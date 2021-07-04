Оборона Ленинграда: зачем Георгий Жуков взял в заложники семьи своих подчиненных

Захват Ленинграда немецкое командование и лично Адольф Гитлер рассматривали не просто как ключевую с военной точки зрения цель – всё-таки город был крупным промышленным центром СССР, но и считали его главным условием моральной победы над советским народом. Но они просчитались.

Удар по символу революции

«[С захватом Ленинграда] будет утрачен один из символов революции, являвшийся наиболее важным для русского народа на протяжении последних 24 лет, и дух славянского народа в результате тяжелого воздействия боев будет серьёзно подорван, а с падением Ленинграда может наступить полная катастрофа», — заявлял фюрер в июле 1941-го, посещая штаб группы армии «Север».

Впрочем, отдавалось должное и стратегическому значению оборонительного рубежа. В Берлине понимали, что пока немцы не соединятся с финнами и не возьмут Ленинград в кольцо, говорить об успешном наступлении на Москву будет преждевременно. Именно поэтому в подписанной Гитлером 6 сентября директиве об атаке на столицу СССР войскам первым делом предписывалось окружить в районе города на Неве советскую армию, а затем не позднее 15 сентября передать группе «Центр» часть своих механизированных войск и авиационных соединений.

Поначалу у нацистов всё складывалось успешно. Уже 8 сентября, после того как пал Шлиссельбург (Петрокрепость) и под контроль был взят исток Невы, Ленинград был блокирован с суши. Стремясь развить успех, командующий «Севера» генерал Фон Лееб 10 сентября предпринл наступление и прорвал оборону в пригородах. Чтобы хоть что-то противопоставить захватчикам, приказом Ставки Верховного главного командования ответственным за Ленинградский фронт назначается Георгий Жуков, только-только руководивший не очень успешно закончившейся Ельнинской операцией.

Под страхом смерти

«Положение, сложившееся под Ленинградом, Сталин в тот момент оценивал как катастрофическое. Однажды он даже употребил слово «безнадёжное». Он говорил, что, видимо, пройдёт ещё несколько дней, и Ленинград придётся считать потерянным», — вспоминал позднее маршал в беседе с военным корреспондентом Константином Симоновым.

Руководство города уже готовилось взрывать основные заводы, военные начальники – топить корабли Балтийского флота. Фон Лееб же продолжал успешные действия на подступах к городу. 17 сентября немецкие войска прорвались к Финскому заливу, отрезав часть 8-й армии от основных сил. Через день нацисты захватили Пушкин, Красное Село и Слуцк.

Переломить ситуацию, пожалуй, могла только нечеловеческая воля. Пытаясь прекратить самовольное отступление, Жуков 17 сентября отдаёт военным советам 42-й и 55-й армий приказ №0064:

«Учитывая особо важное значение в обороне Южной части Ленинграда рубежа: Лигово, Кискино, Верх. Койрово, Пулковских высот, района Московская Славянка, Шушары, Колпино, военный совет Ленинградского фронта приказывает объявить всему командному, политическому и рядовому составу, обороняющему указанный рубеж, что за оставление без письменного приказа Военного совета армии указанного рубежа, все командиры, политработники и бойцы подлежат немедленному расстрелу».

22 сентября он отправляет схожую по смыслу телеграмму командованию 8-армии: «Предупредить командиров всех степеней, что они за самовольное оставление Петергофа будут расстреляны, как трусы и изменники. Всем объявить – ни одного шагу назад».

«Жуков был ужасен в те сентябрьские дни. По-другому не скажешь. Он угрожал командирам расстрелом, увольнял налево и направо, требовал только одного: атаковать, атаковать, атаковать!» — признавал историк Гаррисон Солсбери.

Цена и так велика

По данным некоторых историков, в порыве хоть как-то изменить ситуацию, Жуков даже отправил войскам Ленинградского фронта шифрограмму №4976, в которой потребовал «разъяснить всему личному составу, что все семьи сдавшихся врагу будут расстреляны и по возвращении из плена они также будут все расстреляны». Упоминание об этом документе, пожалуй, остаётся самым спорным моментом тех дней.

О существовании послания упоминали некоторые историки и публицисты: Борис Соколов, Марк Солонин, Владимир Резун. Однако в открытом доступе телеграммы нет (хотя сканы документов от 17 и 22 сентября сегодня можно найти даже в Интернете), не найти её и в архивах. Единственным подтверждением в настоящее время считается письмо начальника главного политического Управления РКВМФ армейского комиссара 2 ранга Ивана Рогова секретарю ЦК ВКП(б) Георгию Маленкову, в котором упоминается шифрограмма №497. Но и к нему, как и к самому обращению, возникает множество вопросов. Мог ли Жуков прямо противоречить приказу Ставки №270, согласно которому семьи сдавшихся в плен красноармейцев лишаются государственного пособия и помощи, но никак не расстреливаются? И если, как пишет Рогов, не мог, то почему о телеграмме больше нет упоминаний? Способен ли был командующий воплотить угрозу против семей, по некоторым данным, 516 тысяч военнослужащих? А самое главное – была ли 28 сентября необходимость в столь жёстких мерах и нужно ли было Рогову жаловаться на них только 5 октября, которым датировано его письмо?

К 21-23 сентября немцы остановились на расстоянии от четырёх до семи километров от Ленинграда. Продвижение дальше было сильно затруднено сопротивлением советских войск, и уже 25 сентября из штаба группы армий «Север» главному командованию немецких сухопутных войск доложили о невозможности продолжать наступление на Ленинград с оставшимися силами. Ситуация стабилизировалась, и вскоре Жуков был отозван на центральное направление. С 8 октября он возглавил Резервный фронт, а с 10 числа – Западный.

Как отмечает историк Валерий Краснов, мобилизовать в сжатые сроки имевшиеся мизерные резервы и в итоге не пустить врага в город помогла, в том числе, жестокость командующего Ленинградским фронтом. Но цена этого достижения, даже если «людоедского приказа» о семьях изменников не существовало, оказалась слишком высока. «Если что и остановило немцев, то это кровь. Человеческие потери в те сентябрьские дни не поддаются подсчёту», — заключает Гаррисон Солсбери.

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/161097-oborona-leningrada-zach...

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Разве можно оправдать чудовищное злодеяние палача народов Сталина и сталинского мясника Жукова , когда они не разрешили полностью эвакуировать женщин, детей и стариков из окруженных фашистами Ленинграда , Сталинграда и других городов , превратив их в «пушечное мясо» и кощунственно оправдываясь словами «Солдаты пустых городов не защищают»! Разве можно простить этим кровавым садистам изданный 21 сентября 1941 года приказ не щадить и беспощадно расстреливать беззащитных советских женщин, детей и стариков, за которыми прячась наступали на Ленинград немцы!

Разве можно без сожаления смотреть , например, на памятную табличку«Все умерли! Осталась одна Таня!», установленную в 2005 году на фасаде одного из домов на улице Репина в Ленинграде . Этой леденящей кровь фразой завершился дневник 11-летней погибшей ленинградской девочки Тани Савичевой! Но есть и еще одно отличие улицы Репина от прочих улиц нынешнего Санкт-Петербурга – она прозвана «улицей мертвых» , поскольку на этой ,пожалуй , самой узкой улице города зимой 1941– 1942 годов был морг под открытым небом, полностью заваленный в несколько рядов трупами блокадников!

Именно гибелью десятка тысяч советских солдат Жуков стал "Маршалом Победы" !Кроме того,разве можно забыть «мясорубку», устроенную Жуковым в боях на Зееловских высотах, когда из-за его подлых амбиций погибли десятки тысяч советских солдат!Такое количество жертв понадобилось этому кровожадному чудовищу только ради того, чтобы опередить войска Конева и первым войти в Берлин, чтобы тем самым стать "Маршалом Победы" !

Особенно же ненавидят Жукова на Украине, где он послал на верную смерть сотни тысяч мобилизованных молодых украинцев, в очередной раз произнося знаменитый варварский девиз некоторых русских полководцев, не жалеющих своих солдат(как,например, Кутузов), — «Солдат не жалеть— бабы еще нарожают!». В этом отношении хотелось бы спросить у сердобольных сторонников сталинского мясника: « Как бы они тогда себя чувствовали бы, если ,например, их сыновья служили бы в войсках, которыми командовал маршал-мясник Жуков, абсолютно не жалевший своих солдат?»!

Вот каким был настоящий "маршал победы" Жуков, который не жалел своих бойцов, но одновременно не забывал о своем благополучии, превратившись в конце войны в обыкновенного мародера, грабителя и обыкновенного вора(после войны он украл и вывез из Германии для своей семьи целых семь вагонов с одной только мебелью и награбленного антикварного барахла)!

Трудно даже представить, что именно собирался обставлять этой мебелью "запасливый" маршал-воришка! При обыске его дачи было найдено около трех сотен шкурок различных животных, почти четыре километра тканей, множество картин, золотых колец, кулонов и часов, столовых приборов, оружие и т.д..Но что больше всего удивляет и является просто свинством, так это восемь аккордеонов (судя по всему, маршал собирался организовать личный ансамбль или, выйдя на пенсию, до конца жизни зарабатывать на хлеб, развлекая людей на улице)!

Писатель Виктор Астафьев, прошедший Отечественную войну, в 1987 году писал своему товарищу, фронтовику Вячеславу Кондратьеву: «Тот, кто до Жукова доберется, и будет истинным русским писателем… Он, он и товарищ Сталин сожгли в огне войны русский народ и Россию.

Вот с этого тяжелого обвинения надо начинать разговор о войне, тогда и будет правда, но нам до нее не дожить»!Исходя из всего вышесказанного , разве не позор , когда в центре столицы Матушки-России стоит памятник сталинскому мяснику, мародеру и обыкновенному воришке !

С уважением , Оттари Хидирбегищвили !

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Жуков—сталинский мясник

Сталин — величайший злодей и авантюрист современности

Октябрьский переворот или революция ?