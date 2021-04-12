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Уникальная кипящая река в джунглях Амазонки

Уникальная и очень опасная река Маянтуяку, также известная как Шанай-Тимпишка (в свободном переводе означает «Разогретая жаром солнца»), расположена в глубине тропических лесов перуанской части бассейна Амазонки.

1.

Уникальная кипящая река в джунглях Амазонки

2.

Максимальная ширина реки составляет 25 метров, глубина — 6 метров, а длина — 6,4 километра.
Уникальная кипящая река в джунглях Амазонки

3.

Знаменита Шанай-Тимпишка тем, что температура воды в ней колеблется от 45 до 100 градусов.
Уникальная кипящая река в джунглях Амазонки

4.

Средняя температура в реке составляла 86 градусов Цельсия. В ней нет ничего живого, а опустив руку в воду всего на пару секунд, можно получить ожог третьей степени.
Уникальная кипящая река в джунглях Амазонки

5.

Самое удивительное — никто не знает, почему в реке такая высокая температура. Термоисточников поблизости нет, а ближайший действующий вулкан, который мог бы нагревать воду, находится на расстоянии 645 километров.
Уникальная кипящая река в джунглях Амазонки

6.

Первые сведения о Маянтуяку появились в 19 веке, но «официально» реку открыл миру Андреас Рузо лишь в 2011 году. Перуанский геофизик, был очарован легендой о кипящей реке, и решил во что бы то ни стало найти ее. Но то, что он обнаружил в джунглях, его ошеломило!
Уникальная кипящая река в джунглях Амазонки

7.

А легенда была такая. Когда Рузо было 12 лет, его дедушка рассказал ему необычную историю, которая произошла, когда испанские конкистадоры убили последнего императора инков.

Жадные до золота испанцы направились в амазонские джунгли в поисках состояния.
Уникальная кипящая река в джунглях Амазонки

8.

Однако мало кто из испанцев вернулся живым. Те немногие, что нашли обратный путь из джунглей, говорили о «кошмарах наяву», гигантских змеях, питающихся людьми, отравленной воде, голоде, болезнях и «реке, которая будто подогревается снизу большим костром».
Уникальная кипящая река в джунглях Амазонки

9.

По приезду, перед его глазами предстала шестикилометровая река кипящей воды, святое геотермальное место народа ашанинка.
Уникальная кипящая река в джунглях Амазонки

10.

Древнее название реки в свободном переводе означает «нагретая теплом Солнца». У истока река холодная, но по мере течения она смешивается с водой из горячих источников.
Уникальная кипящая река в джунглях Амазонки

11.

До сих пор ученые пытаются разгадать тайну единственной кипящей реки на планете.
Уникальная кипящая река в джунглях Амазонки

12.

Уникальная кипящая река в джунглях Амазонки

13.

Уникальная кипящая река в джунглях Амазонки

 

Источник : http://loveopium.ru/neobychnoe/shanaj-timpishka.html

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