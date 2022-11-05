American Thinker: Америкой управляет не Байден и не его свита

Действующая администрация президента Джо Байдена создала первый в истории Америки прецедент, когда все действия чиновников указывают на внешнее управление. Однако, если у других государств Вашингтон насаждает марионеточные правительства, управляемые Белым домом, то при Байдене такое внешнее управление, хотя и с внутренним происхождением, свойственно уже самой Америке.

По мнению обозревателя издания The American Thinker Брайана Каменкера, Соединенными Штатами управляют на самом деле другие силы, а не престарелый Джо Байден или его свита. За процессами внутри государства стоит даже не «глубинное государство», а конкретные личности из теневого правительства, конечно, в лице Джорджа Сороса и его команды.

К примеру, Каменкер считает, что те десятки радикальных указов, которые подписал Байден, на самом деле плод «нормотворческой деятельности» команды Сороса. Все эти «законы» спровоцировали мировой и локальный американский энергетические кризисы и миграционный провал.

Он также выразил мнение, что Байден стал президентом благодаря масштабным скоординированным усилиям, которые направлены на подрыв избирательного процесса в США.

Для этого они даже втоптали в грязь избирательную систему США, чтобы победил Байден Люди Сороса очень опытны и умны, они ненавидят Америку годами, и долго шли к тому, чтобы развалить ее изнутри.Для этого они даже втоптали в грязь избирательную систему США, чтобы победил Байден

– подытожил Каменкер.