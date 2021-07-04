Василий Суворов: почему отца великого полководца боялись современники

XVIII век был странным временем — эпоха просвещения, сложный этикет и строгие дворцовые правила сочетались с поистине средневековыми нравами и чудовищной антисанитарией. То же можно сказать и про Россию. Несмотря на превращение России в передовое государство, привычки некоторых дворян остались во временах Ивана Грозного.

Молодые годы Суворова-старшего

В этом отношении отец великого русского полководца Александра Васильевича Суворова был, безусловно, человеком своего времени.

История его жизни начинается в 1705 году. С самого младенчества ему была оказана великая честь – его крестным отцом стал сам Петр Великий.

Вообще первый этап жизни батюшки великого полководцы неразрывно связан с личностью императора. Рано потеряв отца, Василий Иванович был определен на службу к Петру в роли адъютанта. Нет сомнений в том, что именно нравы, присущие петровскому двору, воспитали в нем те жизненные качества, которые и прославили его имя в веках.

После смерти великого русского императора, двадцатилетний юноша Василий Суворов продолжил службу в войсках: был направлен в элитный Преображенский полк в чине прапорщика, но за несколько лет сумел дослужиться до капитана.

При Анне Иоанновне был произведен в полковые прокуроры. Именно на этой должности мрачная звезда Василия Ивановича сумела воссиять в полную силу. В 1738 году из Тобольска поступило тревожное известие: ссыльный князь Иван Долгорукий ведет распущенный и вольный образ жизни, на чем свет стоит ругает матушку-императрицу и распускает сплетни о столичных нравах.

Для разъяснения ситуации в Тобольск был срочно выслан Василий Суворов. Здесь необходимо внести важную поправку: князь Иван Долгорукий не был злонамеренным и сознательным врагом государства. Фактически, это был представитель золотой молодежи, который на свою беду поставил на не того кандидата в русской чехарде престолонаследия. Еще юношей князь Иван сдружился с рано умершим императором Петром II, интриговал против Анны Иоанновны, довольно бестолково старался подделать подпись друга-императора. Закончилось для него все это, как мы уже видим, печально – в 1730 году он отправился в ссылку, но неприятности на этом для него только начались.

Василий Иванович проявил много личного рвения при расследовании дела. Князь Иван сошел с ума под пытками, но сумел наговорить достаточно много, чтобы быть казненным. Хоть дело и получило достаточно нехороший резонанс в столичном обществе, Анна Иоанновна осталась довольна: теперь у нее появились реальные аргументы для того, чтобы расправиться со всей верхушкой противоборствующего ей клана Долгоруких.

Суворов во времена Екатерины Великой

Вопреки тому, что он был обделен талантом к лести и заискиванию, Василий Иванович сумел остаться на хорошем счету у множества правителей Российской империи. К его талантам прибегала Елизавета Петровна, например, во время Семилетней войны он был отправлен руководить занятым русскими войсками Кёнигсбергом. Примечательно, что местная восточно-прусская аристократия была этому назначению не рада, так как Василий Иванович существенно урезал расходы на увеселительные мероприятия и начал проводить ряд непопулярных реформ.

Как известно, Семилетняя война окончилась великим предательством со стороны Петра III. Новый правитель, будучи немцем, свернул победоносную военную кампанию против Германии.

Василий Иванович был отозван из Кенигсберга в столицу. Уже очень скоро стало понятно, что отношения между Суворовым-старшим и новым правителем России не заладились. Петр III думал было отправить Суворова в почетную ссылку, но его планам не суждено было сбыться из-за очередного правительственного переворота, который возвел на трон Екатерину Великую.

Надо признать, что Василий Иванович не просто принял участие в свержении Петра III, а во многом возглавил его. В частности – ему было велено обезоружить лично преданные императору войска. Разумеется, за проявленную инициативу Суворов-старший стал одним из фаворитов новой хозяйки России. Екатерина Великая писала о нем следующее:«Суворов мне очень предан и в высокой степени неподкупен; он без труда понимает, когда возникает какое-нибудь важное дело в тайной канцелярии; я бы желала доверяться только ему, но должна держать в узде его суровость, чтобы она не перешла границ, которые я себе предписала».

Последующая карьера, проходившая при благодарной ему императрице, была головокружительна: его возводят в звание генерала-аншефа, награждают медалями и орденами. Будучи человеком преклонных лет, Василий Иванович покупает себе уютный домик в Петербурге, становится сенатором и тихо отходит на тот свет в почтенном возрасте 70 лет.

Упрямый и непреклонный, он сумел выстроить блистательную карьеру в те буйные и лихие времена. Волею судьбы вышло так, что Василий Иванович оказался в тени своего гениального сына, генералиссимуса Александра, и, возможно, именно поэтому биография этого человека оказалась недостаточно известной массам.

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/160912-vasiliy-suvorov-pochemu...

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