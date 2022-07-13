Рассказываем, как носить в этом сезоне двойной бюстгальтер,цепочки на теле и многое другое !
Цепочки на тело
Цепочки можно носить не только на голое тело или поверх купальника – кстати, будьте аккуратны, потому что аксессуар может испортить загар.
Секси-тренд сделает интересным даже самое скучное монохромное платье. Можно не ограничиваться цепочкой и миксовать ее с другими украшениями.
Тренды, о которых мы рассказываем в этой подборке, смотрите в галерее, а ниже ищите продолжение:
10 интересных трендов этого лета, которые помогут разнообразить гардероб
Цепочки на тело
Цепочки можно носить не только на голое тело или поверх купальника – кстати, будьте аккуратны, потому что аксессуар может испортить загар.
Секси-тренд сделает интересным даже самое скучное монохромное платье. Можно не ограничиваться цепочкой и миксовать ее с другими украшениями.
Тренды, о которых мы рассказываем в этой подборке, смотрите в галерее, а ниже ищите продолжение:
Кроп-рубашки или кроп-жакеты
Трендом на кроп-топы уже никого не удивить.Но у нас еще есть козыри в рукаве: например, укороченные рубашки и даже жакеты.
Сочетать их не очень просто, но мы подскажем несколько вариантов: рубашку лучше носить с низом с завышенной талией, и дополнять более длинным верхом (например, легким тренчем). А вот жакет надевайте на топы еще короче, чтобы вещи не «спорили» и не нарушили пропорций фигуры.
Платформа
Все началось с Versace: еще зимой модницы сошли с ума от их «туфель Братц».
Реакцию других брендов долго ждать не пришлось, а тренд логично переместился в лето: время вспомнить любимые босоножки из десятых.
Топ-корсет
Бельевых трендов становится все больше. Топ-корсет вряд ли добавит образу расслабленности (хотя некоторые сочетают его с трениками, и это тоже имеет право на жизнь), но зато сделает отсылку к Викторианской эпохе, любимой практически всеми последующими поколениями.
Топ можно носить самостоятельно или прямо на футболку или платье.
Гранж
Помните один из самых громких последних релизов Balenciaga? Да, мы об «убитых» кедах, который бренд назвал «вечными».
Не беречь любимые кроссовки мы не рекомендуем, но гранжа в образ добавить можно смело – неподшитые края, потертости и дырки могут украсить образ.
Кроше
Наш любимый хиппи-тренд, который возвращается в моду через сезон.
Этим летом в магазинах можно найти полупрозрачные вещи, исполненные в технике кроше. Дополняйте их базовым монохромным низом – платьем или топом с велосипедками.
Пастораль
Неважно, где вы проводите лето, романтизированная отсылка к деревенской жизни в этом сезоне будет кстати даже в мегаполисе.
Присмотритесь к блузам в цветочек, легким юбкам и платьям с открытыми плечами.
Двойной бюстгальтер
Носим такой вместо топа – тренд, скорее всего, быстрый, так что заполнять полки гардероба разнообразием моделей не стоит.
Прозрачная обувь
Этот тренд возвращается, кажется, каждые три года.
В этом сезоне в моде прозрачные туфли. Но необычные: с интересными вставками вроде металлических украшений и камней.
Платья с вырезами
Модницы сходили с ума по платьям с вырезами на талии и спине еще в начале прошлого года. Мы уверены, частично в этом виновата Зендая и ее выход на «Оскар-2021» в платье от Valentino.
У тренда есть плюс – им можно визуально скорректировать фигуру. Разрезы помогают сузить талию или вытянуть силуэт.
Татьяна Кот
А вы знали об этом?
После того, как Сталин объявил Фрейда "мелкобуржуазным отродьем", Фрейд в ответ ославил русских большевиков, объявив, что лозунг "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" носит ярко выраженный гомосексуальный характер. После чего Сталин тут же заказал Мухиной гетеросексуальную статую "Рабочий и колхозница"!
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