траур — первый случай в советской истории, когда траур объявлялся в связи со смертью человека, не являвшегося на этот момент действующим главой государства.

Однако судьба первого человека в космосе по-прежнему окутана тайной: спустя сорок лет после его трагической ранней смерти, никто так и не знает, как и почему погиб Гагарин. По официальным выводам государственной комиссии экипаж из-за изменившейся в полёте воздушной обстановки совершил резкий манёвр и сорвался в штопор, который лётчикам не удалось устранить, в результате чего самолёт столкнулся с землёй и экипаж погиб. Неисправностей техники обнаружено не было.

Космонавт генерал-майор авиации Алексей Архипович Леонов считает, что Юрий Гагарин и Владимир Серегин погибли в результате того, что рядом с их самолетом прошел другой самолет – Су-15. Его пилот, не видя Гагарина, опустился ниже 400 метров под облака, включил форсаж и пролетел рядом, на расстоянии 10-15 метров на скорости звука, в результате чего был перевернут самолет Гагарина и Серегина.

Однако этот факт почему-то советское правительство предпочло скрыть.

Генерал-лейтенант авиации Степан Анастасович Микоян, заслуженный летчик-испытатель СССР, считал, что попадание самолета Серегина и Гагарина в след проходящего самолета крайне маловероятно. По мнению Микояна, скорее всего самолет столкнулся с посторонним неизвестным объектом. В пользу этой версии, по мнению Микояна, говорило то, что стрелка прибора, показывающего разницу между давлением внутри кабины и снаружи, замерла на отметке в −0,01 атмосферы. То есть, герметичность кабины была нарушена еще до того, как произошло столкновение самолета с землей.

Но есть и еще один аспект гибели первого космонавта, который, тем не менее, нельзя упускать. Известно, что как только произошла катастрофа, была создана отдельная специальная комиссия Комитета государственной безопасности СССР, которая выявила многочисленные грубые нарушения в работе аэродрома. Однако полный отчёт госкомиссии был засекречен и оставался таковым на протяжении 43 лет – до 2011 года.

Помимо версий, выдвигавшихся профессиональными летчиками и авиационными инженерами, и тогда, и сейчас широко распространены «народные» версии гибели Юрия Гагарина, которые имеют самое разное и порой совершенно причудливое содержание. Что поделаешь всенародная любовь к первому космонавту была столь велика, что тысячи советских людей отказывались верить в его гибель в авиакатастрофе, считая , что такой человек не мог погибнуть «так банально».

Например, «в народе» рассуждали о том, что Серегин и Гагарин якобы полетели выпившими, употребив по стакану водки. Но эта сомнительная версия была опровергнута результатами экспертизы – алкоголь и иные вещества в крови и останках погибших летчиков обнаружены не были.

Одна из самых же популярных гипотез в народе была связана с заключением Юрия Гагарина в психиатрическую больницу в связи с его конфликтом с представителями правящей верхушки СССР.Эта версия возникла вследствие взаимоотношения Гагарина с Брежневым . Хотя у космонавта были отличные отношения с Никитой Хрущевым, возглавлявшим государство в то время, когда состоялся исторический полет, его отношения с Брежневым были гораздо прохладнее. Говорят, советского лидера раздражала слава Гагарина, поскольку на общественных мероприятиях он чувствовал себя оттесненным на второй план. Кроме того, Брежнев считал Гагарина созданием человека, которого он сверг. Существуют также предположения, что партийные чиновники все больше и больше стыдились поведения Гагарина под влиянием алкоголя и якобы его распутства.

«Масла в огонь» приверженцам конспирологической гипотезы «пропажи» Юрия Гагарина подлила знаменитая болгарская предсказательница Ванга, заявившая, что Гагарин жив и не погиб , а "был взят"(на небо) . По поводу того, кем и куда, опять-таки предлагались варианты: инопланетянами или американскими спецслужбами.



Вместе с тем много слухов возникло во время захоронения урны с прахом Юрия Гагарина в кремлевской стене на Красной Площади, когда очевидцы утверждали , что процедура погребения праха первого космонавта была несопоставима с его обожествлением при его жизни, в результате чего у многих присутствующих возникло впечатление, что хоронили в этой стене вовсе не Гагарина.Когда же в толпе один из зевак крикнул: «Почему первый космонавт погиб, как допустили?», его сразу увели сотрудники КГБ.

После трагической гибели Гагарина, многие стремятся узнать правду о гибели первого космонавта планеты , однако точная причина его гибели до сих пор пока неизвестна. Даже неясно, узнаем ли мы когда-нибудь правду о смерти Гагарина, человека, который отважился отправиться туда, где до него в буквальном смысле не бывал ни один человек.



