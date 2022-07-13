10 интересных трендов этого лета, которые помогут разнообразить гардероб

Рассказываем, как носить цепочки на теле и добавить в гардероб легкую нотку гранжа.

Цепочки можно носить не только на голое тело или поверх купальника – кстати, будьте аккуратны, потому что аксессуар может испортить загар.

Секси-тренд сделает интересным даже самое скучное монохромное платье. Можно не ограничиваться цепочкой и миксовать ее с другими украшениями.

Тренды, о которых мы рассказываем в этой подборке, смотрите в галерее, а ниже ищите продолжение:

Но у нас еще есть козыри в рукаве: например, укороченные рубашки и даже жакеты.

Трендом на кроп-топы уже никого не удивить.

Сочетать их не очень просто, но мы подскажем несколько вариантов: рубашку лучше носить с низом с завышенной талией, и дополнять более длинным верхом (например, легким тренчем). А вот жакет надевайте на топы еще короче, чтобы вещи не «спорили» и не нарушили пропорций фигуры.

Платформа

Все началось с Versace: еще зимой модницы сошли с ума от их «туфель Братц».

Реакцию других брендов долго ждать не пришлось, а тренд логично переместился в лето: время вспомнить любимые босоножки из десятых.

Топ-корсет

Бельевых трендов становится все больше. Топ-корсет вряд ли добавит образу расслабленности (хотя некоторые сочетают его с трениками, и это тоже имеет право на жизнь), но зато сделает отсылку к Викторианской эпохе, любимой практически всеми последующими поколениями.

Топ можно носить самостоятельно или прямо на футболку или платье.