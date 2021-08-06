Как распознать пассивного агрессора и вести себя с ним?

Бывает же, что парни дарят всякую ерунду на день рождения. Вроде бы и дорогие вещи, но ненужные. Они никогда не интересуются тем, что вам действительно надо. Деньги потрачены, старания приложены – вроде и повода для ссоры нет. Знакомо? Это типичное поведение пассивных агрессоров. Что еще их выдает? Читайте сегодня:
Признаки пассивного агрессора и как себя с ним вести
А заодно, что делать, если вы заметили агрессию за собой?
Что такое пассивная агрессия?
Сотни тысяч лет на жизнь человека покушались дикие животные и агрессия ему была нужна для того, чтобы элементарно выжить. Сегодня любые конфликты решаются посредством обсуждения и всякая необходимость в борьбе за место под солнцем отпала. Люди научились контролировать злость и направлять ее в мирное русло. При этом в обществе до сих пор принято считать, что конфликтов надо избегать любой ценой. Мол, лучше согласиться с тем, что вам не нравится, чем выяснять отношения, проявляя свое недовольство. Здесь все просто: нет конфликта, нет и проблемы.
Но беда в том, что невысказанная агрессия никуда не девается. Она медленно копится внутри и ждет удобного момента, чтобы выплеснуться наружу. И последствия этого часто разрушительнее какой-то там ссоры.В отличие от стандартного конфликта, из-за подавленной агрессии страдает не только жертва, но и сам агрессор.
Как понять, что перед вами агрессор?
Пассивный агрессор не откажется выполнить вашу просьбу. Он согласится на любое поручение, даже если в тот же момент решит для себя, что делать этого не будет. Не ждите, что такой человек вовремя выполнит обещанное. Ему свойственно все оттягивать до последнего, пока порученное не возьмется сделать кто-то другой. Пассивный агрессор “забывает” о просьбе и если “вспоминает”, то перекручивает все так, что вы оказываетесь виноваты в том, что придираетесь к нему. При этом он не откажется от задания, которое ему заведомо не по силам, и будет тянуть и ждать, пока все само как-нибудь не уладится.
Вы не узнаете от пассивного агрессора, что именно ему нужно, а чего он делать совсем не желает. Он запутает вас туманными ответами, поскольку не имеет твердой позиции. На ваши вопросы такой человек часто отшучивается и уверяет, что все хорошо. Агрессор ждет, что вы сами поймете, что ему нравится, а что нет, и удивляется, если до вас это не доходит. Вместо того, чтобы вспылить, он замыкается в себе и подавляет злость, не желая идти на диалог. Пассивный агрессор нуждается в ссоре, но будет ждать, когда вы сами ее спровоцируете.
Такой человек замкнут в себе и своих переживаниях, поэтому его не волнуют новости о родных и близких. Не стоит ждать, что он порадуется, например, вашему повышению. Вместо этого, пассивный агрессор переключит ваше внимание на сериал, который он вчера посмотрел. Извиняться тоже не в его правилах. Он всегда прав, ведь ему вечно хуже, чем остальным на этом свете. Молчание – инструмент, которым агрессор пользуется, чтобы наказать вас. Это способ заставить вас задуматься о своем поведении.
Как себя вести с пассивным агрессором?
Пассивно-агрессивный человек сам не понимает, что делает что-то не так. Он уверен, что все в порядке и не распознает проблему, поэтому агрессия – это не атака в вашу сторону. Это незрелое, инфантильное поведение. Пассивный агрессор не контролирует собственную жизнь и во всем винит окружающих. В душе это маленький испуганный ребенок, который боится открыто проявлять эмоции и доверять людям. Его агрессия – своего рода защитная реакция.
В его мире нет места конфликтам, недовольству и несогласию, поэтому он всячески подавляет свою злость. Стоит вывести пассивного агрессора на негативные переживания, как наружу выльется вся ненависть, которую он копил годами. Такой человек искренне считает, что его бросят и не будут любить, если он начнет показывать свои чувства. Ему проще согласиться со всем сказанным, чем поскандалить. Он не хочет ранить ни вас, ни себя.
В такой ситуации вам главное вовремя распознать пассивную агрессию и начать действовать первыми. Делать это нужно последовательно и аккуратно. Важно научить агрессора проявлять эмоции и не корить себя из-за того, что ему что-то не по душе. При этом он ждет, когда вы выйдете из себя, бессознательно провоцируя вас на конфликт. Не ведитесь! Ваша злость на руку пассивному агрессору, ведь только подтверждает, что он – жертва и страдалец.
Сдерживайте себя. Попробуйте взглянуть на ситуацию глазами такого человека. Его наверняка переполняет обида и одиночество, ощутив которые, вы перестанете принимать его действия на свой счет. Показывайте на своем примере, что претензии это нормально. Не замыкайтесь в себе и поощряйте агрессора каждый раз, когда он высказывает недовольство. Так он поймет, что выплеск эмоций помогает решить проблему быстрее и эффективнее, чем если бы он молчал и тянул до последнего.
Будьте терпеливы. И вам, и ему понадобится время. Зато результат вас приятно удивит. Пассивно-агрессивный человек начнет вам доверять и решится высказывать свои чувства, как только поймет, что вы уважаете его эмоции.
Что делать, если вы опознали в агрессоре себя?
Осознанность – уже путь к решению. Никто не застрахован от приступов пассивной агрессии. Последите за собой, своими действиями и реакциями. Поймав себя на желании резко ответить, остановитесь и подумайте, как ваше поведение будет выглядеть в глазах собеседника. Правильно ли он вас поймет? Хватит ли ему информации для верного вывода? Будьте с собой честными. Помните, что вы имеете право выражать свои эмоции, даже если они негативные. Проблемы нужно решать сразу и не ждать, когда они обесточат вас и ваших близких.
Источник : https://test.temaretik.com/2273467355975125603/
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