Как распознать пассивного агрессора и вести себя с ним?

Бывает же, что парни дарят всякую ерунду на день рождения. Вроде бы и дорогие вещи, но ненужные. Они никогда не интересуются тем, что вам действительно надо. Деньги потрачены, старания приложены – вроде и повода для ссоры нет. Знакомо? Это типичное поведение пассивных агрессоров. Что еще их выдает? Читайте сегодня:

А заодно, что делать, если вы заметили агрессию за собой?

Сотни тысяч лет на жизнь человека покушались дикие животные и агрессия ему была нужна для того, чтобы элементарно выжить. Сегодня любые конфликты решаются посредством обсуждения и всякая необходимость в борьбе за место под солнцем отпала. Люди научились контролировать злость и направлять ее в мирное русло. При этом в обществе до сих пор принято считать, что конфликтов надо избегать любой ценой. Мол, лучше согласиться с тем, что вам не нравится, чем выяснять отношения, проявляя свое недовольство. Здесь все просто: нет конфликта, нет и проблемы.

Но беда в том, что невысказанная агрессия никуда не девается. Она медленно копится внутри и ждет удобного момента, чтобы выплеснуться наружу. И последствия этого часто разрушительнее какой-то там ссоры.

Как понять, что перед вами агрессор?

В отличие от стандартного конфликта, из-за подавленной агрессии страдает не только жертва, но и сам агрессор.

Пассивный агрессор не откажется выполнить вашу просьбу. Он согласится на любое поручение, даже если в тот же момент решит для себя, что делать этого не будет. Не ждите, что такой человек вовремя выполнит обещанное. Ему свойственно все оттягивать до последнего, пока порученное не возьмется сделать кто-то другой. Пассивный агрессор “забывает” о просьбе и если “вспоминает”, то перекручивает все так, что вы оказываетесь виноваты в том, что придираетесь к нему. При этом он не откажется от задания, которое ему заведомо не по силам, и будет тянуть и ждать, пока все само как-нибудь не уладится.

Вы не узнаете от пассивного агрессора, что именно ему нужно, а чего он делать совсем не желает. Он запутает вас туманными ответами, поскольку не имеет твердой позиции. На ваши вопросы такой человек часто отшучивается и уверяет, что все хорошо. Агрессор ждет, что вы сами поймете, что ему нравится, а что нет, и удивляется, если до вас это не доходит. Вместо того, чтобы вспылить, он замыкается в себе и подавляет злость, не желая идти на диалог. Пассивный агрессор нуждается в ссоре, но будет ждать, когда вы сами ее спровоцируете.

Такой человек замкнут в себе и своих переживаниях, поэтому его не волнуют новости о родных и близких. Не стоит ждать, что он порадуется, например, вашему повышению. Вместо этого, пассивный агрессор переключит ваше внимание на сериал, который он вчера посмотрел. Извиняться тоже не в его правилах. Он всегда прав, ведь ему вечно хуже, чем остальным на этом свете. Молчание – инструмент, которым агрессор пользуется, чтобы наказать вас. Это способ заставить вас задуматься о своем поведении.