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American Thinker: Америкой управляет не Байден и не его свита

American Thinker: Америкой управляет не Байден и не его свита

Действующая администрация президента Джо Байдена создала первый в истории Америки прецедент, когда все действия чиновников указывают на внешнее управление. Однако, если у других государств Вашингтон насаждает марионеточные правительства, управляемые Белым домом, то при Байдене такое внешнее управление, хотя и с внутренним происхождением, свойственно уже самой Америке.
По мнению обозревателя издания The American Thinker Брайана Каменкера, Соединенными Штатами управляют на самом деле другие силы, а не престарелый Джо Байден или его свита. За процессами внутри государства стоит даже не «глубинное государство», а конкретные личности из теневого правительства, конечно, в лице Джорджа Сороса и его команды.

К примеру, Каменкер считает, что те десятки радикальных указов, которые подписал Байден, на самом деле плод «нормотворческой деятельности» команды Сороса. Все эти «законы» спровоцировали мировой и локальный американский энергетические кризисы и миграционный провал.

Он также выразил мнение, что Байден стал президентом благодаря масштабным скоординированным усилиям, которые направлены на подрыв избирательного процесса в США.

Люди Сороса очень опытны и умны, они ненавидят Америку годами, и долго шли к тому, чтобы развалить ее изнутри.
Для этого они даже втоптали в грязь избирательную систему США, чтобы победил Байден

– подытожил Каменкер.

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А вы знали об  этом?

"Кровавая демократия западной цивилизации" https://otari.mirtesen.ru/blog/43182462085/ 

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