О росписи храмов после революции

После революции в России наступила эпоха нового иконоборчества. Храмы взрывали и закрывали, росписи замазывали, иконы в лучшем случае передавали в музеи, а в худшем — уничтожали. Иконописцы меняли профессию, переучивались, кто-то продолжал работать тайно. Иконопись ушла в подполье. Тем удивительнее, что почти угасшая традиция продолжала существовать.

В самый разгар гонений, в конце 1928 года художник Владимир Комаровский получает заказ на роспись храма, и где! — рядом с Кремлем, на Софийской набережной. Расписать церковь Софии Премудрости Божией художника пригласил молодой настоятель Александр Андреев. Впоследствии он станет священномучеником…

Церковь Софии Премудрости Божией. Слева — 1960-е, справа — наше время

На леса в Софийском храме Комаровский поднимался уже состоявшимся иконописцем. До революции вместе с соратником, Дмитрием Стеллецким, он создал иконостас для храма-памятника Сергия Радонежского на Куликовом поле. Увлеченный русской иконой, Комаровский не оставлял своего дела и в самые тяжелые годы.

Комаровский практически поселился в Софийском храме, самозабвенно работал над росписями днями и ночами, понимая — труд может закончиться в любую минуту. Над аркой он изобразил сюжет, посвященный Богородице, — «О Тебе радуется», а на столбах — ангелов.



«О Тебе радуется». Фреска Владимира Комаровского

В конце 1929 года отца Александра арестовали, храм закрыли. Росписи были скрыты под побелкой и долгое время считалось утраченными. В наше время реставраторам удалось расчистить свод и фрагменты на стенах. Это настоящее сокровище Церкви.

В 1936 году отец Александр Андреев вернулся из ссылки и позвал Владимира Комаровского в Рязань, где художник расписал алтарь кладбищенской церкви.

Позже эту работу, к сожалению, переписали. Владимир Комаровский пытался сохранить иконописную традицию даже в своих светских работах, что шло вразрез с советской идеологией. Его пять раз арестовывали, сажали в тюрьму, ссылали. Художник разделил мученическую судьбу отца Александра Андреева и многих православных христиан: в 1937 году Владимира Алексеевича расстреляли на Бутовском полигоне.

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